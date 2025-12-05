Cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an phát hiện trên ô tô 7 chỗ

Chiều 4-12, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa phối hợp cứu hộ 12 con vật hoang dã quý hiếm là 12 cá thể tê tê Java từ Cao Bằng về trung tâm cứu hộ để chăm sóc, phục hồi.

Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao 12 con tê tê Java quý hiếm cho Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, bảo tồn. Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương



Trước đó, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 3-12, tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ vận chuyển 2 thùng xốp dán kín có dấu hiệu bất thường, nghi vấn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong là 12 con tê tê Java còn sống, là loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng và được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất. Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật.

Các con tê tê được Công an phát hiện giấu trong thùng xốp trên 1 ô tô 7 chỗ

Ngay khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cùng với cán bộ của Vườn quốc gia Cúc Phương đã tới hiện trường tiếp nhận bàn giao.

Quá trình tiếp nhận, đơn vị đã kiểm tra và sơ cứu. Kết quả ban đầu cho thấy động vật bị nhồi nhét thức ăn nhằm tăng trọng lượng trước khi bán, tất cả trong tình trạng mất nước, kiệt sức.

Các cá thể tê tê đã được kiểm tra sức khỏe, vận chuyển về trung tâm để chăm sóc

Hiện, toàn bộ 12 cá thể tê tê đã được đưa về trung tâm cứu hộ tại Cúc Phương để tiếp tục chăm sóc và phục hồi.