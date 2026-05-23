Kinh tế

Du khách rủ nhau check-in tour "độc lạ” giữa TP HCM

Thực hiện: Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Đây là show diễn âm nhạc, ẩm thực đa giác quan đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình được biểu diễn mỗi tối với giá vé là 1,3 triệu đồng/người.

Cuối tuần, nhiều người dân và du khách ở TPHCM rủ nhau đi xem biểu diễn nghệ thuật, kết hợp thưởng thức âm nhạc dân tộc. 

Trong đó, Chào Show đang trở thành sản phẩm du lịch mới thu hút du khách. Đây là show diễn âm nhạc, ẩm thực đa giác quan đầu tiên tại Việt Nam. Du khách có dịp hòa vào không gian nghệ thuật độc đáo của 30 nhạc cụ dân tộc thuần Việt, qua 12 tác phẩm đương đại mang âm hưởng từng vùng miền.

Trong tay những nghệ sĩ tài hoa, âm nhạc trở thành hành trình dẫn khán giả từ Bắc vào Nam, vẽ nên một Việt Nam tươi đẹp bằng âm thanh, hình ảnh và hương vị.

Song hành cùng từng tiết mục, ẩm thực đặc trưng ba miền được phục vụ trong không gian ấm cúng và riêng biệt của Chào Show – giúp mỗi buổi tối không chỉ là một buổi diễn, mà là một trải nghiệm văn hoá Việt trọn vẹn, sâu sắc và khó quên cho du khách.

Chào Show đang là sản phẩm du lịch mới hút khách trong nước và quốc tế ở TPHCM

Trái tim của Chào Show là dàn nhạc cụ dân tộc với 30 nhạc cụ bản địa được sưu tầm, chế tác và phục dựng bởi bàn tay các nghệ nhân Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước, bộ sưu tập đầy đủ và độc đáo nhất hiện nay tại Việt Nam.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình được đầu tư và vận hành hệ thống âm thanh Immersive Audio - công nghệ âm thanh biểu diễn tiên tiến nhất châu Á hiện nay.

Dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong khán phòng, mỗi khán giả đều được thưởng thức trải nghiệm âm thanh stereo 3D sống động như đang ngồi ngay tại vị trí trung tâm. Công nghệ này biến âm nhạc dân gian truyền thống thành một trải nghiệm thính giác chưa từng có tại Việt Nam và lần đầu tiên, được khoác lên mình một chiều sâu âm thanh của thế kỷ 21.

Chào Show là show diễn âm nhạc, ẩm thực đa giác quan đầu tiên tại Việt Nam

Trong suốt chương trình, khán giả được thưởng thức 9 món ăn chơi đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam tạo nên sự cộng hưởng tinh tế và đầy chủ ý giữa vị giác và thính giác.

Ngoài ra, chương trình còn đưa người xem vào một hành trình thị giác đặc sắc - nơi thiên nhiên hùng vĩ, văn hoá đa sắc và con người thân thiện, hiếu khách của Việt Nam hiện ra sống động qua hệ thống hình ảnh chất lượng cao. Không cần rời khỏi thành phố, mỗi buổi diễn là một chuyến du ngoạn trọn vẹn cả tai nghe, mắt nhìn lẫn cảm xúc.

Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Kinh doanh Chao Show (Công ty TNHH Dấu Ấn Show) cho biết sự kết hợp giữa âm nhạc và ẩm thực đã tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo cho TPHCM. Dự án không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn chinh phục được đông đảo khán giả trong nước. Định hướng này mở ra hướng đi đầy triển vọng cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. 

Chương trình được biểu diễn mỗi tối với giá vé là 1,3 triệu đồng/người.

Chào Show không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà đang dần trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của TPHCM

Kho tàng âm nhạc dân gian truyền thống chính là chất liệu tuyệt vời để giới thiệu bản sắc Việt đến với du khách trong nước và quốc tế. Du khách vừa thưởng thức ẩm thực 3 miền, vừa hòa vào không gian của âm nhạc truyền thống kết hợp công nghệ âm thanh hiện đại

Chương trình còn đưa du khách trải nghiệm hành trình thị giác đặc sắc - nơi thiên nhiên hùng vĩ, văn hoá đa sắc và con người thân thiện, hiếu khách của Việt Nam hiện ra sống động qua hệ thống hình ảnh chất lượng cao.

Không cần rời khỏi thành phố, mỗi buổi diễn là một chuyến du ngoạn trọn vẹn cả tai nghe, mắt nhìn lẫn cảm xúc

Du lịch hè 2026 bắt đầu nóng

Nhiều lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí và chương trình kích cầu được triển khai ngay từ cuối tháng 5, mở màn cho mùa du lịch hè 2026

Đà Nẵng công bố loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng kêu gọi đầu tư

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa công bố danh mục nhiều dự án du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô lớn nhằm kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế địa phương

Quy Nhơn sắp có siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế ven biển

(NLĐO) - Dự án đô thị du lịch gần 2.900 ha tại Quy Nhơn (Gia Lai) được phê duyệt quy hoạch, hướng đến phát triển không gian nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn.

