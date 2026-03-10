Bà Võ Thị Trung Trinh cam kết thúc đẩy chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Ngày 10-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Phước, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 11 và HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 34.

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 11 gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Đơn vị bầu cử số 11 có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội: bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng Khoa Quản trị - kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ông Võ Hoàng Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Vinh dự khi được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, bày tỏ sự vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà Võ Thị Trung Trinh cam kết tập trung vào các vấn đề mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống cử tri, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ số phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, trình bày chương trình hành động trước cử tri

Cụ thể, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết sẽ gắn bó chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan.

"Không dừng ở việc chuyển tải ý kiến, tôi cam kết theo dõi, đeo bám quá trình xử lý, cập nhật và báo cáo kết quả đến cử tri, bảo đảm tiếng nói của người dân được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng" - bà Võ Thị Trung Trinh bày tỏ.

Cùng với đó, bà Võ Thị Trung Trinh nhấn mạnh sẽ tham gia hoàn thiện chính sách thúc đẩy chuyển đổi số ở tầm quốc gia. Nếu được tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội, bà xác định rõ trách nhiệm là cầu nối giữa thực tiễn đời sống với nghị trường.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh trao đổi tại buổi lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM hồi cuối năm 2025

Từ kinh nghiệm hơn 29 năm công tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số tại TPHCM, bà Võ Thị Trung Trinh nhận thấy nhiều vướng mắc về cơ chế, dữ liệu, chia sẻ thông tin và phối hợp liên ngành.

Do đó, nếu trúng cử, bà cho biết sẽ tham gia xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, tháo gỡ rào cản thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý để chính quyền số vận hành hiệu quả, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Bà Võ Thị Trung Trinh cũng khẳng định đặt lợi ích người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số. "Chuyển đổi số không phải là câu chuyện công nghệ, mà là cải thiện chất lượng dịch vụ công" - bà nhìn nhận.

Chính vì vậy, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết sẽ đề xuất các chính sách thúc đẩy số hóa trong y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, cải cách hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

Mục tiêu là để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm phiền hà, giảm chi phí. Với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể đăng ký kinh doanh, khai thuế điện tử, tiếp cận dịch vụ công mà không phải đi lại nhiều lần.

Nội dung tiếp theo bà Võ Thị Trung Trinh cam kết là quan tâm phát triển địa phương và bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại địa bàn ứng cử, bà sẽ ưu tiên kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và phòng chống tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số", giúp người dân, nhất là người lớn tuổi, người yếu thế, tiếp cận kỹ năng số để hòa nhập với môi trường số đang ngày càng phổ biến.

Là ứng cử viên nữ, bà Võ Thị Trung Trinh quan tâm đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em; đề xuất, giám sát các chính sách tăng cường an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng, ngăn chặn bạo lực mạng, xâm hại trên không gian số, góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, nhân văn cho thế hệ tương lai.

"Tôi tin rằng, với kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm, tôi có thể góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị công và thúc đẩy chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn" - bà Võ Thị Trung Trinh nhấn mạnh, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của cử tri.

