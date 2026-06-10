Đưa siêu vùng kinh tế bứt phá

Hiện nay, khi nói đến Đông Nam Bộ phải nói đến hai trung tâm lớn là TP HCM và Đồng Nai, cùng với Tây Ninh trong không gian phát triển mới. Vùng đang hội tụ những điều kiện thuận lợi chưa từng có. Không gian phát triển được mở rộng, các cơ chế đặc thù từng bước được hoàn thiện, trong khi những điểm nghẽn lớn về hạ tầng đang được tháo gỡ mạnh mẽ.

Với cách nhìn như vậy, có một số việc cần tiếp tục đẩy mạnh. Thứ nhất, Chính phủ và các địa phương đang nỗ lực rất lớn để tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông kết nối, đặc biệt là các tuyến kết nối TP HCM với khu vực phía Đông. Những điểm nghẽn kết nối về phía Tây và phía Bắc cần được giải quyết nhanh hơn nữa.

Thứ hai, là phát huy các đột phá phát triển, như xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút công nghệ cao, phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM và các khu thương mại tự do… Đây là những yếu tố cần được triển khai hiệu quả để tạo sức hút mới cho vùng.

Thứ ba, là tăng cường kết nối nội vùng thông qua hệ thống hạ tầng giao thông trục xương sống. Ngay cả TP HCM với các địa bàn lân cận như Đức Hòa, Bến Lức hay Cần Giuộc vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ để giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Muốn phát triển và chuyển đổi mô hình tăng trưởng phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Cần hình thành một thị trường lao động chung của vùng để cùng đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trên quy mô toàn vùng. Trên nền tảng quy hoạch chung, cần thúc đẩy phát triển các đô thị thông minh và các mô hình phát triển hiện đại khác.

Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước, trước hết, TP HCM và Đông Nam Bộ phải đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa chủ yếu vào vốn sang dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, phải tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu thì mới có thể tạo ra sự bứt phá.

Đặc biệt, TP HCM phải đóng vai trò hạt nhân kích hoạt cả vùng. Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng quy hoạch tổng thể cho TP HCM mới. Thành phố đang dần hình thành chiến lược tăng trưởng kinh tế và tổ chức không gian phát triển tương đối rõ nét. Nếu trong thời gian tới, Quốc hội ban hành các cơ chế đặc thù mới, trong đó có Luật Đô thị đặc biệt, TP HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân và đầu tàu trong việc triển khai các mô hình phát triển mới từ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển khu đô thị sáng tạo, khu thương mại tự do, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, kết nối với hệ thống cảng nước sâu hiện đại của Đồng Nai và các khu vực lân cận.

Đây là những điều kiện mà vùng Đông Nam Bộ chưa bao giờ có được đầy đủ như hiện nay và TP HCM sẽ giữ vai trò trung tâm kết nối, dẫn dắt để toàn vùng phát triển đồng bộ, từ đó mở rộng sức lan tỏa tới Tây Nguyên, ĐBSCL và cả nước.