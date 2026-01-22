Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị tại Côn Đảo

Ngày 22-1,trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tri ân, an sinh xã hội nhân dịp khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo", Đoàn công tác Báo Người Lao Động do Tổng Biên tập Tô Đình Tuân làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi, quê Quảng Nam) bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo. Hiện ông Viên là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại Đặc khu Côn Đảo.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị tại Côn Đảo

VIDEO: Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên tại Côn Đảo; Tác giả: Lê Tỉnh

Cụ Nguyễn Xuân Viên là nhân chứng sống của một thời lịch sử bi tráng. Những năm tháng bị giam cầm, tra tấn tại "địa ngục trần gian" Côn Đảo đã để lại trên cơ thể cụ nhiều di chứng. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng ký ức về những năm tháng đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn vẹn nguyên trong từng câu chuyện cụ kể.

Chia sẻ tại buổi thăm, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ chiến sĩ cách mạng, trong đó có cụ Nguyễn Xuân Viên. Tổng Biên tập Tô Đình Tuân khẳng định, việc chăm lo cho người có công, các cựu tù chính trị không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là tình cảm, là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mà Báo Người Lao Động luôn gìn giữ và lan tỏa.

Lãnh đạo Báo Người Lao Động cùng đại diện Đặc khu Côn Đảo chúc sức khỏe vợ chồng ông Nguyễn Xuân Viên

Xúc động trước sự quan tâm của Báo Người Lao Động, cụ Nguyễn Xuân Viên và người thân bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Gia đình cho biết, món quà không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với những người từng hi sinh cả tuổi trẻ vì đất nước.

Tại buổi thăm hỏi, Báo Người Lao Động đã trao tặng cụ Nguyễn Xuân Viên 10 triệu đồng từ chương trình "Mai vàng nhân ái", một hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, được Báo Người Lao Động duy trì nhiều năm qua, gắn liền với Giải Mai Vàng.

Sức khỏe ông Nguyễn Xuân Viên ngày càng yếu, một phần do tuổi già và cả những vết thương khi bị địch bắt, tù đày

Hoạt động thăm, tặng quà cụ Nguyễn Xuân Viên diễn ra trong khuôn khổ lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào ngày 23-1. Đây là công trình không chỉ góp phần làm đẹp không gian lịch sử - tâm linh của Côn Đảo, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tri ân, nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Viên và vợ hiện đang sống cùng con tại Đặc khu Côn Đảo

Trước đó, Đoàn công tác Báo Người Lao Động đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng kiên trung. Trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng lễ giỗ lần thứ 74 của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.



