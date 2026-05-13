Du khách đến Côn Đảo có thêm tuyến tham quan đặc biệt

UBND Đặc khu Côn Đảo vừa có văn bản chấp thuận chủ trương phối hợp đưa công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào bản đồ và các tuyến tham quan tại Côn Đảo.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" do Báo Người Lao Động phối hợp cùng chính quyền Đặc khu Côn Đảo thực hiện, được khánh thành vào ngày 23-1-2026, đúng Lễ giỗ lần thứ 74 của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23.1.1952 - 23.1.2026).

Công trình được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo), nơi hằng năm đón hàng triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, viếng mộ các anh hùng liệt sĩ.

"Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, trục dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo

Sau khi nhận được công văn của Báo Người Lao Động về việc phối hợp đưa công trình vào bản đồ các tuyến tham quan tại Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo đã thống nhất chủ trương phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức giới thiệu, đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào "bản đồ" và các tuyến tham quan di tích lịch sử - văn hóa - tâm linh trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo phục vụ du khách và các đoàn đến tham quan.

UBND Đặc khu Côn Đảo cũng giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trên các nền tảng số như Fanpage, website condao.com.vn, màn hình LED của Đặc khu.

Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp với Báo Người Lao Động cập nhật, chuẩn hóa nội dung giới thiệu, tư liệu lịch sử, thông tin tuyên truyền chính thức liên quan đến công trình; kết nối với các tuyến tham quan trên địa bàn, tích hợp vào hệ thống bản đồ 3D 360° du lịch Côn Đảo và các ấn phẩm số, tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu thông tin và trải nghiệm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các lãnh đạo TPHCM, Báo Người Lao Động và các đơn vị, khánh thành Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào ngày 23-1-2026.

Địa phương cũng phối hợp nghiên cứu, triển khai gắn mã QR với nội dung giới thiệu, thuyết minh, kết nối với các dữ liệu lịch sử, văn hóa, du lịch Côn Đảo tại công trình để du khách thuận lợi tra cứu, góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan.

Đồng thời, Đặc khu Côn Đảo sẽ phối hợp với Hội Du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch quảng bá, giới thiệu rộng rãi tới du khách; lồng ghép, đưa công trình vào các chương trình tham quan chính thức dành cho khách tham quan, trải nghiệm.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" được thực hiện thông qua hai chương trình lớn, có ý nghĩa lâu dài của Báo Người Lao Động là "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo".

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ 3 từ trái qua) bàn giao công trình cho lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo để quản lý, chăm sóc và phát huy giá trị.

Trong các tháng 11 và 12-2025, Báo Người Lao Động đã phối hợp cùng chính quyền Đặc khu Côn Đảo triển khai xây dựng công trình trên tuyến đường Nguyễn An Ninh. Đây là con đường mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh đặc biệt, dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, gắn liền với sự hi sinh của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Công trình do Báo Người Lao Động thực hiện với sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức. Điều đáng quý là mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, đều xuất phát từ tấm lòng tri ân lịch sử, hướng về Tổ quốc. Trong suốt quá trình triển khai, công trình nhận được sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Đặc khu Côn Đảo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính mỹ quan.

Công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228 m, được thiết kế hài hòa, trang nghiêm, phù hợp với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Đặc khu Côn Đảo, đặc biệt là khu vực dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Các đại biểu tham quan “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, "địa chỉ đỏ" của cách mạng Việt Nam, nơi hội tụ đầy đủ nhất tinh thần của hai chương trình lớn. Vì vậy, Báo Người Lao Động đã chọn Đặc khu Côn Đảo, chọn tuyến đường Nguyễn An Ninh để thực hiện công trình như một sự lựa chọn có ý thức, có chiều sâu và đầy trách nhiệm.

Theo Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đây không phải là công trình phô trương hình thức mà là công trình để lặng lẽ nhắc nhớ, để mỗi người khi bước đi trên con đường ấy tự nhiên chậm lại, nghĩ sâu hơn về lịch sử, về sự hi sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với ông cha.

Mỗi bước chân trên tuyến đường như một lần nhắc nhớ về lịch sử, về sự hi sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm tiếp nối hôm nay.

Với Báo Người Lao Động, công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" là minh chứng sinh động cho quan điểm xuyên suốt: Báo chí cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn phải góp phần kiến tạo giá trị xã hội, bồi đắp nền tảng tinh thần và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.