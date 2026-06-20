Đưa công nghệ tiên tiến nhất thế giới vào điều trị tim mạch

Hội nghị Khoa học quốc tế thường niên Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai 2026 với chủ đề "Tiên phong công nghệ - Đột phá lâm sàng - Khởi tạo kỷ nguyên tim mạch mới" khai mạc ngày 20-6, tại Hà Nội.

Hội nghị khoa học quốc tế thường niên Viện Tim mạch Việt Nam cập nhật các tiến bộ trong điều trị

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong điều trị tim mạch

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh tim mạch vẫn là nhóm bệnh gây tử vong hàng đầu, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực điều trị và tăng cường hợp tác quốc tế.

Năm 2025, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch và hơn 1.400 ca phẫu thuật tim, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI), sửa van hai lá bằng MitraClip, ghép tim và triệt đốt rung nhĩ bằng công nghệ xung điện trường.

"Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất không nằm ở số lượng kỹ thuật hay công trình nghiên cứu mà ở việc chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị thực tiễn cho người bệnh. Mọi tiến bộ y học cuối cùng đều phải hướng tới mục tiêu giảm tử vong, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người dân" - ông Cơ nhấn mạnh.

Theo ông, y học tim mạch đang bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, y học chính xác và y học cá thể hóa. Bên cạnh việc làm chủ công nghệ hiện đại, ngành y tế cần đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và xây dựng nền tảng học thuật vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

PGS-TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh vai trò của đổi mới công nghệ trong tim mạch

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết từ ngày 26-6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động theo mô hình "một Bạch Mai thống nhất", đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, quản trị và chuyển đổi số. "Tim mạch tiếp tục là một trong những chuyên ngành ưu tiên phát triển nhằm đưa các dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn"- PGS Cơ nói.

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng chuyên ngành tim mạch đang phát triển mạnh với nhiều tiến bộ về can thiệp tim mạch, thay van tim qua đường ống thông và trí tuệ nhân tạo.

Theo ông, ngành tim mạch cần chuyển từ điều trị sang dự phòng, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và xây dựng mạng lưới chăm sóc liên thông, công bằng hơn cho người bệnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị chuyên ngành tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường dự phòng bệnh; phát triển kỹ thuật chuyên sâu trên nền tảng an toàn, chất lượng; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

"Thành công lớn nhất của tim mạch hiện đại không chỉ là cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch mà còn giúp họ không phải rơi vào tình trạng nguy kịch đó"- GS Thuấn nhấn mạnh.

Người trẻ mắc bệnh tim mạch ngày càng nhiều

Bên lề hội nghị, PGS -TS Trần Song Giang Phó Viện trưởng, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết xu hướng đáng lo ngại hiện nay là độ tuổi mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa đang ngày càng trẻ hóa.

Các chuyên gia trình diễn ca can thiệp tim mạch công nghệ cao. Ảnh: Thành Dương

Theo bác sĩ, nhiều người trẻ chủ quan vì cho rằng bản thân khỏe mạnh nên không khám sức khỏe định kỳ. Trong khi đó, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hay béo phì thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm trước khi gây biến chứng.

"Sai lầm phổ biến nhất là lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ăn uống mất cân đối, ít vận động hoặc ăn kiêng cực đoan"- PGS Giang nói.

Ông cho biết những thói quen này kéo dài có thể dẫn đến béo phì, rối loạn lipid máu, đái tháo đường và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bác sĩ Giang cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.