Du lịch miền Tây hút khách dịp Tết nhờ loạt trải nghiệm mới

Ngày 18-2 (nhằm mùng 2 Tết), rất đông du khách đến tham quan và vui chơi tại Khu Du lịch Cantho Eco Resort (xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ). Trong 2 ngày qua, bình quân mỗi ngày, điểm đến này đón khoảng 1.000 lượt khách.

Khách du lịch vui chơi tại Cantho Eco Resort

Để phục vụ du khách trong dịp Tết Bính Ngọ, Cantho Eco Resort xây dựng phim trường Tết là không gian lễ hội được trang trí lấy cảm hứng từ các nền văn hóa Á Đông, tạo nên nhiều khu tiểu cảnh với màu sắc và phong cách khác nhau. Tổng thể khu phim trường Tết có nhiều góc check-in mới lạ, giúp mỗi bộ ảnh đều mới mẻ.

Ngoài phim trường, trong khuôn viên còn có chuỗi hoạt động Tết xuyên suốt như: trò chơi dân gian, chợ quê, khu vui chơi – teambuilding, vườn thú safari với nhiều loài như capybara, dê, cừu, thỏ, chim…

Trong khi đó, tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ mỗi ngày thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Không gian được đầu tư công phu với hơn 30 mô hình trang trí đặc sắc cùng khoảng 50.000 chậu hoa khoe sắc rực rỡ, tạo nên bức tranh xuân sinh động.

Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú trước cách bài trí hài hòa, màu sắc tươi sáng và không khí Tết rộn ràng. Họ cho rằng đường hoa không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Du khách tham quan đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Cồn Chim (Vĩnh Long), cho biết để chuẩn bị đón khách vào dịp Tết Bính Ngọ, hợp tác xã đã chủ động chỉnh trang cảnh quan, bổ sung tiểu cảnh và nâng cấp các dịch vụ trải nghiệm nhằm tạo không gian tham quan hấp dẫn, mang đậm nét sinh thái và văn hóa địa phương.

Du lịch cộng đồng Cồn Chim mang đậm nét sinh thái và văn hóa địa phương

"Mấy ngày trước chỉ đón khoảng 100 lượt khách/ngày nhưng vào mùng 2 Tết tăng lên 300 lượt khách, trong đó có hàng chục khách quốc tế. Ngoài các sản phẩm du lịch hiện có như: đạp xe, câu cua, làm bánh… chúng tôi còn đưa vào sản phẩm mới là ngâm chân bằng thảo dược để tăng trải nghiệm cho khách"– bà Vân nói.