Tối 4-1, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết dịp Tết Dương lịch 2026, hoạt động hàng không và du lịch ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh sức hút ngày càng lớn của thành phố đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo ước tính, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng đạt 908 chuyến, bình quân 151 chuyến/ngày, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, các chuyến bay nội địa đạt 495 chuyến, tăng 26,9%; các chuyến bay quốc tế đạt 413 chuyến, tăng 21,8%. Lưu lượng chuyến bay tăng mạnh cho thấy nhu cầu đi lại, du lịch trong dịp đầu năm mới tiếp tục phục hồi và mở rộng rõ nét.

Người dân và du khách chen chân tham gia các hoạt động đón năm mới vào tối 31-12-2025 tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Cùng với sự sôi động của hàng không, lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2026 cũng tăng trưởng ấn tượng. Nhờ việc tổ chức chuỗi sự kiện chào năm mới quy mô lớn, nhiều hoạt động mới lạ, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, tổng lượng khách ước đạt khoảng 630.000 lượt, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 345.000 lượt, tăng 23%; khách nội địa đạt khoảng 285.000 lượt, tăng 29%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.445 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động lưu trú cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 70%, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Khối khách sạn từ 4–5 sao và tương đương đạt công suất khoảng 80%, trong đó một số cơ sở lưu trú cao cấp tại khu vực ven biển và các khu du lịch trọng điểm đạt trên 90%.

Phân khúc này chủ yếu phục vụ khách quốc tế, chiếm khoảng 70–80%, đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Thái Lan…

Đối với các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, công suất phòng ước đạt 50–60%, với đối tượng khách chính là khách nội địa; khách quốc tế chiếm khoảng 20–30%.

Cùng với việc đón lượng lớn du khách, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần tạo hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho Đà Nẵng trong dịp đầu năm mới.