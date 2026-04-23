Thời sự Xã hội

Du khách nặng gần 300 kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nam du khách nặng gần 300 kg bị ngã, mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu nạn nhân.

Sáng 22-4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng) đã giải cứu thành công một trường hợp mắc kẹt hy hữu xảy ra tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Z1) tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông nước ngoài bị té ngã trong lúc sinh hoạt và mắc kẹt trong phòng vệ sinh tại địa chỉ lô 5-7-9 đường An Thượng 3, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Du khách nặng gần 300 kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Mất 3 giờ lực lượng chức năng nỗ lực để đưa người đàn ông nặng gần 300 kg ra khỏi nhà vệ sinh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với công an phường và lực lượng y tế triển khai phương án cứu nạn.

Đáng chú ý, do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn (cao khoảng 1,8 m, nặng gần 300 kg) nên việc tiếp cận và di chuyển gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng, tính toán kỹ phương án để vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nạn nhân.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn đã đưa được người đàn ông ra ngoài an toàn để nhân viên y tế tiếp nhận, chăm sóc.

Nạn nhân được xác định là người đàn ông sinh năm 1961, quốc tịch Mỹ.

Cứu hộ kịp thời 3 du khách gặp sự cố khi leo núi Bà Đen đầu năm

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày đầu năm 2026, lực lượng cứu hộ núi Bà Đen đã hỗ trợ 3 du khách bị kiệt sức, mất nước, lạc đường khi leo núi.

Một đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở TPHCM cứu tài sản 200 tỉ đồng cho doanh nghiệp

(NLĐO) - Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 đã cứu được tài sản giá trị ước tính 200 tỉ đồng, trong số 23 vụ cháy xảy ra trên địa bàn

Cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an phát hiện trên ô tô 7 chỗ

(NLĐO)- Lực lượng của trung tâm cứu hộ động vật và Vườn quốc gia Cúc Phương vừa phối hợp cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an giải cứu trên ô tô

