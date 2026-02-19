HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Du lịch xanh

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 có gì đặc sắc?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày kích thích nhu cầu du Xuân của người dân và du khách, nhiều điểm đến chật kín khách dịp đầu năm.

Đến chiều 19-2 (mùng 3 Tết), nhiều công ty du lịch cho biết vẫn đang tất bật phục vụ khách du Xuân đầu năm với hàng trăm hành trình trong và ngoài nước. 

Công ty Du lịch Vietravel ước tính phục vụ hơn 200.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, trên các hành trình du xuân trong và ngoài nước. Con số này phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt ở nhóm khách gia đình. 

Theo thống kê của Vietravel, cơ cấu khách du lịch dịp Tết năm nay ghi nhận sự phân bổ khá cân bằng giữa tour nội địa (42%) và tour nước ngoài (58%). Các hành trình được ưa chuộng chủ yếu là nhóm tour 4-6 ngày. Khách kiều bào về nước đón Tết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng sum họp gia đình kết hợp du lịch đang ngày càng phổ biến.

Đối với tour nội địa, các điểm đến ở biển và nơi khí hậu dễ chịu tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn, như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Thiết - Mũi Né…

Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 1.

Riêng dịp Tết này, Vietravel phục vụ khoảng 200.000 lượt khách trên các tour trong và ngoài nước

Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 2.

Du khách xuất hành mùng 1 Tết và nhận lì xì đầu năm

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết thị trường tour Tết năm nay ghi nhận sự thay đổi lớn khi khách chủ động chốt tour từ rất sớm, không còn đợi đến sát ngày mới đặt như trước. 

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1,125 triệu tỉ đồng. Trong đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài được kỳ vọng là cú hích cho du lịch bùng nổ.

Các hành trình trọng điểm như Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Huế và chùm tour miền Bắc (Hà Nội, Sapa, Hà Giang...) được khách đặt nhiều. Trước đó, nhiều đoàn phải mở thêm chuyến khởi hành vào mùng 1, 2, 3 Tết để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

"Phú Quốc, Nha Trang là các tuyến biển được nhiều nhóm gia đình đăng ký. Tại Phú Quốc, lượng khách tăng 20-30% so với cùng kỳ. Hà Nội và các vùng Tây Bắc thu hút mạnh khách nhờ không khí se lạnh và trải nghiệm văn hóa" – ông Vũ nói.

Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 3.
Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 4.
Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 5.

Các đoàn khách du Xuân của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist khám phá những điểm đến trong nước

Tại TPHCM, ngoài những điểm check in quen thuộc như Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, nhiều sản phẩm mới cũng thu hút khách trong và ngoài nước. Nổi bật là sản phẩm trải nghiệm du lịch đường thủy, kết hợp giữa nghệ thuật dân gian Hoa Thanh Tiên và âm hưởng Cồng chiêng Tây Nguyên trên buýt sông 2 tầng ở khu vực Bến Bạch Đằng do Saigon WaterGO triển khai.

Chương trình du lịch đường sông mới này được kỳ vọng kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - giao thông thủy đặc sắc, đóng góp vào diện mạo du lịch hiện đại của TPHCM.

Du khách trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên sông Sài Gòn dịp Tết

Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 6.
Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 7.
Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 8.

Sản phẩm mới trên buýt sông 2 tầng thu hút khách du lịch nước ngoài những ngày Tết Nguyên đán

Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 9.

Đoàn khách của Công ty Ben Thanh Tourist tham quan Sapa dịp Tết 2026

Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 10.
Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 11.
Khách du Xuân nườm nượp kỳ nghỉ Tết dài 2026 , thị trường du lịch bùng nổ - Ảnh 12.

Khách Việt nườm nượp du Xuân, khám phá những điểm đến trong và ngoài nước khi kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày 


