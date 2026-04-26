Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Đồng Nai quy hoạch 51 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghi dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai với diện tích 42.561 ha.

Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030 vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. 

Mục tiêu của đề án là phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giáo dục môi trường cấp vùng Đông Nam Bộ, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm thiên nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

Theo Đề án tổng thể, Đồng Nai quy hoạch 51 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại trong Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai với diện tích 42.561 ha; đồng thời, quy hoạch, phát triển 37 tuyến du lịch sinh thái dựa trên các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng, tuyến đường mòn hiện có với tổng chiều dài 1.229 km.

Trong đó, Đồng Nai sẽ phát triển các điểm du lịch công viên thể thao hàng không; điểm du lịch phức hợp, nghỉ dưỡng cao cấp; điểm du lịch vườn thực vật và vườn dược liệu; điểm du lịch nuôi động vật bán hoang dã (safari); điểm du lịch khu chứng tích chiến tranh….

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 991 tỉ đồng, huy động chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi đầu tư).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thông qua việc khai thác hợp lý tài nguyên rừng, cảnh quan hồ và di sản văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai hướng tới mục tiêu tạo dựng mô hình điểm đến về du lịch sinh thái có trách nhiệm, thân thiện với môi trường, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu tổng sản phẩm theo ngành kinh tế của tỉnh.

Đồng thời, du lịch sinh thái được định hướng trở thành cầu nối giữa bảo tồn và phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh Đồng Nai. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai trong mạng lưới du lịch sinh thái quốc gia và khu vực phía Nam.

Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 ưu tiên đầu tư, khai thác 8 điểm du lịch sinh thái tiềm năng trong khu vực hồ Bà Hào, ven hồ Trị An và khu vực rừng sản xuất, thông qua hình thức cho thuê môi trường rừng có kiểm soát; đảm bảo quy hoạch đồng bộ, gắn kết hạ tầng và bảo vệ cảnh quan sinh thái.

Phấn đấu đạt 180.000-220.000 lượt khách/năm; trong đó khách du lịch nội địa khoảng 92% - 95% và khách du lịch quốc tế khoảng 5% - 8%, tạo việc làm ổn định cho 250 - 300 lao động; trong đó, 70% là người dân địa phương.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thành lập năm 2004 trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, quản lý diện tích hơn 100.000 ha rừng và hơn 32.500 ha diện tích mặt nước hồ Trị An. Khu bảo tồn được ví như "lá phổi xanh" của cả vùng Đông Nam Bộ.

Nơi đây đã ghi nhận hơn 1.500 loài thực vật, hơn 2.000 loài động vật; trong đó, có nhiều loài động, thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.


Tin liên quan

Những khoảnh khắc đẹp về TPHCM và làng du lịch tốt nhất thế giới

(NLĐO) - Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ kết thúc nhận ảnh dự thi vào ngày 30-4-2026

CLIP: Màn trình diễn flyboard ấn tượng mở màn mùa du lịch biển Đà Nẵng

(NLĐO) - Màn trình diễn Flyboard của vận động viên hàng đầu thế giới cùng loạt thể thao biển quy mô lớn là điểm nhấn mở màn mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026.

Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách

(NLĐO) - Ngành du lịch Khánh Hòa bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt giải pháp về hạ tầng, sản phẩm, thị trường và chuyển đổi số

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo