Du khách đến Côn Đảo có thêm tuyến tham quan đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tự hào cờ Tổ quốc Đường cờ Tổ quốc

Du khách đến Côn Đảo có thêm tuyến tham quan đặc biệt

Ngọc Giang

(NLĐO)- Đưa công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" do Báo Người Lao Động thực hiện vào tuyến tham quan di tích lịch sử- văn hóa- tâm linh tại Côn Đảo

UBND Đặc khu Côn Đảo vừa có văn bản chấp thuận chủ trương phối hợp đưa công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào bản đồ và các tuyến tham quan tại Côn Đảo.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" do Báo Người Lao Động phối hợp cùng chính quyền Đặc khu Côn Đảo thực hiện, được khánh thành vào ngày 23-1-2026, đúng Lễ giỗ lần thứ 74 của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23.1.1952 - 23.1.2026).

Công trình được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo), nơi hằng năm đón hàng triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, viếng mộ các anh hùng liệt sĩ.

Đặc khu Côn Đảo đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào tuyến tham quan chính thức - Ảnh 1.

"Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, trục dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo

Sau khi nhận được công văn của Báo Người Lao Động về việc phối hợp đưa công trình vào bản đồ các tuyến tham quan tại Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo đã thống nhất chủ trương phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức giới thiệu, đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào "bản đồ" và các tuyến tham quan di tích lịch sử - văn hóa - tâm linh trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo phục vụ du khách và các đoàn đến tham quan.

UBND Đặc khu Côn Đảo cũng giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trên các nền tảng số như Fanpage, website condao.com.vn, màn hình LED của Đặc khu.

Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp với Báo Người Lao Động cập nhật, chuẩn hóa nội dung giới thiệu, tư liệu lịch sử, thông tin tuyên truyền chính thức liên quan đến công trình; kết nối với các tuyến tham quan trên địa bàn, tích hợp vào hệ thống bản đồ 3D 360° du lịch Côn Đảo và các ấn phẩm số, tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu thông tin và trải nghiệm.

Đặc khu Côn Đảo đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào tuyến tham quan chính thức - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các lãnh đạo TPHCM, Báo Người Lao Động và các đơn vị, khánh thành Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào ngày 23-1-2026.

Địa phương cũng phối hợp nghiên cứu, triển khai gắn mã QR với nội dung giới thiệu, thuyết minh, kết nối với các dữ liệu lịch sử, văn hóa, du lịch Côn Đảo tại công trình để du khách thuận lợi tra cứu, góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan.

Đồng thời, Đặc khu Côn Đảo sẽ phối hợp với Hội Du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch quảng bá, giới thiệu rộng rãi tới du khách; lồng ghép, đưa công trình vào các chương trình tham quan chính thức dành cho khách tham quan, trải nghiệm.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" được thực hiện thông qua hai chương trình lớn, có ý nghĩa lâu dài của Báo Người Lao Động là "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo".

Đặc khu Côn Đảo đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào tuyến tham quan chính thức - Ảnh 3.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ 3 từ trái qua) bàn giao công trình cho lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo để quản lý, chăm sóc và phát huy giá trị.

Trong các tháng 11 và 12-2025, Báo Người Lao Động đã phối hợp cùng chính quyền Đặc khu Côn Đảo triển khai xây dựng công trình trên tuyến đường Nguyễn An Ninh. Đây là con đường mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh đặc biệt, dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, gắn liền với sự hi sinh của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Công trình do Báo Người Lao Động thực hiện với sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức. Điều đáng quý là mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, đều xuất phát từ tấm lòng tri ân lịch sử, hướng về Tổ quốc. Trong suốt quá trình triển khai, công trình nhận được sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Đặc khu Côn Đảo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính mỹ quan.

Công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228 m, được thiết kế hài hòa, trang nghiêm, phù hợp với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Đặc khu Côn Đảo, đặc biệt là khu vực dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Đặc khu Côn Đảo đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào tuyến tham quan chính thức - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, "địa chỉ đỏ" của cách mạng Việt Nam, nơi hội tụ đầy đủ nhất tinh thần của hai chương trình lớn. Vì vậy, Báo Người Lao Động đã chọn Đặc khu Côn Đảo, chọn tuyến đường Nguyễn An Ninh để thực hiện công trình như một sự lựa chọn có ý thức, có chiều sâu và đầy trách nhiệm.

Theo Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đây không phải là công trình phô trương hình thức mà là công trình để lặng lẽ nhắc nhớ, để mỗi người khi bước đi trên con đường ấy tự nhiên chậm lại, nghĩ sâu hơn về lịch sử, về sự hi sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với ông cha.

Đặc khu Côn Đảo đưa "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào tuyến tham quan chính thức - Ảnh 5.

Mỗi bước chân trên tuyến đường như một lần nhắc nhớ về lịch sử, về sự hi sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm tiếp nối hôm nay.

Với Báo Người Lao Động, công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" là minh chứng sinh động cho quan điểm xuyên suốt: Báo chí cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn phải góp phần kiến tạo giá trị xã hội, bồi đắp nền tảng tinh thần và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Tin liên quan

Xúc động đi dưới "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

Xúc động đi dưới "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

(NLĐO) - Không gian dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương thêm trang nghiêm, lắng đọng, gợi nhắc về lịch sử, trách nhiệm gìn giữ giá trị thiêng liêng của Tổ quốc

Du khách, người dân xúc động trước "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

(NLĐO)- Nhiều du khách không khỏi xúc động khi tuyến đường Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo rợp bóng cờ - hoa.

Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị tại Côn Đảo

(NLĐO)- Trong chuỗi hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo, Báo Người Lao Động đã thăm và tặng quà cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên.

anh hùng liệt sĩ Côn Đảo di tích lịch sử Đường cờ Tổ quốc du lịch côn đảo Báo Người Lao Động đường hoa Côn Đảo tuyến tham quan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo