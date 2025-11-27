Khoảng 200.000 người Việt tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm

Theo Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong. Đáng lo ngại hơn, theo GS-TS-BS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ biến chứng cao hơn so với người bình thường khi nhiễm các bệnh nhiễm trùng như cúm, COVID-19, viêm phổi do phế cầu và nhiễm trùng hô hấp dưới gây ra do virus hợp bào hô hấp (RSV)... Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân suy tim xung huyết có nguy cơ nhập viện vì RSV cao gấp từ 4 đến 33 lần so với người không có bệnh lý này. Ngoài ra, nếu bị viêm phổi do phế cầu, số ca mắc biến cố suy tim mới tăng khoảng hơn 14% và nhồi máu cơ tim tăng khoảng hơn 7% so với bình thường.

Nước ta đã cập nhật đồng thuận tiêm chủng một số bệnh lý nhiễm trùng cho người trưởng thành đã mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân viên y tế, truyền thông cộng đồng và tăng cường tiếp cận vắc-xin cho nhóm nguy cơ cao. Mục tiêu là đưa tiêm chủng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng trở thành một phần không thể thiếu trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tim mạch.