Dự thảo nghị quyết Liên hợp quốc về Dải Gaza gặp khó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Dự thảo nghị quyết Liên hợp quốc về Dải Gaza gặp khó

Hoàng Phương

Trung Quốc và Nga đã yêu cầu loại bỏ hoàn toàn nội dung thành lập "Hội đồng Hòa bình", một cơ quan quản trị chuyển tiếp ở Dải Gaza, khỏi dự thảo nghị quyết

Dự thảo nghị quyết của Mỹ về việc triển khai một Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) tạm thời tại Dải Gaza đang gặp trở ngại tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) do bị một số thành viên phản đối.

Cụ thể, theo AP, Trung Quốc và Nga đã yêu cầu loại bỏ hoàn toàn nội dung thành lập "Hội đồng Hòa bình", một cơ quan quản trị chuyển tiếp ở Dải Gaza, ra khỏi dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, một số thành viên yêu cầu có thêm thông tin về cơ quan này, như thành phần và cơ chế hoạt động, cũng như lo ngại việc không có bất kỳ vai trò chuyển tiếp nào dành cho chính quyền Palestine. Những nội dung gây tranh cãi khác xoay quanh lộ trình tiến tới một nhà nước Palestine độc lập và mốc thời gian rút quân của Israel khỏi Dải Gaza.

Mỹ vào tuần rồi đã trình Hội đồng Bảo an LHQ dự thảo nghị quyết nói trên, theo đó ủy quyền cho một ISF làm việc với "Hội đồng Hòa bình" nhằm bảo đảm an ninh tại Dải Gaza đến hết năm 2027. ISF sẽ giúp bảo vệ các khu vực biên giới, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Palestine đã được họ huấn luyện, cũng như hợp tác với các quốc gia khác để bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo được thông suốt.

Dự thảo nghị quyết Liên hợp quốc về Dải Gaza gặp khó - Ảnh 1.

Xe tải chở hàng cứu trợ vào Dải Gaza hôm 13-11 Ảnh: AP

Các nước Ả Rập và một số quốc gia khác đã bày tỏ muốn tham gia lực lượng này nhưng cho biết sự ủy quyền của LHQ là cần thiết để họ có thể đóng góp binh sĩ. Trước những ý kiến phản đối nói trên, bản dự thảo mới được chỉnh sửa trong tuần này vẫn giữ nguyên nội dung liên quan đến Hội đồng Hòa bình nhưng bổ sung cam kết mạnh hơn về quyền tự quyết của người Palestine.

Trong động thái cho thấy sự khẩn trương, Mỹ ngày 13-11 kêu gọi Hội đồng Bảo an chính thức ủng hộ dự thảo nghị quyết, đồng thời cảnh báo người Palestine có thể phải chịu "hậu quả nghiêm trọng" nếu văn kiện này không được thông qua. Một số thành viên khác cũng kêu gọi hành động nhanh chóng nhằm duy trì đà tiến triển tích cực hiện có và tránh làm gián đoạn nỗ lực hướng tới hòa bình ở Dải Gaza. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lo ngại Mỹ có thể mất kiên nhẫn với tiến trình đàm phán và quyết định tự triển khai lực lượng cùng các quốc gia sẵn sàng hợp tác dù lực lượng này không có sự hậu thuẫn của LHQ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo