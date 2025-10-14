Hamas có động thái đáng ngại ở Dải Gaza, tổng thống Mỹ nói gì?

Theo Guardian, động thái mới của Hamas là nỗ lực rõ ràng nhằm khẳng định lại quyền lực ở Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn được ký kết với Israel vào tuần trước.

Theo tờ báo này, một số hình ảnh từ Dải Gaza cho thấy hàng chục tay súng Hamas có mặt tại một bệnh viện ở miền Nam dải đất trong quá trình thả tự do cho con tin Israel vào sáng 13-10 (giờ địa phương) và có cả báo cáo về các vụ xả súng ở những nơi khác.

Một tay súng Hamas đứng bên cạnh đoàn xe mang cờ và logo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đưa các con tin được thả hôm 13-10 ở Dải Gaza về căn cứ của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) - Ảnh: AP

Các kênh Telegram liên quan đến Hamas cho biết "những kẻ cộng tác và phản bội" đã bị nhắm mục tiêu, được cho ám chỉ lực lượng dân quân được Israel hậu thuẫn tại vùng lãnh thổ này.

Các tay súng Hamas cũng đã tham gia vào các cuộc đụng độ đẫm máu với một gia đình địa phương quyền lực ở TP Gaza vào cuối tuần qua.

Các nhà phân tích cho rằng bạo lực khó có thể đe dọa ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn, nhưng làm dấy lên lo ngại về việc Hamas có giải giáp hay không - một trong các điều khoản quan trọng và vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng trong thỏa thuận.

Điều này cũng cho thấy các thách thức lớn mà lực lượng tiếp quản Dải Gaza sau đó phải đối mặt.

Theo AP, vấn đề Hamas có giải giáp hay không và ai sẽ cai quản Dải Gaza - cũng như câu hỏi chưa được giải quyết về nhà nước Palestine - làm nổi bật sự mong manh của một thỏa thuận hiện chỉ mới giúp tạm dừng cuộc xung đột.

Đối với người Israel, việc 20 con tin còn sống được thả ra đã mang lại niềm hân hoan và cảm giác khép lại cuộc xung đột, mặc dù nhiều người đã cam kết tiếp tục đấu tranh để thi thể các con tin đã chết được trả về.

Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm áp lực lên chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt xung đột triệt để và thúc đẩy các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Trên chuyên cơ Air Force One bay từ Mỹ đến Israel hôm 13-10, một nhà báo khi phỏng vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập một báo cáo cho rằng Hamas đang có động thái chống lại các đối thủ để giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở Dải Gaza.

Ông Donald Trump cho rằng Hamas vẫn đang hành động trong khuôn khổ của thỏa thuận ngừng bắn.

"Họ thực sự muốn chấm dứt các vấn đề và họ đã công khai về điều đó. Chúng tôi đã cho phép họ trong một khoảng thời gian… Gần 2 triệu người sẽ quay trở lại những tòa nhà đã bị phá hủy, và rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi muốn mọi thứ được an toàn. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Ai mà biết chắc được" - nhà lãnh đạo Mỹ nói.