Quốc tế

Du thuyền cháy trên đường đến Singapore; xe chở khách Trung Quốc rơi xuống hồ Baikal

Tường Như

(NLĐO) - Khói lửa bùng phát trên du thuyền World Legacy khi con tàu đang trên đường đến Singapore khiến 1 thuyền viên người Indonesia tử vong.

Rạng sáng 20-2, khi nhiều hành khách còn đang say giấc, tiếng gõ cửa dồn dập cùng chuông báo động vang lên khắp các khoang của World Legacy, du thuyền mang cờ Liberia đang trên hành trình đến Singapore.

Bà May Lau, một hành khách, kể lại bà bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa khẩn cấp. "Họ gõ cửa rất mạnh, tôi biết ngay không phải diễn tập. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khói khét. Chúng tôi được yêu cầu rời phòng ngay, không kịp mang theo đồ đạc gì" - bà nói.

Cháy du thuyền ngoài khơi Singapore, 1 thuyền viên thiệt mạng; xe chở khách Trung Quốc rơi xuống hồ ở Nga - Ảnh 1.

Du thuyền World Legacy ngoài khơi Singapore sau vụ cháy rạng sáng 20-2. Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu từ giới chức hàng hải Singapore, đám cháy xuất phát tại khu lounge (giải trí) ở boong số 9. Lửa nhanh chóng lan rộng trong khu vực kín, tạo khói dày đặc. Lực lượng chữa cháy đường biển đã được điều động tiếp cận và khống chế đám cháy sau đó.

Tuy nhiên, vụ việc khiến một thuyền viên người Indonesia thiệt mạng. Thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

Theo CNA, trên tàu có 388 thuyền viên và 271 hành khách, trong đó có 139 người Singapore. Toàn bộ hành khách đã được sơ tán an toàn. 

Những người có biểu hiện khó thở hoặc cần kiểm tra y tế được nhân viên cấp cứu hỗ trợ ngay tại hiện trường, song 4 người được chuyển đến bệnh viện để theo dõi thêm. 

Nhiều đoạn video ghi lại cảnh hành khách tập trung thành từng nhóm lớn trên boong tàu, mặc áo phao, chờ hướng dẫn. 

Một số người ướt sũng khi thủy thủ đoàn dùng nước dập lửa. Khói bốc lên từ tầng trên khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Jonathan cho biết anh tỉnh giấc khoảng 4 giờ sáng vì mùi khói và tiếng chuông báo động. Anh đi cùng đoàn múa lân, trong đoàn có nhiều thành viên nhỏ tuổi. "Chúng tôi rất sợ. Điều lo nhất là mấy em nhỏ hoảng loạn. Tôi và huấn luyện viên phải trấn an các em" - anh kể.

Con tàu hiện neo tại khu neo đậu Raffles, khu vực chuyên phục vụ sửa chữa và xử lý tàu trong cảng Singapore, để tiếp tục điều tra và đánh giá thiệt hại.

Trong khi đó, cũng trong ngày 20-2, một sự cố nghiêm trọng khác xảy ra tại Nga. Một chiếc xe chở 8 du khách Trung Quốc đã bị chìm xuống hồ Baikal sau khi lớp băng trên mặt hồ bất ngờ nứt vỡ.

Cháy du thuyền ngoài khơi Singapore, 1 thuyền viên thiệt mạng; xe chở khách Trung Quốc rơi xuống hồ ở Nga - Ảnh 2.

Mặt hồ Baikal đóng băng vào mùa đông – nơi xảy ra vụ xe chở du khách Trung Quốc rơi xuống do băng nứt. Ảnh: Pravda

Theo Tân Hoa Xã, hiện xác nhận được 1 du khách thoát nạn.

Hồ Baikal, nằm ở Siberia, vốn nổi tiếng với mặt băng dày vào mùa đông, thu hút nhiều du khách trải nghiệm lái xe hoặc tham quan trên bề mặt đóng băng. Tuy nhiên, giới chức địa phương nhiều lần cảnh báo nguy cơ băng nứt do biến động nhiệt độ.

Trung Quốc Singapore Indonesia cháy thuyền hồ Baikal
