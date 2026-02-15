Du khách Bỉ ngã xe giữa đêm, Công an xã hỗ trợ kịp thời sơ cứu

Anh Nikola Gerseau bị tai nạn giao thông trên đường 20 Quyết Thắng

Ngày 15-2, Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) - cho biết đơn vị đã nhận được thư cảm ơn từ nhóm du khách người Bỉ sau khi được các chiến sĩ đơn vị này hỗ trợ kịp thời khi gặp tai nạn giao thông và bảo quản tài sản trong đêm.

Khoảng 19 giờ ngày 14-2, đơn vị nhận tin báo một nhóm du khách nước ngoài ngã xe máy khi lưu thông trên đường 20 Quyết Thắng, đoạn qua xã Phong Nha. Tổ công tác đến hiện trường, xác định người bị thương là Nikola Gerseau (29 tuổi, quốc tịch Bỉ).

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân bị đau nhiều ở chân, nghi gãy xương, không thể tự di chuyển. Công an xã Phong Nha phối hợp nhân viên Trạm Y tế Phúc Trạch sơ cứu, nẹp cố định tạm thời, sau đó đưa anh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị.

Cùng thời điểm, công an thu gom, kiểm đếm và bàn giao lại hành lý, giấy tờ của du khách để tránh thất lạc.

Cảm kích trước sự hỗ trợ nhanh chóng, chu đáo và thân thiện, nhóm du khách đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Phong Nha, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về sự tận tình của lực lượng chức năng địa phương.