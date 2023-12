Du lịch Việt Nam quyết tâm bứt phá

Trong năm 2023, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện.



Năm 2023: Vượt mục tiêu

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết năm 2023, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Du lịch toàn cầu chỉ phục hồi ở mức gần 90% so thời điểm trước dịch COVID-19, trong đó khu vực châu Á phục hồi chậm nhất, chỉ đạt mức 62%.

Ở Việt Nam, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội có xu hướng phục hồi tích cực. Ngành du lịch đã đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12-13 triệu lượt). Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678.000 tỉ đồng, vượt 4,3% kế hoạch năm 2023.

Tuy vậy, Tổng cục Thống kê đánh giá số lượng du khách nêu trên mới chỉ bằng 70% năm 2019 - năm chưa xảy ra đại dịch. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2023 ước đạt 673.500 tỉ đồng, chiếm 10,8% tổng mức doanh thu du lịch và tăng 14,7% so với năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 37.800 tỉ đồng, tăng 52,5%...

Về phía địa phương, doanh thu từ du lịch của Đà Nẵng tăng 133,8% so với năm 2022, TP HCM tăng 68%, Hà Nội tăng 47,5%, Hải Phòng tăng 41,9%, Cần Thơ tăng 29,1%... TP HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về tỉ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam với gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu trên 160.000 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng lượng du khách đến Hà Nội ước đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022 (tăng 9,1% so với kế hoạch, tương đương 83% kết quả năm 2019).

Du khách tham quan TP HCM bằng xe buýt 2 tầng Ảnh: BÌNH AN

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) hồi tháng 9-2023, Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới". Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận danh hiệu "Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á" lần thứ 4 trong khi nhiều điểm đến, doanh nghiệp (DN) du lịch nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Có được kết quả trên, theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, trong năm 2023, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, hỗ trợ DN du lịch tiếp tục được rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành kịp thời. Việc tạo thuận lợi cho du khách quốc tế có chuyển biến mạnh mẽ, nhất là thủ tục xuất nhập cảnh, thị thực. Sản phẩm du lịch được làm mới, hấp dẫn hơn và có khả năng cạnh tranh tốt hơn. Nhiều điểm đến mới được đầu tư, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được cải thiện.

Việc phát triển du lịch được đặt trong tổng thể công tác văn hóa, đối ngoại, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, hoạt động thể thao, xúc tiến đầu tư thương mại. Các sự kiện du lịch được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tạo được sức hấp dẫn, lan tỏa tại các địa phương...

Năm 2024: 4 yêu cầu đặt ra

Trong năm 2024, ngành du lịch toàn cầu vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định tuy đã có sự phục hồi đáng kể trong năm 2023 nhưng bước sang năm 2024, du lịch trong nước sẽ vẫn đối mặt những thách thức trong bức tranh khó khăn chung của du lịch toàn cầu. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, lạm phát được kiềm chế nhưng đi cùng với đó là nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, thiên tai, bão lũ... tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân.

Trong khi đó, nhu cầu của du khách quốc tế liên tục thay đổi, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo. Năm 2024, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, dự kiến phục hồi 95%-100% so với năm 2019. Ngành cũng dự kiến phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa, trong đó khoảng 72,5 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng thu du lịch năm 2024 ước đạt 840.000 tỉ đồng, cao gấp 1,25 lần năm 2023 và gấp 1,2 lần năm 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặt ra 4 yêu cầu đối với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Thứ nhất, tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách; rà soát các điểm bất cập cần điều chỉnh, các cam kết quốc tế trong lĩnh vực du lịch; liên kết với các bộ, ngành để kiến tạo chính sách phát triển những loại hình sản phẩm như du lịch nông nghiệp, chuyển đổi số trong du lịch...

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh các công cụ pháp luật, cần tập trung tăng cường công tác thống kê du lịch, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, cung cấp số liệu tốt để phục vụ thiết thực việc hoạch định chính sách phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý kinh doanh lữ hành, quản lý hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú du lịch...

Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chuyên môn về ngoại ngữ, công nghệ.

Thứ tư, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch. Xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá trong cả năm và chủ động trong việc chuẩn bị, triển khai kịp tiến độ.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, theo lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ngành du lịch cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn... Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng để tăng tốc đón du khách, cần cơ cấu lại thị trường quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến du lịch.

Ông LÊ TRƯƠNG HIỀN HÒA, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM: TP HCM phấn đấu đón 6 triệu lượt khách quốc tế Năm 2024, du lịch TP HCM tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, chú trọng nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển với mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch dự kiến ước đạt 190.000 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu này, Sở Du lịch TP HCM sẽ phát huy tối đa lợi thế, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh cho DN và cộng đồng phát triển du lịch. Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch TP HCM đến năm 2030; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý phục vụ người dân và DN. Tổ chức quảng bá xúc tiến du lịch TP HCM đến các thị trường nước ngoài thông qua các kênh truyền thông quốc tế; tham gia và xây dựng các gian hàng quảng bá du lịch tại các thị trường nước ngoài... Ông NGUYỄN HỮU Y YÊN, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist: Chiến lược kinh doanh linh hoạt Năm 2024, dự báo ngành du lịch thế giới và Việt Nam sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn theo tình hình chung. Nhưng với sự chuẩn bị, thích ứng linh hoạt, đề cao đổi mới sáng tạo, đây sẽ là một năm sôi động của du lịch Việt Nam. Lữ hành Saigontourist xác định rõ những chiến lược phù hợp cho 3 mảng kinh doanh: du lịch nội địa, du lịch nước ngoài và du lịch quốc tế. Lữ hành Saigontourist sẽ tiếp tục đầu tư, xây dựng những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, đa dạng và chất lượng, đẩy mạnh khai thác du lịch MICE bên cạnh khách du lịch thuần túy. Năm 2024 sẽ là năm tiếp tục phát triển trọng điểm, đẩy mạnh khai thác du lịch quốc tế của Việt Nam. Chúng tôi sẽ duy trì đẩy mạnh triển khai các sản phẩm, dịch vụ đường hàng không, đường biển, đường sông, đường bộ, đặc biệt là du lịch tàu biển; hợp tác chặt chẽ với các cơ quan du lịch tại nhiều quốc gia nhằm mang đến cho du khách quốc tế cơ hội khám phá nhiều điểm đến mới tại Việt Nam. Ông TRẦN QUANG DUY, Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt: Kết nối, hỗ trợ để tour hấp dẫn hơn Du lịch TP HCM đang tạo sự hấp dẫn bằng những sản phẩm đặc trưng, trong đó có sự liên kết, kết nối của các DN lữ hành với những điểm đến du lịch, điểm tham quan. Dù vậy, để du lịch phục hồi nhanh chóng hơn trong năm 2024 và hấp dẫn hơn với du khách, cần sự liên kết mạnh mẽ hơn, nhất là gắn kết để ổn định giá điểm tham gia, góp phần ổn định giá tour. Nhân sự tại các điểm đến cũng là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho du khách, đóng vai trò là "đại sứ" quảng bá hình ảnh cho điểm đến đó. Thái Phương ghi

Hình thành chuỗi giá trị sản phẩm du lịch Để tạo đột phá trong việc phục hồi và phát triển du lịch thời gian tới, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất một số giải pháp quan trọng. Theo đó, đẩy mạnh phối hợp liên vùng, liên địa phương, liên kết hợp tác giữa các DN du lịch, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm du lịch. Tập trung triển khai quyết liệt các hoạt động xúc tiến du lịch, đẩy nhanh tốc độ phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế. Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch có thương hiệu, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao; thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực du lịch...