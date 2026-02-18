HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thêm một cửa hàng pháo hoa Trung Quốc phát nổ ngay mùng 2 Tết, 12 người thiệt mạng

Xuân Mai

(NLĐO) – Một vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở miền Trung Trung Quốc đã khiến 12 người thiệt mạng, đúng vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đốt pháo hoa là phong tục phổ biến trong các dịp lễ tết tại Trung Quốc, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.

Dù nhiều thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đã ban hành lệnh cấm đốt pháo trong những năm gần đây một phần do lo ngại vấn đề ô nhiễm nhưng tại các thị trấn và vùng nông thôn, tiếng pháo nổ vẫn vang lên không ngớt suốt nhiều ngày trong kỳ nghỉ lễ.

img

Vụ nổ xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: SCMP

CCTV dẫn lời chính quyền địa phương cho biết: "Vào khoảng 14 giờ ngày 18-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh pháo hoa ở thị trấn Zhengji, tỉnh Hồ Bắc. Đám cháy bùng phát trên diện tích khoảng 50 m2 và đã khiến 12 người thiệt mạng". Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Trước đó, vào ngày 15-2, một vụ nổ cửa hàng pháo hoa khác tại tỉnh Giang Tô đã làm 8 người chết và 2 người bị thương. 

Để ứng phó với tình hình này, Bộ Xử lý Khẩn cấp đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa trên toàn quốc tăng cường giám sát và thực hiện "tổng kiểm tra" các rủi ro, hiểm họa về an toàn.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân tránh các hành vi không an toàn như đốt thử pháo hoặc hút thuốc bên ngoài cửa hàng. Các vụ tai nạn công nghiệp vốn không hiếm gặp tại Trung Quốc do các tiêu chuẩn an toàn còn lỏng lẻo.

Cũng trong tháng 2, một vụ nổ tại nhà máy công nghệ sinh học ở tỉnh Sơn Tây đã khiến 8 người thiệt mạng. Cuối tháng 1 vừa qua, một vụ nổ tại nhà máy thép ở Nội Mông khiến ít nhất 9 người tử vong.

Nhiều cơ sở bán pháo hoa trên mạng dịp Tết bị "tuýt còi"

Nhiều cơ sở bán pháo hoa trên mạng dịp Tết bị "tuýt còi"

(NLĐO) - Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chỉ được phép kinh doanh pháo hoa khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand

(NLĐO) - Theo nhịp thời gian toàn cầu, các quốc gia lần lượt khép lại năm cũ và đón năm 2026 bằng những lễ hội ánh sáng, pháo hoa.

Nhiều người chết trong 2 vụ nổ ở Iran, giới chức phủ nhận chỉ huy IRGC bị ám sát

(NLĐO) - Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở Iran ngày 31-1, bao gồm một vụ nổ lớn xảy ra tại một tòa nhà ở thành phố cảng Bandar Abbas.

Tết nguyên đán cháy nổ pháo hoa Trung Quốc
