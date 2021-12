Sau trải nghiệm "đặc sản" mùa mưa, các travel blogger nói gì?

Những ngày cuối tháng 10, travel blogger Ngô Trần Hải An, Trần Đặng Đăng Khoa, Á hậu Vũ Hoàng My, Vlogger Huy Cung và blogger Huy Hay Đi đã đến Quảng Bình để lội sông suối, chèo Kayak và Sup ở thung lũng Hung Trâu; trải nghiệm các dịch vụ tại Chày Lập Farmstay; thực hiện chuyến trekking hang Tiên; du ngoạn sông Son bằng thuyền và một số địa điểm du lịch ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.

Các travel blogger, KOLs du lịch hàng đầu hào hứng đến Quảng Bình vào mùa mưa sau thời gian dài giãn cách. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Travel blogger Ngô Trần Hải An: "Trong suy nghĩ của tôi mùa mưa lũ thật là khốc liệt; nhưng thực tế tất cả những điểm mà chúng tôi đến thì không phải như thế; ở đó, vẫn có những vẻ đẹp hoang sơ, hấp dẫn và mang nét đặc trưng riêng. Nên tôi và mọi người cảm thấy vô cùng thích thú với chuyến đi vừa rồi".

Á hậu Vũ Hoàng My: "Hòa mình vào thiên nhiên với trải nghiệm chèo Sup giữa cảnh nước non hùng vĩ trong lành, lội nước tìm đến suối nước Moọc, len lỏi vào những con đường rừng đến với hang Tiên khiến tôi thanh lọc những nỗi buồn khi đối diện với đại dịch Covid-19 và lại được nạp đầy từ nguồn năng lượng tích cực, phấn khích. Chưa bao giờ việc khám phá thiên nhiên và trò chuyện một cách thoải mái với những người bạn lại quý giá với tôi đến như thế. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc này…!"

Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa: "Đây là chuyến đi đầu tiên sau thời gian dài ở nhà vì dịch bệnh, mình mong chờ mãi chứ ngứa chân lắm rồi. Chuyến đi Quảng Bình này khá thú vị vì được du lịch trái mùa, thử nhiều trải nghiệm mới vào mùa lũ, mùa nước lên..."