Quốc tế

Du khách rơi từ đường trên cao tử vong trong sân bay Hàn Quốc

Tường Như

(NLĐO) - Một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc thiệt mạng sau khi rơi từ đường bộ trên cao trước khu vực khởi hành tầng 3 tại sân bay Jeju ở Hàn Quốc.

Tờ Chosun Ilbo ngày 15-2 cho biết lực lượng cứu hỏa đảo Jeju nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 14 giờ 44 phút một ngày trước đó.

Cụ thể, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc (tạm gọi là bà A), rơi từ đường bộ trên cao trước khu vực khởi hành tầng 3 tại sân bay quốc tế Jeju.

Du khách Trung Quốc tử vong tại sân bay Jeju - Ảnh 1.

Cảnh sát đang xác minh nguyên nhân vụ rơi gây chết người tại sân bay quốc tế Jeju. Ảnh: The Chosun daily

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ 119 tiến hành sơ cứu khẩn cấp, bao gồm hồi sức tim phổi (CPR), rồi chuyển nạn nhân đến bệnh viện. 

Tuy nhiên, bà A không qua khỏi.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân mang theo hộ chiếu Trung Quốc và nhiều khả năng vụ việc xảy ra trước khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của nước này. 

Trong 11 tháng năm 2025, Hàn Quốc đón khoảng 5,09 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm gần 29,2% tổng lượng khách nước ngoài. Riêng tháng 11-2025 có khoảng 378.000 du khách Trung Quốc nhập cảnh, đứng đầu các thị trường khách.

