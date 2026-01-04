HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Dịp Tết dương lịch, Đà Nẵng đón 908 chuyến bay

B.Vân

(NLĐO) - Tết Dương lịch 2026, Đà Nẵng đón 908 chuyến bay, 630.000 lượt khách, doanh thu 2.445 tỉ đồng, tăng 24–30%

Tối 4-1, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết dịp Tết Dương lịch 2026, hoạt động hàng không và du lịch ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh sức hút ngày càng lớn của thành phố đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo ước tính, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng đạt 908 chuyến, bình quân 151 chuyến/ngày, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. 

Trong đó, các chuyến bay nội địa đạt 495 chuyến, tăng 26,9%; các chuyến bay quốc tế đạt 413 chuyến, tăng 21,8%. Lưu lượng chuyến bay tăng mạnh cho thấy nhu cầu đi lại, du lịch trong dịp đầu năm mới tiếp tục phục hồi và mở rộng rõ nét.

Doanh thu du lịch Đà Nẵng đạt 2 . 445 Tỉ đồng trong dịp Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Người dân và du khách chen chân tham gia các hoạt động đón năm mới vào tối 31-12-2025 tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Cùng với sự sôi động của hàng không, lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2026 cũng tăng trưởng ấn tượng. Nhờ việc tổ chức chuỗi sự kiện chào năm mới quy mô lớn, nhiều hoạt động mới lạ, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, tổng lượng khách ước đạt khoảng 630.000 lượt, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 345.000 lượt, tăng 23%; khách nội địa đạt khoảng 285.000 lượt, tăng 29%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.445 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động lưu trú cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 70%, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Khối khách sạn từ 4–5 sao và tương đương đạt công suất khoảng 80%, trong đó một số cơ sở lưu trú cao cấp tại khu vực ven biển và các khu du lịch trọng điểm đạt trên 90%. 

Phân khúc này chủ yếu phục vụ khách quốc tế, chiếm khoảng 70–80%, đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Thái Lan…

Đối với các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, công suất phòng ước đạt 50–60%, với đối tượng khách chính là khách nội địa; khách quốc tế chiếm khoảng 20–30%.

Cùng với việc đón lượng lớn du khách, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần tạo hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho Đà Nẵng trong dịp đầu năm mới.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Lật thuyền đang chở 7 người trên sông Nước Xa

Đà Nẵng: Lật thuyền đang chở 7 người trên sông Nước Xa

(NLĐO) – Trong lúc di chuyển qua sông Nước Xa, một chiếc thuyền bất ngờ bị lật, 1 người không may tử vong.

Xác minh vết dầu loang trên sông Cu Đê ở Đà Nẵng

(NLĐO) - UBND phường Hải Vân, TP Đà Nẵng đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh nguyên nhân xuất hiện vết dầu loang trên sông và triển khai xử lý

Phường ở Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ xẻ đồi sau phản ánh của Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý thông tin các đối tượng lộng hành ở tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Đà Nẵng du khách tết dương lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo