Thời sự

Cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an phát hiện trên ô tô 7 chỗ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng của trung tâm cứu hộ động vật và Vườn quốc gia Cúc Phương vừa phối hợp cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an giải cứu trên ô tô

Chiều 4-12, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa phối hợp cứu hộ 12 con vật hoang dã quý hiếm là 12 cá thể tê tê Java từ Cao Bằng về trung tâm cứu hộ để chăm sóc, phục hồi.

Cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an phát hiện trên ô tô 7 chỗ - Ảnh 1.

Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao 12 con tê tê Java quý hiếm cho Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, bảo tồn. Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Trước đó, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 3-12, tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ vận chuyển 2 thùng xốp dán kín có dấu hiệu bất thường, nghi vấn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong là 12 con tê tê Java còn sống, là loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng và được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất. Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật.

Cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an phát hiện trên ô tô 7 chỗ - Ảnh 2.

Các con tê tê được Công an phát hiện giấu trong thùng xốp trên 1 ô tô 7 chỗ

Ngay khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cùng với cán bộ của Vườn quốc gia Cúc Phương đã tới hiện trường tiếp nhận bàn giao.

Quá trình tiếp nhận, đơn vị đã kiểm tra và sơ cứu. Kết quả ban đầu cho thấy động vật bị nhồi nhét thức ăn nhằm tăng trọng lượng trước khi bán, tất cả trong tình trạng mất nước, kiệt sức.

Cứu hộ 12 con vật quý hiếm được công an phát hiện trên ô tô 7 chỗ - Ảnh 3.

Các cá thể tê tê đã được kiểm tra sức khỏe, vận chuyển về trung tâm để chăm sóc

Hiện, toàn bộ 12 cá thể tê tê đã được đưa về trung tâm cứu hộ tại Cúc Phương để tiếp tục chăm sóc và phục hồi.

Tê tê Java (Manis Javanica) thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam. Đây là loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu và được Sách đỏ IUCN xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Các hành vi buôn bán trái phép tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Đồi mồi dứa quý hiếm 17kg mắc lưới trên vùng biển Đà Nẵng

Đồi mồi dứa quý hiếm 17kg mắc lưới trên vùng biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Một ngư dân ở Đà Nẵng chủ động giao nộp cá thể đồi mồi dứa, tái thả nhanh gọn loài rùa biển nguy cấp này trở lại đại dương.

Động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở điểm du lịch, người dân vội báo công an

(NLĐO)- Hai cá thể động vật quý hiếm có nguồn gốc từ Ấn Độ và 1 cá thể khỉ mốc vừa bất ngờ xuất hiện tại một điểm du lịch ở Thanh Hóa.

Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao nộp công an

(NLĐO) - Trong lúc đi thu hoạch keo, một người dân ở Thanh Hóa đã bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm trong sách đỏ liền bắt giao cho công an

