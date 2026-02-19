Phà chở khách có cánh lướt trên bờ biển Mỹ, nhắm cả mục đích quân sự

Chiếc phà chở khách có cánh lướt trên mặt nước vịnh Narragansett ở bang Rhode Island - Mỹ gần đây có thể trở thành một phương thức giao thông ven biển hoàn toàn mới — hoặc thậm chí là một loại tàu chiến mới. Công ty Regent Craft, nhà sản xuất phương tiện, đang đặt cược vào cả hai khả năng này.

Kiểu dáng khác biệt

Có tên gọi Viceroy và biệt danh "Paladin", tàu có kiểu dáng khí động học với phần mũi giống máy bay. Mười hai cánh quạt điện vận hành êm ái được bố trí dọc theo sải cánh dài gần 20 m của phương tiện.

Con tàu 12 chỗ này trông hoàn toàn khác biệt so với những chiếc thuyền buồm hoặc tàu cá mà nó lướt qua tại cửa sông lớn nhất vùng New England trong cuộc thử nghiệm nói trên.

Tàu Paladin được thử nghiệm tại vịnh Narragansett, bang Rhode Island - Mỹ gần đây. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ông Billy Thalheimer, giám đốc điều hành công ty có trụ sở ở bang Rhode Island này, cho biết họ đã ấp ủ ý tưởng về một phương tiện nhanh như máy bay nhưng lại dễ lái như tàu thuyền từ 5 năm trước.

Theo AP, con tàu này chạy hoàn toàn bằng điện và có ba chế độ hoạt động: nổi trên mặt nước, lướt trên cánh ngầm và bay.

Tàu rời bến như một tàu máy thông thường. Ra xa bờ hơn, tàu bắt đầu lướt trên cánh ngầm, cho phép đạt tốc độ trên 80 km/giờ và ở độ cao chừng bằng chiều cao một người.

Điều khiến Paladin trở nên đặc biệt là được thiết kế để có thể bay ở độ cao khoảng 10 m trên mặt biển với tốc độ lên tới 290 km/giờ.

Sáu trong số 12 động cơ điện dùng cánh quạt được gắn dưới mẫu phà chở khách có cánh trong chuyến chạy thử trên vịnh Narragansett gần đây. Ảnh: AP

Mục đích quân sự

Một thách thức kỹ thuật lớn là tiến trình chuyển đổi từ lướt trên cánh ngầm sang bay. Cánh ngầm cho tốc độ cao với tàu biển, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ cất cánh của máy bay.

Regent Craft giải quyết vấn đề này bằng cách dùng luồng khí từ 12 cánh quạt để tạo lực nâng lớn ở tốc độ thấp. Mô phỏng máy tính cho thấy mọi thứ hoạt động tốt và bước tiếp theo là thử nghiệm thực tế trên biển.

Công ty đặt mục tiêu đưa Paladin vào khai thác thương mại từ năm 2027. Trước mắt, Regent Craft đang nỗ lực chứng minh với Lực lượng Tuần duyên Mỹ và các cơ quan quản lý khắp thế giới về khả năng hoạt động an toàn trên biển của phương tiện

Công ty cũng đang tìm kiếm và thu hút các khách hàng tiềm năng cho những tuyến phà thương mại quanh các bang Florida và Hawaii ở Mỹ, Nhật Bản và khu vực vịnh Ba Tư.

Regent cho biết đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng. Trong tương lai, một trong những khách hàng tiềm năng có thể là Thủy quân Lục chiến Mỹ - lực lượng đóng vai trò đối tác quan trọng trong quá trình phát triển kỹ thuật và từng nghiên cứu khả năng phát triển một phiên bản quân sự hóa, có thể sử dụng cho nhiệm vụ vận chuyển liên đảo tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Ông Billy Thalheimer, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Công ty Regent Craft, trực tiếp điều khiển Viceroy Seaglider — mẫu phà chở khách có cánh — trong chuyến chạy thử trên vịnh Narragansett. Ảnh: AP

Phà chở khách có cánh trong chuyến chạy thử trên vịnh Narragansett. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo ông Tom Huntley, phụ trách quan hệ chính phủ và mảng quốc phòng của Regent Craft, phương tiện này còn có thể thực hiện nhiệm vụ thu thập tình báo bí mật, chống tàu ngầm, làm “tàu mẹ” để triển khai drone cỡ nhỏ, tàu tự hành trên mặt nước hoặc sơ tán y tế khẩn cấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hoài nghi về mức độ dễ bị phát hiện của tàu, khả năng phương tiện hoạt động ổn định trong điều kiện biển động, gió mạnh, cũng như chi phí khi sản xuất quy mô lớn.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) xếp các phương tiện “bay gần mặt đất” như Paladin là tàu thủy, không phải máy bay. Lý do là chúng hoạt động gần các phương tiện đường thủy khác và phải tuân thủ quy tắc tránh va chạm trên biển. Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Theo sau một số thử nghiệm trên biển, nhà sản xuất đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay đầu tiên với nguyên mẫu Viceroy kích thước đầy đủ vào cuối năm nay.

Hãng Synerjet (Brazil) vừa thông báo ký thỏa thuận mua 10 chiếc Viceroy – mẫu phà chở khách 12 chỗ do Regent Craft thiết kế cho các tuyến ven biển. Những chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao vào năm 2029. Phương tiện này có thể được triển khai tại những đô thị cảng lớn như Rio de Janeiro. Theo Synerjet, sức hấp dẫn của dòng phương tiện này nằm việc không cần hạ tầng sân bay và vận hành hoàn toàn bằng pin điện. Trong khi đó, Regent cho biết bên cạnh lợi thế hành khách có thể lên xuống ngay tại cầu cảng, phương tiện còn giúp tiết kiệm chi phí so với máy bay phản lực thương gia: không tốn nhiên liệu hàng không, không phải trả phí sân bay và không yêu cầu phi công có bằng lái máy bay. Phương tiện cũng được thiết kế với mức độ tự động hóa cao nhằm bảo đảm an toàn vận hành.

Phà chở khách có cánh neo tại cầu cảng trên vịnh Narragansett. Ảnh: AP

Ảnh: AP





