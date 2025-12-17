Dự kiến mở đường bay từ Cần Thơ đi nhiều tỉnh, thành vào đầu năm 2026

Ngày 17-12, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các sở ngành đã có buổi làm việc với Vietnam Airlines (VNA) về phương án hợp tác.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết thời gian qua đã có chuyến bay từ Cần Thơ đi Đà Nẵng nhưng vẫn còn khiêm tốn; còn chuyến đi Nghệ An, Đà Lạt, Thanh Hóa đã dừng. Do đó, đề nghị VNA nghiên cứu đầu tư vào một số chuyến bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách nhiều hơn trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp

Theo đại diện VNA, Chi nhánh tại Cần Thơ của tổng công ty đã phối hợp với các ban chuyên môn đánh giá về thị trường, nhu cầu và khả năng đáp ứng của VNA thì có đề xuất một số đường bay nữa là từ Cần Thơ đi Cam Ranh, hoặc Đà Lạt.

"Việc đi đến Cần Thơ hay là các điểm du lịch trên khắp cả nước cũng cần sự quảng bá thì mới đem lại nhu cầu của thị trường. Nếu có thị trường thì VNA chắc chắn mở đường bay" - đại diện VNA nói.

Cũng theo đại diện VNA, vừa qua, qua trao đổi giữa Bí thư Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo của VNA là sắp tới nghiên cứu mở thêm một số đường bay. Dự kiến từ ngày 1-2-2026 sẽ mở thêm đường bay mới từ TP Cần Thơ đi Hải Phòng, Vinh hoặc có thể là Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho hay tính đến tháng 11, thành phố đón 10 triệu lượt khách, nhưng khách quốc tế chỉ đạt 30%. Mục tiêu của thành phố trong năm 2026 và những năm sau đó phải đạt trên 18 triệu lượt khách.

"Để đạt được điều đó, nhất là thu hút khách quốc tế thì chúng tôi phải tăng cường quảng bá. Vì vậy, về chủ trương, tôi thống nhất hợp tác quảng bá trên tạp chí Heritage (ấn phẩm của VNA) trong thời gian tới" – bà Điệp nhấn mạnh.