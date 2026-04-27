Thời sự

Du lịch nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ

THÁI PHƯƠNG

Hai kỳ nghỉ lễ gần nhau vào cuối tháng 4, đầu tháng 5-2026 góp phần kích cầu du lịch trong nước

Ngày 26-4 (nhằm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch), nhiều điểm du lịch ở TP HCM và cả nước chật kín du khách. Các công ty du lịch kỳ vọng 2 kỳ nghỉ liên tiếp nhân dịp Giỗ Tổ và lễ 30-4, 1-5 sẽ thúc đẩy du lịch nội địa bứt phá mạnh mẽ.

Nhiều nơi ở TP HCM đông kín khách

Chỉ trong ngày 26-4, Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên (TP HCM) cho biết đã đón khoảng 10.000 lượt khách tới tham quan, vui chơi, tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Các điểm vui chơi nổi tiếng của khu du lịch này như biển Tiên Đồng, Suối Tiên Farm cũng giúp du khách "giải nhiệt" trong thời tiết nắng nóng.

Ở Thảo Cầm Viên, du khách không chỉ hòa mình vào không khí xanh mát giữa lòng thành phố, mà còn hào hứng tham gia trải nghiệm Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 gồm nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các hoạt động lễ hội đang trở thành một phần không thể thiếu của khách du lịch trong nước và quốc tế khi tới TP HCM. Trong 4 ngày qua, Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm 2026 diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách tới thưởng thức, trong đó có rất nhiều khách quốc tế.

Du lịch nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Du khách vui chơi ở Thảo Cầm Viên (TP HCM) trong dịp Giỗ Tổ. Ảnh: LAM GIANG

Chị Janaa Heinzmann, du khách Đức, cho biết rất ấn tượng với hương vị bánh mì Việt Nam, đặc biệt là nước sốt và các loại rau ăn kèm. "Ở Đức, tôi chưa từng thưởng thức các loại bánh mì có phong cách này. Dùng bánh mì Việt Nam, tôi rất thích" - nữ du khách bày tỏ.

Trong dịp Giỗ Tổ và lễ 30-4, 1-5, đại diện Công ty CP Văn hóa - Ẩm thực VietCharm cho biết show diễn đa giác quan VietCharm mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Việt được dàn dựng quy mô ngay tại Hội trường Thống Nhất.

"VietCharm không dừng lại ở một show diễn để xem, mà tạo ra một hành trình trải nghiệm xuyên suốt, nơi khán giả có thể vừa thưởng thức nghệ thuật vừa khám phá ẩm thực và trực tiếp tương tác với các yếu tố văn hóa. Đây cũng là một trong số ít sản phẩm du lịch tại TP HCM hiện nay có thể cùng lúc đáp ứng nhu cầu cả khách quốc tế lẫn khách Việt trong dịp cao điểm lễ" - đại diện VietCharm thông tin.

Nỗ lực giữ giá để kích cầu

Không chỉ TP HCM, nhiều địa phương trên cả nước cũng rất nhộn nhịp, đặc biệt là các điểm đến có biển. Nhiều công ty du lịch cho hay lượng khách đặt tour trong nước và nước ngoài không tăng đột biến như những kỳ nghỉ trước do ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, giá vé máy bay nhưng vẫn có "tín hiệu tích cực".

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho hay tại các chi nhánh trong hệ thống công ty, lượng khách đặt chỗ tăng mạnh từ giữa tháng 3-2026 tới nay. Tổng lượng khách đăng ký tour lễ tăng 15% so với cùng kỳ.

Công ty Du lịch Vietravel thông tin trong 2 kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5-2026, công ty dự kiến phục vụ hơn 17.800 lượt khách. Các hành trình nội địa ngắn ngày, đặc biệt là du lịch biển và nghỉ dưỡng, tiếp tục chiếm ưu thế.

Theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, vào dịp lễ năm nay, Vietravel phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt, bám sát nhu cầu du lịch thực tế của du khách. Nhu cầu du lịch trong dịp lễ này đang cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ xu hướng "đi chơi ở đâu" sang lựa chọn kỳ nghỉ có chọn lọc, đề cao tính cá nhân hóa và giá trị trải nghiệm.

Tại nhiều công ty du lịch khác như BenThanh Tourist, Vietluxtour, Lữ hành Saigontourist, Kiwi Travel, VinaGroup…, lượng khách mua tour và dịch vụ cũng tăng mạnh dù chịu tác động bởi giá xăng dầu, giá vé máy bay nhích lên. Theo các doanh nghiệp, 2 kỳ nghỉ lễ này gần nhau, góp phần thúc đẩy nhu cầu đi du lịch của nhiều người, duy trì sức hút cho các điểm đến trong nước. 

Giá tour nội địa tăng khoảng 10%

Theo ông Phạm Anh Vũ, từ tháng 3-2026, giá vé máy bay dịp 30-4, 1-5 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái do các hãng hàng không điều chỉnh phụ thu nhiên liệu. Tại các điểm đến có biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, giá phòng khách sạn tăng 10%-30%; khu vực TP HCM và Hà Nội tăng 20%-30%.

"Những yếu tố này đẩy giá tour nội địa nhích lên cao hơn khoảng 10% so với năm ngoái nhưng các nhóm khách đặt tour sớm lại không bị ảnh hưởng, thậm chí còn được giảm giá, ưu đãi 5%-10%" - ông Vũ cho biết.


