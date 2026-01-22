HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị tại Côn Đảo

Tin, ảnh: Ngọc Giang; VIDEO: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong chuỗi hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo, Báo Người Lao Động đã thăm và tặng quà cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên.

Ngày 22-1,trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tri ân, an sinh xã hội nhân dịp khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo", Đoàn công tác Báo Người Lao Động do Tổng Biên tập Tô Đình Tuân làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi, quê Quảng Nam) bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo. Hiện ông Viên là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại Đặc khu Côn Đảo.

- Ảnh 1.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị tại Côn Đảo

VIDEO: Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên tại Côn Đảo; Tác giả: Lê Tỉnh

Cụ Nguyễn Xuân Viên là nhân chứng sống của một thời lịch sử bi tráng. Những năm tháng bị giam cầm, tra tấn tại "địa ngục trần gian" Côn Đảo đã để lại trên cơ thể cụ nhiều di chứng. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng ký ức về những năm tháng đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn vẹn nguyên trong từng câu chuyện cụ kể.

Chia sẻ tại buổi thăm, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ chiến sĩ cách mạng, trong đó có cụ Nguyễn Xuân Viên. Tổng Biên tập Tô Đình Tuân khẳng định, việc chăm lo cho người có công, các cựu tù chính trị không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là tình cảm, là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mà Báo Người Lao Động luôn gìn giữ và lan tỏa.

- Ảnh 2.

Lãnh đạo Báo Người Lao Động cùng đại diện Đặc khu Côn Đảo chúc sức khỏe vợ chồng ông Nguyễn Xuân Viên

Xúc động trước sự quan tâm của Báo Người Lao Động, cụ Nguyễn Xuân Viên và người thân bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Gia đình cho biết, món quà không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với những người từng hi sinh cả tuổi trẻ vì đất nước.

Tại buổi thăm hỏi, Báo Người Lao Động đã trao tặng cụ Nguyễn Xuân Viên 10 triệu đồng từ chương trình "Mai vàng nhân ái", một hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, được Báo Người Lao Động duy trì nhiều năm qua, gắn liền với Giải Mai Vàng.

- Ảnh 3.

Sức khỏe ông Nguyễn Xuân Viên ngày càng yếu, một phần do tuổi già và cả những vết thương khi bị địch bắt, tù đày

Hoạt động thăm, tặng quà cụ Nguyễn Xuân Viên diễn ra trong khuôn khổ lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào ngày 23-1. Đây là công trình không chỉ góp phần làm đẹp không gian lịch sử - tâm linh của Côn Đảo, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tri ân, nhân ái và trách nhiệm xã hội.

- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Viên và vợ hiện đang sống cùng con tại Đặc khu Côn Đảo

Trước đó, Đoàn công tác Báo Người Lao Động đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng kiên trung. Trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng lễ giỗ lần thứ 74 của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.


Tin liên quan

Côn Đảo vươn mình: Nâng niu nhiều giá trị

Côn Đảo vươn mình: Nâng niu nhiều giá trị

Chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" là sợi dây bền chặt kết nối trách nhiệm xã hội, bảo tồn sinh thái và gìn giữ chiều sâu lịch sử

Côn Đảo vươn mình

Nhiều cơ hội vươn mình mở ra khi Côn Đảo trở thành đặc khu của TP HCM

UBND TPHCM có chỉ đạo về công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" của Báo Người Lao Động

(NLĐO) - UBND TPHCM đề nghị Báo Người Lao Động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

Côn Đảo Đường cờ Tổ quốc Đoàn Công tác Mai Vàng nhân ái báo Người Lao Động cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên đường hoa Côn Đảo
