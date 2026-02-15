Du khách Bỉ ngã xe giữa đêm, Công an xã hỗ trợ kịp thời sơ cứu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Du khách Bỉ ngã xe giữa đêm, Công an xã hỗ trợ kịp thời sơ cứu

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nghe tin du khách người Bỉ gặp tai nạn trong đêm trên đường 20 Quyết Thắng, Công an xã Phong Nha nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu, chuyển viện cho du khách.

- Ảnh 1.

Anh Nikola Gerseau bị tai nạn giao thông trên đường 20 Quyết Thắng

Ngày 15-2, Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) - cho biết đơn vị đã nhận được thư cảm ơn từ nhóm du khách người Bỉ sau khi được các chiến sĩ đơn vị này hỗ trợ kịp thời khi gặp tai nạn giao thông và bảo quản tài sản trong đêm.

Khoảng 19 giờ ngày 14-2, đơn vị nhận tin báo một nhóm du khách nước ngoài ngã xe máy khi lưu thông trên đường 20 Quyết Thắng, đoạn qua xã Phong Nha. Tổ công tác đến hiện trường, xác định người bị thương là Nikola Gerseau (29 tuổi, quốc tịch Bỉ).

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân bị đau nhiều ở chân, nghi gãy xương, không thể tự di chuyển. Công an xã Phong Nha phối hợp nhân viên Trạm Y tế Phúc Trạch sơ cứu, nẹp cố định tạm thời, sau đó đưa anh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị.

Cùng thời điểm, công an thu gom, kiểm đếm và bàn giao lại hành lý, giấy tờ của du khách để tránh thất lạc.

Cảm kích trước sự hỗ trợ nhanh chóng, chu đáo và thân thiện, nhóm du khách đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Phong Nha, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về sự tận tình của lực lượng chức năng địa phương.

Tin liên quan

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, Phong Nha - Kẻ Bàng luôn thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá vùng đất Quảng Trị.

Những kho báu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Những khối núi đá vôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng hình thành cách đây hơn 400 triệu năm.

Không còn kiểm lâm, ai đang gánh sứ mệnh giữ rừng Phong Nha - Kẻ Bàng?

(NLĐO) - Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới - đơn vị thay thế Hạt Kiểm lâm, sẽ tiếp nối sứ mệnh gìn giữ và bảo vệ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Quảng Trị tai nạn giao thông đường 20 quyết thắng phong nha hỗ trợ cấp cứu công an xã Phong Nha Du khách Bỉ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo