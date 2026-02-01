HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan trục xuất một hành khách đến Bangkok trên chuyến bay từ Việt Nam

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Thái Lan trục xuất một hành khách quốc tịch Nga có nhiều biểu hiện bất thường trên chuyến bay từ TP Nha Trang - Việt Nam đến thủ đô Bangkok - Thái Lan.

Theo tờ Khaosod, cơ quan chức năng Thái Lan vừa từ chối nhập cảnh đối với một công dân Nga, căn cứ Luật Nhập cư Thái Lan năm 1979.

Cơ quan Cảng hàng không phối hợp với lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Bangkok cáo buộc đối tượng có hành vi gây rối nghiêm trọng trên chuyến bay từ TP Nha Trang đến Bangkok.

Lý do một hành khách Nga không thể nhập cảnh Thái Lan - Ảnh 1.

Hành khách Nga bị cơ quan chức năng Thái Lan khống chế khi gây mất trật tự trên máy bay. Ảnh: KHAOSOD

Cụ thể, người đàn ông (41 tuổi, quốc tịch Nga) đến Thái Lan trên chuyến bay FD647 thuộc hãng Thai AirAsia, khởi hành từ Việt Nam vào ngày 29-1.

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng xác định người này có biểu hiện say xỉn nặng, nói chuyện không rõ ràng và không thể trình bày rõ ràng mục đích nhập cảnh.

Ngoài ra, hành khác người Nga không thể xuất trình bằng chứng về khả năng tài chính theo quy định pháp luật Thái Lan. 

Nhiều hành khách kể lại ông ta có nhiều hành động bất thường khi ở trên máy bay như to tiếng với tiếp viên hàng không, thậm chí yêu cầu mở cửa máy bay; la hét, chửi bới bằng tiếng Nga.

Vì thế, nhà chức trách quyết định trục xuất người này trên chuyến bay FD646 cất cánh rời khỏi Thái Lan sáng 31-1 (giờ địa phương).

Nga sân bay trục xuất nhập cảnh Thái Lan
