Kinh tế

Du khách Hàn Quốc tới Việt Nam không cần đổi tiền mặt

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Du khách Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể quét mã VIETQRGlobal tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán.

Ngày 23-4, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Công ty GLN International và hai ngân hàng quyết toán là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Hana (Hana Bank) đã tổ chức Lễ công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Từ hôm nay, dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam - Hàn Quốc cho phép hơn 115 triệu người dùng, gồm du khách Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sử dụng ví điện tử và các ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International quét mã VIETQRGlobal và thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Giao dịch song phương được thực hiện nhanh chóng, an toàn, theo thời gian thực, tương tự như trải nghiệm thanh toán tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Đặc biệt, cơ chế xử lý giao dịch thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là đồng Won Hàn Quốc (KRW) và Đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng quyết toán của Hana bank và BIDV.

- Ảnh 2.

Khách Hàn Quốc trải nghiệm quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam

Dịch vụ được triển khai trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho hay trong năm 2025, Việt Nam đón trên 21,2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Hàn Quốc là thị trường khách lớn thứ hai với khoảng 4,3 triệu lượt khách, chiếm 20% tổng lượng khách quốc tế. Đồng thời, lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Hàn Quốc được ghi nhận tăng trưởng bền vững, trong năm 2025 đạt khoảng 550.000 lượt.

"Việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho các du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam. Trong thời gian tới, NAPAS và các đối tác Hàn Quốc liên quan cần thúc đẩy sớm hoàn thiện kết nối chiều khách hàng Việt Nam thanh toán tại Hàn Quốc để cung ứng dịch vụ toàn diện, tối đa tiện ích về thanh toán cho người Việt đi du lịch" – ông Phạm Anh Tuấn nói.

- Ảnh 3.

Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam - Hàn Quốc chính thức được triển khai từ hôm nay, 23-4

Không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện cho du khách, dịch vụ còn mở ra cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam trong việc tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn dòng khách Hàn Quốc, tối ưu hóa quy trình thanh toán và gia tăng doanh thu trong khi đảm bảo tối ưu về chi phí, không cần đầu tư thêm hạ tầng mới.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc là bước tiến cụ thể trong quá trình hội nhập tài chính, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế dịch vụ Việt Nam. 

Với vai trò là hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS xác định mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn.

Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán song phương qua mã QR với Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, đồng thời đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực.

209 du khách Hàn Quốc sẽ tới Phú Quốc ngày 20-11

209 du khách Hàn Quốc sẽ tới Phú Quốc ngày 20-11

