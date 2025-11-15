Dự thảo nghị quyết Liên hợp quốc về Dải Gaza gặp khó

Dự thảo nghị quyết của Mỹ về việc triển khai một Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) tạm thời tại Dải Gaza đang gặp trở ngại tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) do bị một số thành viên phản đối.

Cụ thể, theo AP, Trung Quốc và Nga đã yêu cầu loại bỏ hoàn toàn nội dung thành lập "Hội đồng Hòa bình", một cơ quan quản trị chuyển tiếp ở Dải Gaza, ra khỏi dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, một số thành viên yêu cầu có thêm thông tin về cơ quan này, như thành phần và cơ chế hoạt động, cũng như lo ngại việc không có bất kỳ vai trò chuyển tiếp nào dành cho chính quyền Palestine. Những nội dung gây tranh cãi khác xoay quanh lộ trình tiến tới một nhà nước Palestine độc lập và mốc thời gian rút quân của Israel khỏi Dải Gaza.

Mỹ vào tuần rồi đã trình Hội đồng Bảo an LHQ dự thảo nghị quyết nói trên, theo đó ủy quyền cho một ISF làm việc với "Hội đồng Hòa bình" nhằm bảo đảm an ninh tại Dải Gaza đến hết năm 2027. ISF sẽ giúp bảo vệ các khu vực biên giới, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Palestine đã được họ huấn luyện, cũng như hợp tác với các quốc gia khác để bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo được thông suốt.

Xe tải chở hàng cứu trợ vào Dải Gaza hôm 13-11 Ảnh: AP

Các nước Ả Rập và một số quốc gia khác đã bày tỏ muốn tham gia lực lượng này nhưng cho biết sự ủy quyền của LHQ là cần thiết để họ có thể đóng góp binh sĩ. Trước những ý kiến phản đối nói trên, bản dự thảo mới được chỉnh sửa trong tuần này vẫn giữ nguyên nội dung liên quan đến Hội đồng Hòa bình nhưng bổ sung cam kết mạnh hơn về quyền tự quyết của người Palestine.

Trong động thái cho thấy sự khẩn trương, Mỹ ngày 13-11 kêu gọi Hội đồng Bảo an chính thức ủng hộ dự thảo nghị quyết, đồng thời cảnh báo người Palestine có thể phải chịu "hậu quả nghiêm trọng" nếu văn kiện này không được thông qua. Một số thành viên khác cũng kêu gọi hành động nhanh chóng nhằm duy trì đà tiến triển tích cực hiện có và tránh làm gián đoạn nỗ lực hướng tới hòa bình ở Dải Gaza. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lo ngại Mỹ có thể mất kiên nhẫn với tiến trình đàm phán và quyết định tự triển khai lực lượng cùng các quốc gia sẵn sàng hợp tác dù lực lượng này không có sự hậu thuẫn của LHQ.



