Thời sự

Du lịch và công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng quan trọng

Yến Anh

(NLĐO)- Du lịch và công nghiệp văn hóa được Bộ VH-TT-DL xác định là động lực tăng trưởng quan trọng.

Ngày 25-4, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành VH-TT-DL từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và quý I-2026 của Bộ VH-TT-DL.

Trong giai đoạn tới, theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là hoàn thiện thể chế, lấp đầy "khoảng trống pháp lý", đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghiệp văn hóa.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là những trụ cột chiến lược.

Du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026. Thể thao hướng tới phát triển chuyên nghiệp, bền vững, từng bước nâng cao vị thế quốc tế.

- Ảnh 2.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và quý I-2026 của Bộ VH-TT-DL

Đáng chú ý, ngành cũng đặt mục tiêu như đăng cai các sự kiện thể thao lớn của châu lục và thế giới, qua đó khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ xác định tập trung triển khai một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Trước hết, đẩy mạnh thể chế hóa kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa; đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa.

Cùng với đó, Bộ tập trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các đề án, chương trình lớn, nhất là giai đoạn 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Đề án phát triển công nghiệp văn hóa.

"Hai lĩnh vực du lịch và công nghiệp văn hóa được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, với mục tiêu thu hút khoảng 45-50 triệu lượt khách du lịch trong thời gian tới và nâng tỉ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa lên khoảng 7% GDP, thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng nguồn thu"- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý ngành; đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và khuyến khích, bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Về kiến nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đề xuất Chính phủ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tăng cường phối hợp liên ngành trong hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đặc biệt là các nghị định liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù của ngành; đồng thời sớm tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện để địa phương có cơ sở triển khai.

Bộ sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc theo từng lĩnh vực, báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo, với quyết tâm xây dựng hệ thống tiêu chí, định mức đo lường cụ thể cho từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đề ra.

