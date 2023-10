Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết những tháng cuối năm, TP Nha Trang được xem là địa điểm nghỉ đông lý tưởng cho các thị trường Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc.



Tìm nguồn thay thế

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex cho biết đã tổ chức famtrip với 200 khách của các công ty, đại lý lữ hành ở Kazakhstan để khảo sát du lịch Khánh Hòa. Sau đó, công ty sẽ nâng lên 5 chuyến bay/tuần từ Kazakhstan đến Cam Ranh để đưa khách đi nghỉ đông.

"Chúng tôi chuẩn bị đón lượng khách nghỉ đông từ các nước SNG (cộng đồng các quốc gia độc lập tách ra từ Liên Xô) để thay thế cho lượng khách Nga truyền thống nhưng cũng chưa cao. Để phục hồi khách Nga, chúng tôi xin mở đường bay thẳng từ Nga tới Cam Ranh nhưng đến nay chưa được xét duyệt. Sắp tới, Anex sẽ mở rộng đón khách thị trường Ba Lan bay từ thủ đô Warsaw đến Cam Ranh. Dự kiến 10 ngày 1 chuyến với khoảng 520 khách vào đầu năm 2024" - đại diện Công ty Anex Việt Nam nói.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tuy còn nhiều khó khăn nhưng thị trường khách Trung Quốc đã khởi sắc. Bên cạnh các chuyến bay charter của Vietjet Air, Vietnam Airlines, mới đây, Hãng Hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) đã mở lại đường bay thương mại Quảng Châu - Cam Ranh, tăng tần suất từ 3 chuyến khứ hồi/tuần thành 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Các đơn vị lữ hành cũng đẩy mạnh khai thác khách du lịch từ khu vực Đông Á để bù đắp sự thiếu hụt này. Hãng Hàng không Bamboo Airways đang phối hợp với các đối tác thực hiện các chuyến bay charter từ Macau (Trung Quốc) đến Cam Ranh với tần suất 1 chuyến/ngày, đường bay Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần. Hãng Hàng không HK Express (Hồng Kông, Trung Quốc) cũng khai thác đường bay Hồng Kông - Cam Ranh với tần suất 1 chuyến/ngày kể từ đầu tháng 9-2023. "Điều này tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành khai thác tour du lịch đưa khách Trung Quốc đến Khánh Hòa, cũng như đưa người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận đi du lịch Trung Quốc" - bà Đỗ Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khang Thái Vietnam Travel (đơn vị chuyên khai thác thị trường khách Trung Quốc), chia sẻ.

Khách Hàn Quốc vẫn là chủ lực

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa - thông tin lượng khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa vẫn ổn định. Hình ảnh, thông tin của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa xuất hiện liên tục trên các trang web, báo chí du lịch của Hàn Quốc. Khách Hàn Quốc hiện nay có xu hướng đi lẻ, đặt phòng qua mạng vì đã có chuyến bay thương mại đến Nha Trang. Bên cạnh đó, những thành phố khác cũng có các tour đến Nha Trang theo hình thức charter. Công ty của ông Đức đang chuẩn bị các gói kích cầu, khuyến mãi đối với khách nghỉ đông cho đến trước Tết Nguyên đán.

Theo bà Lê Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh, hiện có khoảng 15 chuyến bay/ngày từ Seoul, Busan, Gwangju đến Cam Ranh. Dự kiến từ đầu tháng 11, Hãng Hàng không Eastar Jet (Hàn Quốc) khai thác trở lại đường bay Incheon - Cam Ranh với tần suất 4 chuyến/tuần. Một số hãng hàng không khác cũng có thể sẽ tăng thêm chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh khi bước vào mùa du lịch đông.

Bà Lệ Thanh nhận định các thị trường khách truyền thống như Trung Quốc, Nga phục hồi chậm hơn dự kiến nhưng bù lại, tỉnh đang khai thác tốt thị trường khách Hàn Quốc, Kazakhstan. Thị trường khách Đài Loan, Đông Nam Á cũng rất triển vọng. Ngành du lịch tỉnh đang phối hợp với hãng hàng không xúc tiến mở đường bay từ các thành phố lớn ở Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đến Khánh Hòa.

"Trong tháng 10, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch tại Khánh Hòa phục vụ ước đạt 500.000 lượt, tăng 198,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 220.000 lượt, gấp 6,1 lần so với cùng kỳ.