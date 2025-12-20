HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đưa cao nguyên Di Linh thành trung tâm phát triển xanh

Trường Nguyên

(NLĐO) - Hơn 300 chuyên gia, đại diện các tập đoàn quốc tế trong và ngoài nước tham dự hội thảo "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh".

Ngày 20-12, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược trung ương tổ chức Hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh" tại phường Xuân Hương – Đà Lạt.

- Ảnh 1.

Hơn 300 đại biểu tham dự hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh."

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược trung ương, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương; đại diện các tập đoàn, công ty lớn trong nước và quốc tế; chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học, nhà đầu tư…

Phát biểu khai mạc, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết sau khi sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích hơn 24.000 km2, dân số gần 4 triệu người. 

Năm 2025, quy mô kinh tế của Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 tỉ đồng. Địa phương hội tụ đầy đủ tiềm năng về đất đai, tài nguyên sinh học, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao.

- Ảnh 3.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trong tổng thể đó, cao nguyên Di Linh trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn giữ vị trí trung tâm chiến lược, đóng vai trò kết nối các vùng động lực của tỉnh. Cao nguyên này có quỹ đất lớn, khí hậu ôn hòa, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái.

Tỉnh Lâm Đồng đang định hướng xây dựng cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn.

- Ảnh 4.

Cao nguyên Di Linh có vị trí trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển.

"Với khát vọng phát triển, với tiềm năng to lớn về con người, tài nguyên và khoa học - công nghệ, chúng tôi tin tưởng rằng cao nguyên Di Linh sẽ sớm trở thành một trung tâm phát triển xanh, hiện đại, có sức lan tỏa của khu vực" - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định cao nguyên Di Linh có tiềm năng rất lớn, đang hội tụ đầy đủ điều kiện, tiềm năng, thời cơ để trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng và động lực phát triển mới cho Lâm Đồng. Nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực vẫn cần một tầm nhìn chiến lược, một mô hình phát triển bền vững và những giải pháp đột phá.

- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược trung ương, phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Thanh Nghị định hướng hội thảo sẽ thảo luận, đề xuất, giải pháp về các mô hình phát triển đặc thù, bền vững; cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư chiến lược, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho cao nguyên Di Linh. Hội thảo sẽ góp phần xác lập tầm nhìn, chiến lược phát triển đúng đắn để vùng cao nguyên Di Linh nói riêng, Lâm Đồng nói chung phát triển nhanh, bền vững.

"Thời gian tới, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tích cực tỉnh Lâm Đồng trong quá trình cụ thể hóa các ý tưởng, hoàn thiện quy hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả chiến lược phát triển" - ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.

Hội thảo ngày 20-12 có 3 phiên chính thức gồm: Phiên toàn thể "Tầm nhìn chiến lược cho cao nguyên Di Linh"; Phiên chuyên đề 1 "Sức khỏe - Tri thức - Khoa học công nghệ"; Phiên chuyên đề 2 "Chính sách - Hạ tầng".

Tin liên quan

Ngắm những viên đá kỳ lạ ở Di Linh - Lâm Đồng

Ngắm những viên đá kỳ lạ ở Di Linh - Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhiều tác phẩm đá với hình dáng kỳ lạ thu hút đông đảo người đến tham quan tại chương trình "Di Linh - Bản sắc và hội nhập" của tỉnh Lâm Đồng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng

(NLĐO) - Hướng tới mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Lâm Đồng triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ

Lâm Đồng: 36 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) - 36 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua cùng một tiệm bánh mì ở Phan Thiết.

Lâm Đồng Di Linh sáp nhập tỉnh ông Nguyễn Thanh Nghị ông Y Thanh Hà Niê Kđăm
