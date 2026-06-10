Sáng 9-6, khu vực kinh doanh thịt, cá và hải sản tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ, TP HCM) trở nên nhộn nhịp với lễ khai trương 2 quầy thịt heo đạt chuẩn "Tick xanh trách nhiệm". Đây là 2 quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu "Tick xanh trách nhiệm" thuộc Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa do UBND TP HCM phát động và Sở Công Thương TP HCM triển khai, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Trước đây, các sản phẩm mang nhãn "Tick xanh trách nhiệm" chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Việc xuất hiện tại chợ truyền thống được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng.

Điểm bán thịt heo “Tick xanh trách nhiệm” tại chợ Tân Mỹ (TP HCM). Ảnh: AN NA

Nguồn thịt tại 2 quầy hàng do Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cung cấp. Theo doanh nghiệp (DN), đàn heo được nuôi bằng thức ăn thuần thực vật trong hệ thống chăn nuôi khép kín, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, thường được gọi là "heo ăn chay". Heo được kiểm định trước khi xuất chuồng, giết mổ và pha lóc theo quy trình hiện đại, vận chuyển bằng xe bảo ôn chuyên dụng trước khi đưa đến điểm bán.

Đáng chú ý, Sở Công Thương TP HCM cho biết nguồn thịt này được kết nối thông qua sàn giao dịch thịt heo TP HCM đang vận hành thí điểm. Nhờ rút ngắn các khâu trung gian, giá bán lẻ tại quầy khá cạnh tranh. Thịt đùi được bán với giá 100.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, cốt lết 120.000 đồng/kg...

Nhiều khách hàng lần đầu đến mua cho biết họ bị thu hút bởi quầy sạp sạch sẽ, thông tin sản phẩm minh bạch và mức giá hợp lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương TP HCM, nhấn mạnh sự kiện đánh dấu lần đầu tiên "Tick xanh trách nhiệm", vốn trước đây chỉ có ở kênh phân phối hiện đại, nay mở rộng ra chợ truyền thống.

Theo ông Hùng, đối với mặt hàng thịt heo, mô hình phân phối truyền thống lâu nay tồn tại nhiều khâu trung gian, làm gia tăng chi phí và tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, như heo bơm nước hay tăng trọng do chất tạo nạc.

Trong khi đó, sản phẩm tham gia chương trình đều được kiểm soát xuyên suốt từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến bán lẻ. Người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với giá hợp lý. Tiểu thương giảm giá vốn, tăng khả năng cạnh tranh và được hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu để tạo niềm tin với khách hàng, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, trường học hay đơn vị mua sỉ.

Về phía DN chăn nuôi, việc kết nối trực tiếp với thương nhân giúp nâng cao hiệu quả tiêu thụ và giảm phụ thuộc khâu trung gian.

Ông Hùng cho biết sau khi mô hình tại chợ Tân Mỹ vận hành ổn định, Sở Công Thương sẽ kiến nghị UBND TP HCM xem xét kế hoạch nhân rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên địa bàn toàn TP HCM. Do hoạt động trên cơ sở tự nguyện, các thương nhân tham gia sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh nhờ bảo đảm nguồn hàng và chất lượng.

Đối với sàn giao dịch thịt heo, một số DN chăn nuôi lớn đã bắt đầu giao dịch trực tiếp với thương nhân. Khi mô hình hoàn thiện, thịt heo có thể được vận chuyển thẳng từ nhà máy giết mổ công nghiệp đến các quầy chợ, giúp giảm đáng kể chi phí lưu thông. Tuy nhiên, sàn vẫn đang trong giai đoạn vận hành thí điểm, hoàn thiện các quy trình nên chưa công bố chính thức.