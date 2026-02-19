HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Hình ảnh tàu du lịch hạng sang đưa gần 600 khách “xông đất” Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Gần 4.200 khách tàu biển quốc tế đến Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026, mở màn năm du lịch khởi sắc

Sáng 19-2 (mùng 3 Tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty CP Cảng Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng tổ chức chào đón tàu du lịch hạng sang Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác.

Tàu cập Cảng Tiên Sa (phường Sơn Trà) mang theo hơn 1.000 người, gồm 580 du khách đến từ Anh, Pháp, Hoa Kỳ cùng khoảng 500 thuyền viên. Sau khi tham quan, tàu rời cảng lúc 18 giờ cùng ngày.

Seabourn Encore đưa gần 600 khách quốc tế đến Đà Nẵng Trong dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Tàu du lịch Seabourn Encore cập cảng Tiên Sa sáng mùng 3 Tết

Seabourn Encore là du thuyền siêu sang trọng thuộc hãng Seabourn, ra mắt năm 2016, đại diện cho đỉnh cao thiết kế tàu nhỏ hiện đại với 12 boong và 300 phòng suite ban công riêng.

Để chào đón đoàn khách quốc tế "xông đất", thành phố tổ chức múa lân, tặng nón lá và các phần quà mang đậm hương vị Tết truyền thống như bánh chưng, bánh tét.

Seabourn Encore đưa gần 600 khách quốc tế đến Đà Nẵng Trong dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đón tàu và tặng bánh chưng cho du khách

Trong thời gian lưu lại, du khách trải nghiệm nhiều điểm đến nổi bật như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn và phố cổ Hội An. 

Trong giai đoạn từ 16 đến 22-2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết), ngoài chuyến tàu Seabourn Encore, Đà Nẵng tiếp tục đón thêm nhiều tàu biển quốc tế. Cụ thể, ngày 20-2 (mùng 4 Tết), thành phố chào đón khoảng 2.800 du khách đến từ các thị trường châu Âu trọng điểm như Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), thêm khoảng 650 du khách châu Âu cập cảng tham quan.

Seabourn Encore đưa gần 600 khách quốc tế đến Đà Nẵng Trong dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Du khách hào hứng chụp ảnh lưu niệm tại cảng Tiên Sa

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết kết quả trên cho thấy phân khúc khách tàu biển đang phục hồi và tăng trưởng tích cực. 

Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tăng cường liên kết với các hãng tàu, cảng biển và doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm thu hút thêm nhiều chuyến tàu đến địa phương.

Seabourn Encore đưa gần 600 khách quốc tế đến Đà Nẵng Trong dịp Tết 2026 - Ảnh 4.

Trong 6 ngày Tết, Đà Nẵng sẽ đón hơn 4.000 du khách từ tàu biển

Năm 2025, Đà Nẵng đón 47 chuyến tàu biển với 57.600 lượt khách, tăng 37,1% so với cùng kỳ, tăng thêm 12 chuyến so với năm trước. Sang năm 2026, dự kiến thành phố sẽ đón 59 chuyến với hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm 2025.

