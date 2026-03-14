Dữ liệu số giải bài toán dân sinh

Thời gian tới, các quyết định về quy hoạch trường học, phân luồng giao thông hay cắt giảm thủ tục hành chính tại TP HCM sẽ được hỗ trợ tối đa bởi hệ thống dữ liệu số tập trung.

Quy hoạch trường bằng dữ liệu

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khánh, TP HCM vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri Nguyễn Việt Hùng phản ánh tình trạng quy hoạch "treo" trường THCS ở phường Thảo Điền trước đây. Ông kiến nghị các ứng cử viên trúng cử sẽ góp tiếng nói của người dân đến cơ quan chức năng, sớm xây dựng trường học để học sinh được đi học gần nhà, đỡ tốn kém, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tương tự, mới đây, tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri phường Long Phước cũng phản ánh tình trạng thiếu trường lớp, học sinh phải đi học xa. Cử tri kiến nghị thành phố xây dựng thêm trường học trên địa bàn để con em đi học được thuận tiện.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM, chia sẻ trong các buổi tiếp xúc cử tri gần đây, người dân phản ánh tình trạng thiếu trường lớp và đề nghị xây thêm trường học. Do đó, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu để đánh giá tình hình dân cư, người nhập cư và hệ thống trường học.

"Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và UBND TP HCM, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM có nhiệm vụ xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu để đánh giá hiện trạng liên quan đến dân cư, người nhập cư và trường học" - bà Trinh nói.

Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM đã phối hợp với các đơn vị lên phương án xây dựng bảng dữ liệu điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu ngành giáo dục, dữ liệu quy hoạch… Bảng dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin hiện trạng trường lớp khu vực và về quy hoạch.

Từ đó, thành phố sẽ quyết định tiếp tục đầu tư những trường học nào, ở đâu để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Đây là dẫn chứng điển hình về việc thành phố ứng dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định và những dữ liệu này được thể hiện trên bản đồ số dùng chung của thành phố.

"Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM cam kết phối hợp với các đơn vị thực hiện trong 2 tháng để các bên có đầy đủ thông tin. Nhìn vào đó để nắm rõ tại phường đó có bao nhiêu trường học, bao nhiêu học sinh, tương ứng với quy mô dân số ra sao, từ đó quyết định hướng phát triển trường học trong giai đoạn sắp tới" - bà Trinh nhấn mạnh.

Cán bộ phường Bến Thành, TP HCM hướng dẫn người dân nhập hồ sơ qua điện thoại. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Gộp dữ liệu, giảm thủ tục

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM cũng chia sẻ thông tin về việc thúc đẩy số hóa, tạo lập dữ liệu và chuyển đổi số hiệu quả nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, thành phố đang làm sạch và tích hợp nhiều nhóm dữ liệu quan trọng lên nền bản đồ số dùng chung để phục vụ điều hành giao thông, quy hoạch hạ tầng, giáo dục và giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian qua, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM phối hợp với Công an thành phố triển khai các chiến dịch làm sạch dữ liệu về tình trạng hôn nhân (cùng Sở Tư pháp), dữ liệu đất đai (cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường) và định danh địa điểm. Ngay sau đó, 3 cơ sở dữ liệu này được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung.

"Lần này thành phố triển khai 2 việc cùng lúc là vừa làm sạch dữ liệu vừa đưa dữ liệu vào ứng dụng chuyển đổi số phục vụ cuộc sống người dân" - bà Trinh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ dùng dữ liệu nhằm cắt giảm thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến, tập trung vào dữ liệu của các sở Tư pháp, Tài chính và Y tế. Đây là những nhóm dữ liệu người dân sử dụng nhiều, thường xuyên phải cung cấp bản sao giấy tờ như đăng ký kinh doanh, hộ tịch.

Đồng thời, thành phố cũng tập trung vào nhóm dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM phối hợp Sở Xây dựng và Công an thành phố định danh trên bản đồ số các dữ liệu bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống gồm điểm nguy cơ ùn tắc, vị trí tai nạn, trụ đèn tín hiệu, trụ cứu hỏa, số nhà chung cư. Từ thông tin này, người dân có thể lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Tổng quan, thành phố chia 2 nhóm dữ liệu, gồm nhóm phục vụ an ninh trật tự của Công an thành phố và nhóm phục vụ quản lý nhà nước, điều hành xã hội (gồm dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính và dữ liệu phát triển kinh tế - xã hội).

"Đơn cử, lãnh đạo thành phố chỉ đạo Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị hiển thị tình hình trường học hiện nay, từ đó đánh giá nhu cầu trong 3 - 5 năm tới cần thêm bao nhiêu trường để bảo đảm chỗ học cho học sinh" - bà Trinh nói.

"Bình dân học vụ số"

Việc thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công từ truyền thống sang môi trường mạng đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ 3 yếu tố để chuyển đổi số hiệu quả. Thứ nhất, bảo đảm hạ tầng số gồm trang thiết bị, dữ liệu và ứng dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Thứ hai, xây dựng đội ngũ nhân lực số am tường nghiệp vụ và thành thạo thao tác. Thứ ba, người dân phải hiểu và tự thực hiện được các thao tác trực tuyến.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM cho rằng để giải quyết bài toán này cần đẩy mạnh phong trào "bình dân học vụ số". Mục tiêu là lan tỏa ứng dụng số đến mọi người dân, kể cả người lớn tuổi hay người yếu thế, tận dụng lợi thế phần lớn người dân hiện nay đều có điện thoại thông minh. Tuy nhiên, nếu thiếu sự hướng dẫn và phối hợp thường xuyên từ cấp phường, xã, người dân sẽ rất khó tiếp cận các dịch vụ này dù là những thao tác đơn giản.

"Chúng ta đầu tư đồng bộ cả 3 yếu tố nhưng quan trọng nhất là người dân phải được hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi xác định phong trào "bình dân học vụ số" là nhiệm vụ quan trọng để phát triển xã hội số và xây dựng chính quyền số" - bà Trinh nói.



