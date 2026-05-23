Du khách rủ nhau check-in tour "độc lạ” giữa TP HCM

Cuối tuần, nhiều người dân và du khách ở TPHCM rủ nhau đi xem biểu diễn nghệ thuật, kết hợp thưởng thức âm nhạc dân tộc.

Trong đó, Chào Show đang trở thành sản phẩm du lịch mới thu hút du khách. Đây là show diễn âm nhạc, ẩm thực đa giác quan đầu tiên tại Việt Nam. Du khách có dịp hòa vào không gian nghệ thuật độc đáo của 30 nhạc cụ dân tộc thuần Việt, qua 12 tác phẩm đương đại mang âm hưởng từng vùng miền.

Trong tay những nghệ sĩ tài hoa, âm nhạc trở thành hành trình dẫn khán giả từ Bắc vào Nam, vẽ nên một Việt Nam tươi đẹp bằng âm thanh, hình ảnh và hương vị.

Song hành cùng từng tiết mục, ẩm thực đặc trưng ba miền được phục vụ trong không gian ấm cúng và riêng biệt của Chào Show – giúp mỗi buổi tối không chỉ là một buổi diễn, mà là một trải nghiệm văn hoá Việt trọn vẹn, sâu sắc và khó quên cho du khách.

Trái tim của Chào Show là dàn nhạc cụ dân tộc với 30 nhạc cụ bản địa được sưu tầm, chế tác và phục dựng bởi bàn tay các nghệ nhân Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước, bộ sưu tập đầy đủ và độc đáo nhất hiện nay tại Việt Nam.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình được đầu tư và vận hành hệ thống âm thanh Immersive Audio - công nghệ âm thanh biểu diễn tiên tiến nhất châu Á hiện nay.

Dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong khán phòng, mỗi khán giả đều được thưởng thức trải nghiệm âm thanh stereo 3D sống động như đang ngồi ngay tại vị trí trung tâm. Công nghệ này biến âm nhạc dân gian truyền thống thành một trải nghiệm thính giác chưa từng có tại Việt Nam và lần đầu tiên, được khoác lên mình một chiều sâu âm thanh của thế kỷ 21.

Trong suốt chương trình, khán giả được thưởng thức 9 món ăn chơi đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam tạo nên sự cộng hưởng tinh tế và đầy chủ ý giữa vị giác và thính giác.

Ngoài ra, chương trình còn đưa người xem vào một hành trình thị giác đặc sắc - nơi thiên nhiên hùng vĩ, văn hoá đa sắc và con người thân thiện, hiếu khách của Việt Nam hiện ra sống động qua hệ thống hình ảnh chất lượng cao. Không cần rời khỏi thành phố, mỗi buổi diễn là một chuyến du ngoạn trọn vẹn cả tai nghe, mắt nhìn lẫn cảm xúc.

Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Kinh doanh Chao Show (Công ty TNHH Dấu Ấn Show) cho biết sự kết hợp giữa âm nhạc và ẩm thực đã tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo cho TPHCM. Dự án không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn chinh phục được đông đảo khán giả trong nước. Định hướng này mở ra hướng đi đầy triển vọng cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

Chương trình được biểu diễn mỗi tối với giá vé là 1,3 triệu đồng/người.

