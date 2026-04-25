Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Xây dựng cảng Liên Chiểu là "cảng xanh - cảng thông minh"

Sáng 25-4, UBND TP Đà Nẵng phối hợp liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V. (Hà Lan) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu tại phường Hải Vân.



Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỉ đồng (gần 2 tỉ USD), được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế với 8 bến container, tổng chiều dài cầu cảng 2.750m.

Khi hoàn thành, cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế đạt 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/năm). Riêng giai đoạn 1, sau 3 năm vận hành dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, phát biểu tại lễ khởi công

Bến cảng Liên Chiểu được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng như bến sà lan, kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container và trung tâm điều hành. Dự án đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, phát biểu tại lễ khởi công

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là "đòn bẩy" chiến lược giúp thành phố hoàn thiện hệ sinh thái logistics, giảm chi phí vận tải, mở rộng không gian đô thị và khẳng định vai trò cửa ngõ quốc tế, có thể đón tàu container đến 200.000 DWT theo quy hoạch.

Đại diện liên danh, ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Hateco, cam kết triển khai dự án với tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, tiến độ và quản trị, phát huy thế mạnh từng thành viên để xây dựng cảng biển hiện đại, đồng bộ hệ sinh thái logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhà đầu tư tổ chức phun vòi rồng tại lễ khởi công

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn thi công. Đồng thời, cần xây dựng mô hình "cảng xanh - cảng thông minh", bảo vệ hệ sinh thái vịnh Liên Chiểu, hướng tới phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến Cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Các đại biểu tham dự ấn nút khởi công dự án

Ông cũng đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng kế hoạch, tránh vướng mắc từ các quy định chồng chéo.

APM Terminals là thành viên của A.P. Moller - Maersk, hiện vận hành hơn 60 cảng trên toàn cầu. Trong khi đó, Hateco đã đầu tư và khai thác hiệu quả các dự án như ICD Long Biên và Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng, khẳng định năng lực trong lĩnh vực hạ tầng và logistics.