Du lịch Hà Nội bùng nổ dịp lễ 2-9





Hà Nội đang trở thành tâm điểm du lịch của cả nước khi sự kiện được quan tâm bậc nhất là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới gần

Dữ liệu cập nhật từ nền tảng Booking.com cho thấy Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, so với vị trí thứ 7 vào năm trước. Theo nền tảng Agoda - đặt dịch vụ khách sạn trực tuyến, dịp lễ 2-9 này, Hà Nội cũng dẫn đầu xu hướng du lịch với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng hơn 44 lần so với năm 2024.



Khách sạn "cháy" phòng

Sở Du lịch TP Hà Nội ước tính lượng khách đặt phòng tại các khách sạn dịp lễ 2-9 năm nay tăng khoảng 40%-50% so với năm trước. Nhiều phòng khách sạn 2-3 sao, homestay có mức giá trên dưới 1 triệu đồng, phù hợp với nhiều người, đã được đặt từ hơn 1 tháng trước, nay đã kín chỗ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Điều hành hệ thống khách sạn A25 (3-4 sao), từ tháng 8-2025, lượng khách đặt phòng kỳ nghỉ lễ 2-9 đã tăng vọt. Các khách sạn ở khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng gần như không còn phòng trống. Đại diện khách sạn REY Hotel Hanoi (phố Lý Nam Đế) cho hay khách quốc tế lẫn nội địa đều đặt phòng từ rất sớm, đêm 1-9 dù nhu cầu rất cao song đã kín chỗ.

Trước tình trạng "cháy" phòng, nhiều khách sạn nhỏ ở khu vực phố cổ, quanh hồ Gươm và gần Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2-9 - đã tăng giá từ 30%-50% so với ngày thường. Tại một số khách sạn 3 sao ở phường Hoàn Kiếm, giá phòng cho 2 người đã tăng lên khoảng 1,5 triệu đồng/đêm vào dịp lễ 2-9, so với mức cũ chỉ 700.000 - 1 triệu đồng.

Ở phân khúc lưu trú cao cấp, nhiều khách sạn 4-5 sao vẫn còn phòng trống. Theo bà Nguyễn Thanh Thúy, người quản lý mảng tiếp thị truyền thông của khách sạn Pan Pacific Hà Nội, giá phòng dịp lễ này tăng 5%. Đến nay, tỉ lệ đặt phòng tại Pan Pacific Hà Nội khoảng 73% và tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng. So với dịp 2-9 năm ngoái, lượng khách năm nay tăng khoảng 30%-40%, chủ yếu là người Việt với kỳ nghỉ ngắn ngày.

Tương tự, tại khách sạn Movenpick (phố Lý Thường Kiệt), khách sạn Thăng Long (phố Tông Đản), hệ thống khách sạn Novotel và Grand Mercure Hanoi (phố Cát Linh)..., tỉ lệ đặt phòng hiện khoảng 60%.

Ông Phạm Minh Quân, quản lý hệ thống Novotel Hà Nội, khẳng định khách đặt phòng đang có xu hướng tăng từng ngày. Đại diện Grand Mercure Hanoi cho biết khách sạn này đã chuẩn bị các phần quà tặng khách lưu trú dịp lễ sắp tới, như: set trà chiều "Tự do", cờ cầm tay "Hạnh phúc", giảm 20% các dịch vụ ẩm thực với thực đơn…

Nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến Hà Nội du lịch dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: LAN ANH

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội, nhấn mạnh ngành du lịch thành phố xác định dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay là một dấu mốc trọng đại, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với thủ đô.

Vì vậy, Sở Du lịch TP Hà Nội đã có sự chuẩn bị từ rất sớm về sản phẩm du lịch, đồng thời nâng cấp chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú để sẵn sàng phục vụ du khách. Dịp này, Sở Du lịch TP Hà Nội sẽ giới thiệu 80 sản phẩm du lịch hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, tham quan và tận hưởng không khí lễ hội tại thủ đô.

80 sản phẩm này được chia theo các nhóm chủ đề trọng tâm. Cụ thể, đó là các sản phẩm du lịch di sản - văn hóa - lịch sử; du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng - thiên nhiên; du lịch ẩm thực - mua sắm - trải nghiệm phố thị; du lịch nghệ thuật - đêm - sáng tạo; du lịch sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống khách sạn; du lịch giao thông - metro - đường thủy - hàng không; du lịch nông nghiệp - làng nghề - nông thôn mới; du lịch liên kết vùng - kết nối tỉnh, thành - quốc tế.

Những sản phẩm nêu trên đã được công bố rộng rãi tới các doanh nghiệp du lịch để triển khai cho người dân và du khách tham gia trải nghiệm từ ngày 13-8.

Cũng trong dịp này, Sở Du lịch đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, xây dựng một số sản phẩm du lịch kết nối những đoàn tàu metro thuộc tuyến đường sắt đô thị 2A (Hà Đông - Cát Linh) với một số điểm đến tiêu biểu trên địa bàn. Tổng chiều dài toàn tuyến là 13 km được thiết kế trên cao, với 12 ga, khoảng cách bình quân giữa các ga là 1,1 km.

Tuyến metro 2A không chỉ giúp giảm tải giao thông mà còn mang lại cơ hội để người dân và du khách khám phá thủ đô một cách tiện lợi, thân thiện với môi trường. Việc di chuyển nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo.

Thông qua việc kết nối giao thông thuận tiện, người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực, vui chơi giải trí… trong lộ trình dừng chân tại mỗi ga. Ngoài ra, việc sử dụng metro cũng là một trong những giải pháp góp phần giảm khí thải, bảo vệ môi trường và khuyến khích thói quen sử dụng giao thông công cộng - đúng với xu hướng phát triển của TP Hà Nội.

Tham quan triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tham quan triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; giới thiệu, định hướng và chào bán sản phẩm tour tham quan để thu hút công chúng. Với chủ đề "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc", triển lãm mở cửa miễn phí đón khách từ 9 giờ đến 22 giờ các ngày từ 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, TP Hà Nội. Trong 9 ngày này, triển lãm sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao và du lịch...



