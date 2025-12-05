Cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an phát hiện trên ô tô 7 chỗ

Chiều 4-12, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa phối hợp cứu hộ 12 con vật hoang dã quý hiếm là 12 cá thể tê tê Java từ Cao Bằng về trung tâm cứu hộ để chăm sóc, phục hồi.
Trước đó, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 3-12, tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ vận chuyển 2 thùng xốp dán kín có dấu hiệu bất thường, nghi vấn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong là 12 con tê tê Java còn sống, là loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng và được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất. Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật.
Ngay khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cùng với cán bộ của Vườn quốc gia Cúc Phương đã tới hiện trường tiếp nhận bàn giao.
Quá trình tiếp nhận, đơn vị đã kiểm tra và sơ cứu. Kết quả ban đầu cho thấy động vật bị nhồi nhét thức ăn nhằm tăng trọng lượng trước khi bán, tất cả trong tình trạng mất nước, kiệt sức.
Hiện, toàn bộ 12 cá thể tê tê đã được đưa về trung tâm cứu hộ tại Cúc Phương để tiếp tục chăm sóc và phục hồi.
Tê tê Java (Manis Javanica) thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam. Đây là loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu và được Sách đỏ IUCN xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Các hành vi buôn bán trái phép tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự.
