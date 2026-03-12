HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chăm lo hàng chục nghìn đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số

Huỳnh Như

(NLĐO) - Không chỉ chú trọng chăm lo, các cấp Công đoàn TPHCM còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ đoàn viên – lao động

Ngày 12-3, Tổ công tác quản lý địa bàn số 1 - LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị giao ban Công đoàn cơ sở quý I-2026.

Chăm lo hàng chục nghìn đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban Công đoàn cơ sở quý I-2026 do Tổ công tác quản lý địa bàn số 1 – LĐLĐ TPHCM tổ chức ngày 12-3

Trong quý I/2026, thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", Tổ công tác quản lý địa bàn số 1 đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực.

Điển hình là đề xuất hỗ trợ 23.700 đoàn viên, mỗi trường hợp 1 triệu đồng; hỗ trợ 61 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo và 148 đoàn viên - lao động gặp khó khăn do bão lũ, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Các hoạt động chăm lo Tết cũng được tổ công tác tổ chức sôi nổi, như: Hội thi "Gói – nấu bánh tét, bánh chưng, chưng mâm ngũ quả" với sự tham gia của 9 đội, đã trao hơn 270 bánh chưng cho công nhân, lao động khó khăn, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" phục vụ 400 đoàn viên; hỗ trợ đoàn viên về quê đón Tết với 202 vé "Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026"…

Chăm lo hàng chục nghìn đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 2.
Chăm lo hàng chục nghìn đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 3.

Đại biểu tham gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM

Song song đó, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở. Tổ công tác tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng thời tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử cho cán bộ Công đoàn...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai, hướng dẫn sử dụng ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM. Việc đưa nền tảng số vào công tác quản lý, điều hành được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc, rút ngắn thời gian trao đổi thông tin và tăng cường kết nối giữa các cấp Công đoàn. Các đơn vị cũng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ứng dụng, phản ánh những khó khăn bước đầu và đề xuất giải pháp nhằm triển khai hiệu quả tại cơ sở.

Chăm lo hàng chục nghìn đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 4.
Chăm lo hàng chục nghìn đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 5.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Trọng Nhân – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - nhấn mạnh đến yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành của tổ chức Công đoàn.

Chăm lo hàng chục nghìn đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 6.

Ông Phạm Trọng Nhân – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công đoàn cơ sở cần chủ động tiếp cận, khai thác hiệu quả các nền tảng số đã được triển khai; từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số. Qua đó đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên và chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

