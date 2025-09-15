HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà cần biết điều này

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa thông báo chi tiết về những khu vực được tham quan tại bán đảo Sơn Trà kể từ ngày 16-9.

Ngày 15-9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết từ ngày mai (16-9), các tuyến tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà sẽ chính thức mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng để khắc phục sạt lở do mưa lớn hồi tháng 10-2022.

Cụ thể, các tuyến đưa vào khai thác gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản.

Quy định quan trọng cần nắm khi tham quan Bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Hoạt động trekking trên tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà

Thời gian tham quan được quy định từ 7 giờ 30 - 18 giờ 30 (trong giai đoạn từ tháng 3 đến hết tháng 9) và 7 giờ 30 - 17 giờ 30 (trong giai đoạn tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau).

Hoạt động sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Du lịch bán đảo Sơn Trà bằng phương tiện gì?

Phương tiện lưu thông, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ là xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, mô tô (trừ xe tay ga) và đi bộ. Tuyến Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc chỉ lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống, không áp dụng cho xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ. Tuyến Bãi Bắc - Cây Đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ.

Khách lẻ sẽ được cấp thẻ màu xanh và phải trả lại trong ngày; khách đoàn, doanh nghiệp khai thác cần thông báo trước cho Ban Quản lý về thời gian, lộ trình, số lượng khách.

Ban Quản lý cũng khẳng định sẽ cấm tuyệt đối các tuyến trekking tự phát xuống Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen để đảm bảo an toàn và bảo vệ cảnh quan. Du khách tham quan cần tuân thủ đúng thời gian, tuyến quy định; không xâm phạm khu vực cấm, quốc phòng; không xả rác, chặt phá cây rừng, đốt lửa; chỉ sử dụng flycam, quay phim, chụp ảnh ở khu vực được phép và có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Theo Ban Quản lý, việc mở lại các tuyến tham quan Sơn Trà không chỉ giúp du khách tiếp tục khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Đà Nẵng.

Bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Sơn Trà) được xem là “lá phối xanh”, “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng. Nơi đây có diện tích hơn 4.400 ha, với hệ sinh thái động thực vật đa dạng, là điểm tham quan du lịch lý tưởng cho du khách khi tới thành phố biển Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà đẹp nhất vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 – thời điểm này khí hậu ở đây mát mẻ, thoáng đãng, cung đường dễ đi… Vào tiết lập Xuân, sang Hạ, rừng trên bán đảo Sơn Trà những ngày này đang bước vào mùa thay lá, tạo bức tranh quyến rũ, thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, khám phá.


Tin liên quan

Lên bán đảo Sơn Trà bẻ cành hái quả chòi mòi, một người bị phạt 1,25 triệu đồng

Lên bán đảo Sơn Trà bẻ cành hái quả chòi mòi, một người bị phạt 1,25 triệu đồng

(NLĐO) - Một người dân Đà Nẵng vừa bị xử phạt hành chính vì đưa du khách lên bán đảo Sơn Trà tham quan rồi bẻ cành cây chòi mòi để hái quả

Thêm du khách gặp nạn tử vong tại bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) - Một nam du khách quốc tịch Mỹ vừa bị phát hiện tử vong tại bán đảo Sơn Trà vào sáng sớm nay

Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng xử lý dứt điểm vướng mắc 13 dự án ở Sơn Trà

(NLĐO) - Đà Nẵng đã tháo gỡ gần một nửa số dự án vướng mắc theo kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án.

du khách tham quan bán đảo Sơn Trà Ban Quản lý du lịch Đà Nẵng
    Thông báo