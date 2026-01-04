HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Du lịch Việt đón 3,5 triệu lượt khách trong Tết Dương lịch 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên toàn quốc.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1-1 đến ngày 4-1), thời tiết thuận lợi ở cả ba miền khiến các hoạt động du lịch nhộn nhịp tại nhiều khu, điểm du lịch.

Du lịch Việt đón 3,5 triệu lượt khách trong Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Những vị khách quốc tế đầu tiên tới TPHCM năm 2026

TPHCM dẫn đầu cả nước về lượng khách, ước đón và phục vụ 1.240.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước khoảng 75.726 lượt, tăng 83%; công suất phòng đạt khoảng 75%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.632 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình ước đón và phục vụ 723.063 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước khoảng 177.974 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 795 tỉ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh ước đón và phục vụ 657.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước khoảng 70.500 lượt; khách lưu trú ước khoảng 218.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.620 tỉ đồng.

Lâm Đồng ước đón và phục vụ 650.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước khoảng 30.000 lượt; công suất phòng đạt khoảng 70-80%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.200 tỉ đồng.

Thủ đô Hà Nội ước đón và phục vụ 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước khoảng 110.000 lượt, tăng khoảng 287%; công suất phòng ước đạt khoảng 73%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.100 tỉ đồng, tăng 254% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Việt đón 3,5 triệu lượt khách trong Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM tại Lễ đón đoàn khách du lịch đến TPHCM đầu năm 2026

TP Hải Phòng ước đón và phục vụ 515.600 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước đạt 12.890 lượt.

Tỉnh Khánh Hòa ước đón và phục vụ 503.900 lượt khách; trong đó có 154.400 lượt khách lưu trú; công suất phòng đạt khoảng 66,9%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 648,1 tỉ đồng.

Tỉnh Lào Cai ước đón và phục vụ 363.112 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước khoảng 32.298 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.500 tỉ đồng.

Tỉnh An Giang ước đón và phục vụ 348.778 lượt khách, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước khoảng 30.284 lượt, tăng 48,6%; công suất phòng đạt khoảng 61,6%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 859 tỉ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Việt đón 3,5 triệu lượt khách trong Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Ninh ước đón và phục vụ 657.000 lượt khách dịp tết Dương lịch

TP Huế ước đón và phục vụ 85.000 lượt khách, tăng khoảng 125% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 50.000 lượt khách quốc tế; công suất phòng đạt khoảng 60%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 150 tỉ đồng, tăng khoảng 166,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm nay, do kỳ nghỉ lễ kéo dài, xu hướng du lịch của du khách có nhiều thay đổi. Du khách miền Nam tiếp tục dành sự quan tâm cho các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng biển.

Du khách miền Bắc lựa chọn du ngoạn vùng núi Đông - Tây Bắc để tận hưởng không khí mùa Đông hoặc di chuyển vào phía Nam đến những vùng biển nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo…

Một số điểm đến có tỉ lệ lấp đầy phòng lên đến 100% từ trước kỳ nghỉ như Sa Pa, Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng, khu vực phố cổ Hà Nội, trung tâm TPHCM…

Đối với hoạt động du lịch inbound (đón khách quốc tế), thời điểm Tết Dương lịch là mùa du lịch cao điểm trong năm nên lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá kỳ nghỉ Tết Dương lịch là "bước chạy đà" quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm 2026.

Các địa phương không chỉ chú trọng thu hút du khách mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn, hướng tới mục tiêu thu hút du khách quay trở lại trong các kỳ nghỉ dài ngày hơn. Đây là những tín hiệu tích cực cho mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

