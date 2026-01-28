Đưa người trẻ về với Tết xưa Nam Bộ qua chuỗi sự kiện "Nguơn Đán"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đưa người trẻ về với Tết xưa Nam Bộ qua chuỗi sự kiện "Nguơn Đán"

Thanh Thảo - Thảo Vy - Mai Anh

(NLĐO) – Chuỗi sự kiện "Nguơn Đán", không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn hướng người trẻ về cội nguồn dân tộc.

Chuỗi sự kiện văn hóa Tết truyền thống Nam Bộ 2026 sẽ diễn ra tại Di tích lịch sử Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm Tấm Đại Hàn, từ ngày 18-1 đến 1-2, mang đến không gian kết nối giữa lịch sử và văn hóa.

Sự kiện do Bảo tàng Biệt động Sài Gòn phối hợp với một số đơn vị tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Biệt động Sài Gòn – Gia Định (6.1.1946 - 6.1.2026).

Di tích lịch sử Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm Tấm Đại Hàn (nhà số 113A, đường Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM) từng là cơ sở bí mật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định hoạt động trong nội đô Sài Gòn - Gia Định.

Ý nghĩa tên gọi "Nguơn Đán"

Ông Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định, cho biết "Nguơn Đán" là cách phát âm của Nguyên Đán theo phương ngữ Nam Bộ. Trong đó, "Nguơn" (元) hay "Nguyên" có nghĩa là khởi đầu, cội nguồn, điều căn bản và quan trọng nhất; "Đán" (旦) là buổi sớm mai, khi trời vừa hừng sáng.

Đưa người trẻ về với Tết truyền thống Nam Bộ qua chuỗi sự kiện "Nguơn Đán"

Gộp lại, "Nguơn Đán" được hiểu là buổi sớm đầu tiên của năm mới, khoảnh khắc mở đầu cho một vòng thời gian mới, chứa đựng niềm hy vọng, sự khởi đầu và những giá trị thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền.

Tri ân lịch sử, tiếp nối truyền thống

Không gian trưng bày tại sự kiện được đặt trang trọng câu nói: "Họ đã đánh đổi mùa xuân năm ấy, để hôm nay còn mãi những mùa xuân" – như một lời nhắc nhở sâu lắng về những hy sinh của thế hệ đi trước.

Đưa người trẻ về với Tết truyền thống Nam Bộ qua sự kiện Nguơn Đán 2026 - Ảnh 1.
Đưa người trẻ về với Tết truyền thống Nam Bộ qua sự kiện Nguơn Đán 2026 - Ảnh 2.
Đưa người trẻ về với Tết truyền thống Nam Bộ qua sự kiện Nguơn Đán 2026 - Ảnh 3.
Đưa người trẻ về với Tết truyền thống Nam Bộ qua sự kiện Nguơn Đán 2026 - Ảnh 4.

Không gian triển lãm của chương trình

Vào đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân (1968), Đội 5 Biệt động Sài Gòn do Tô Hoài Thanh (Tô Vân Phó, Ba Thanh) làm chỉ huy trưởng, nhận nhiệm vụ tấn công Dinh Độc Lập. Sau khi chiến đấu kiên cường, 10 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có Tô Hoài Thanh.

Chuỗi sự kiện mang tên "Nguơn Đán", không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn hướng người trẻ về cội nguồn dân tộc.

Với chủ đề "Nguơn Đán Nam Bộ – Tiếp cổ hòa kim", ban tổ chức mong muốn thế hệ trẻ hiểu rằng Tết hôm nay là thành quả của hòa bình, độc lập; là dịp để lắng lòng, tưởng nhớ tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ.

Trải nghiệm "ăn Tết" Nam Bộ xưa

Điểm nhấn của "Nguơn Đán" là không gian nhà cổ Nam Bộ được phục dựng tỉ mỉ, tái hiện sinh hoạt truyền thống ngày Tết. Tại đây, khách có thể chiêm ngưỡng tủ gỗ trưng bày gốm xưa, bàn thờ gia tiên với tranh kiếng đặc trưng cùng nhiều vật dụng quen thuộc trong đời sống Nam Bộ xưa.

Chị Nguyệt, đại diện ban tổ chức, chia sẻ: "Muốn người trẻ yêu và gìn giữ giá trị truyền thống thì trước hết phải khiến các bạn thấy đẹp, thấy thích. Từ đó, các bạn mới tò mò tìm hiểu và tham gia sâu hơn vào các hoạt động trải nghiệm".

Đưa người trẻ về với Tết truyền thống Nam Bộ qua sự kiện Nguơn Đán 2026 - Ảnh 5.
Đưa người trẻ về với Tết truyền thống Nam Bộ qua sự kiện Nguơn Đán 2026 - Ảnh 6.

Không gian bàn thờ truyền thống

Thay vì trưng bày tĩnh, "Nguơn Đán" chú trọng các workshop trải nghiệm, đưa người trẻ trực tiếp tham gia làm bánh ít, bánh cấp, bánh cúng, chè trôi nước… Hai hoạt động thu hút đông đảo người tham gia là xếp lá – thắt nem lầu và chưng mâm ngũ quả, giúp mọi người hiểu rõ hơn ý nghĩa văn hóa ẩn sau những phong tục Tết.

Thông qua chuỗi hoạt động này, "Nguơn Đán" không chỉ góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị Tết truyền thống Nam Bộ mà còn tạo cầu nối để thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử, văn hóa dân tộc bằng những trải nghiệm gần gũi, sinh động.

Tin liên quan

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp ngọn lửa tri ân chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp ngọn lửa tri ân chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

(NLĐO) - Công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Dịp lễ 30-4: Nườm nượp khách đi Suối Tiên, Củ Chi, tour Biệt động Sài Gòn

(NLĐO) – Nhiều khu vui chơi, điểm tham quan ở TP HCM đông nghẹt khách trong kỳ nghỉ lễ dài, nhất là những nơi trải nghiệm không khí lịch sử

Tour mới Biệt động Sài Gòn liên quận của TP HCM có gì đặc biệt?

(NLĐO) - Du khách sẽ được khám phá những căn hầm huyền thoại của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong chương trình trải nghiệm tour liên quận 1, 3 và 10

Tết Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Biệt động Sài Gòn Nguơn Đán Tết truyền thống Nam Bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo