Ngày 19-7, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Quảng Ngãi đã thu hút 616.000 lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, đạt 85% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ 254.000 lượt, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 485 tỉ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước, đạt 59% so với kế hoạch năm 2023.



Du khách tham quan rừng dừa nước Cà Ninh. Ảnh: T.Trực

Từ nay đến cuối năm 2023, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi triển khai xây dựng sản phẩm, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến gắn với Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh và đầm An Khê. Triển khai xây dựng sản phẩm, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

Theo ông Dũng, ngay từ đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện cơ sở vật chất, tạo mới các sản phẩm du lịch để thu hút du khách, trong đó, tập trung phát triển du lịch biển, đảo.

Đáng chú ý nhất là, với chuỗi sự kiện văn hóa - thể thao kích cầu du lịch ở huyện Lý Sơn diễn ra từ tháng 4 và 5-2023, nhiều sản phẩm du lịch mới đã được địa phương này tổ chức, đưa vào hoạt động, giúp du khách có nhiều lựa chọn và trải nghiệm.

Đặc biệt, tại các địa điểm du lịch cộng đồng ven biển như Bàu Cá Cái, Gành Yến, rừng dừa nước Cà Ninh… đã thu hút rất đông lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm.