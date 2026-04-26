Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha

Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030 vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Mục tiêu của đề án là phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giáo dục môi trường cấp vùng Đông Nam Bộ, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Du khách trải nghiệm thiên nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

Theo Đề án tổng thể, Đồng Nai quy hoạch 51 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại trong Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai với diện tích 42.561 ha; đồng thời, quy hoạch, phát triển 37 tuyến du lịch sinh thái dựa trên các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng, tuyến đường mòn hiện có với tổng chiều dài 1.229 km.

Trong đó, Đồng Nai sẽ phát triển các điểm du lịch công viên thể thao hàng không; điểm du lịch phức hợp, nghỉ dưỡng cao cấp; điểm du lịch vườn thực vật và vườn dược liệu; điểm du lịch nuôi động vật bán hoang dã (safari); điểm du lịch khu chứng tích chiến tranh….

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 991 tỉ đồng, huy động chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi đầu tư).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thông qua việc khai thác hợp lý tài nguyên rừng, cảnh quan hồ và di sản văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai hướng tới mục tiêu tạo dựng mô hình điểm đến về du lịch sinh thái có trách nhiệm, thân thiện với môi trường, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu tổng sản phẩm theo ngành kinh tế của tỉnh.

Đồng thời, du lịch sinh thái được định hướng trở thành cầu nối giữa bảo tồn và phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh Đồng Nai. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai trong mạng lưới du lịch sinh thái quốc gia và khu vực phía Nam.

Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 ưu tiên đầu tư, khai thác 8 điểm du lịch sinh thái tiềm năng trong khu vực hồ Bà Hào, ven hồ Trị An và khu vực rừng sản xuất, thông qua hình thức cho thuê môi trường rừng có kiểm soát; đảm bảo quy hoạch đồng bộ, gắn kết hạ tầng và bảo vệ cảnh quan sinh thái.

Phấn đấu đạt 180.000-220.000 lượt khách/năm; trong đó khách du lịch nội địa khoảng 92% - 95% và khách du lịch quốc tế khoảng 5% - 8%, tạo việc làm ổn định cho 250 - 300 lao động; trong đó, 70% là người dân địa phương.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thành lập năm 2004 trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, quản lý diện tích hơn 100.000 ha rừng và hơn 32.500 ha diện tích mặt nước hồ Trị An. Khu bảo tồn được ví như "lá phổi xanh" của cả vùng Đông Nam Bộ. Nơi đây đã ghi nhận hơn 1.500 loài thực vật, hơn 2.000 loài động vật; trong đó, có nhiều loài động, thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.



