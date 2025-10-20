HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lệnh ngừng bắn và viện trợ Dải Gaza gián đoạn rồi nối lại: Tổng thống Mỹ đã can thiệp?

Anh Thư

(NLĐO) - Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có mặt tại Israel vào ngày 20-10 để bàn về giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình.

Theo APTimes of Israel, hôm 19-10, Israel đã tuyên bố cắt đứt dòng viện trợ cho Dải Gaza sau khi cáo buộc phía Hamas đã sát hại 2 binh sĩ của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF). 

Cuộc không kích trả đũa tiếp theo mà Israel nhắm vào Dải Gaza đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza vẫn có hiệu lực.

Lệnh ngừng bắn và viện trợ Dải Gaza gián đoạn rồi nối lại: Tổng thống Mỹ can thiệp? - Ảnh 1.

Người thân tiếp nhận quan tài của một con tin từng bị giam giữ tại Dải Gaza, vừa được phía Hamas trao trả cho Israel - Ảnh: AP

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trước các nhà báo đang có mặt cùng ông trên chuyên cơ Air Force One hôm 19-10.

Ông Donald Trump cũng cho hay các quan chức Mỹ tin rằng lãnh đạo Hamas có thể không liên quan đến các vụ vi phạm và các vụ việc này sẽ được "xử lý nghiêm khắc nhưng đúng mực".

Tối cùng ngày, IDF đã tuyên bố nối lại lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza cũng như khôi phục lại viện trợ. Theo tờ Times of Israel, Washington được cho là đã can thiệp trong vấn đề này.

Cũng theo tờ báo Israel này, vào ngày 20-10, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, cố vấn đồng thời là con rể của ông Donald Trump, có mặt tại Israel để thảo luận về giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình.

Lệnh ngừng bắn và viện trợ Dải Gaza gián đoạn rồi nối lại: Tổng thống Mỹ đã can thiệp? (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Trước đó, trả lời phỏng vấn đài CBS, ông Kushner cho rằng Hamas đang có thiện chí tìm kiếm thi thể của các con tin đã thiệt mạng tại Gaza.

Ông Kushner nói thêm rằng Mỹ đang cố gắng "thúc đẩy cả hai bên chủ động tìm ra giải pháp thay vì đổ lỗi cho nhau khi có sự cố".

Việc chậm trễ trao trả con tin là một trong những vấn đề gây căng thẳng cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Tính đến nay, Hamas vẫn chưa trao trả 16 trong số 28 con tin đã thiệt mạng tại Dải Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10-10.

Theo lực lượng này, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn bởi một số người bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở Dải Gaza và họ đã trao trả cho Israel tất cả những thi thể có thể tiếp cận được.

Tin liên quan

Đường đến hòa bình cho Dải Gaza còn nhiều chông gai

Đường đến hòa bình cho Dải Gaza còn nhiều chông gai

"Những bước đầu tiên hướng tới hòa bình luôn là những bước khó khăn nhất" - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Ai Cập ngày 13-10

Hamas có động thái đáng ngại ở Dải Gaza, tổng thống Mỹ nói gì?

(NLĐO) - Hamas đã bắt đầu triển khai các tay súng và cảnh sát của họ ở một số khu vực của Dải Gaza, làm dấy lên lo ngại về việc thực thi thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Donald Trump 2 lần "cảnh cáo" Hamas

(NLĐO) - Thêm 4 thi thể con tin đã được lực lượng Hamas trao trả sau sức ép mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Israel.

