HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM: Thịt heo "Tick xanh" vào chợ truyền thống

Ngọc Ánh

Người tiêu dùng có thể ra chợ truyền thống để mua thịt heo "Tick xanh trách nhiệm", chứ không nhất thiết phải đi siêu thị

Sáng 9-6, khu vực kinh doanh thịt, cá và hải sản tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ, TP HCM) trở nên nhộn nhịp với lễ khai trương 2 quầy thịt heo đạt chuẩn "Tick xanh trách nhiệm". Đây là 2 quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu "Tick xanh trách nhiệm" thuộc Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa do UBND TP HCM phát động và Sở Công Thương TP HCM triển khai, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Trước đây, các sản phẩm mang nhãn "Tick xanh trách nhiệm" chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Việc xuất hiện tại chợ truyền thống được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng.

Thịt heo Tick xanh trách nhiệm xuất hiện tại chợ truyền thống TP HCM - Ảnh 1.

Điểm bán thịt heo “Tick xanh trách nhiệm” tại chợ Tân Mỹ (TP HCM). Ảnh: AN NA

Nguồn thịt tại 2 quầy hàng do Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cung cấp. Theo doanh nghiệp (DN), đàn heo được nuôi bằng thức ăn thuần thực vật trong hệ thống chăn nuôi khép kín, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, thường được gọi là "heo ăn chay". Heo được kiểm định trước khi xuất chuồng, giết mổ và pha lóc theo quy trình hiện đại, vận chuyển bằng xe bảo ôn chuyên dụng trước khi đưa đến điểm bán.

Đáng chú ý, Sở Công Thương TP HCM cho biết nguồn thịt này được kết nối thông qua sàn giao dịch thịt heo TP HCM đang vận hành thí điểm. Nhờ rút ngắn các khâu trung gian, giá bán lẻ tại quầy khá cạnh tranh. Thịt đùi được bán với giá 100.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, cốt lết 120.000 đồng/kg...

Nhiều khách hàng lần đầu đến mua cho biết họ bị thu hút bởi quầy sạp sạch sẽ, thông tin sản phẩm minh bạch và mức giá hợp lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương TP HCM, nhấn mạnh sự kiện đánh dấu lần đầu tiên "Tick xanh trách nhiệm", vốn trước đây chỉ có ở kênh phân phối hiện đại, nay mở rộng ra chợ truyền thống.

Theo ông Hùng, đối với mặt hàng thịt heo, mô hình phân phối truyền thống lâu nay tồn tại nhiều khâu trung gian, làm gia tăng chi phí và tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, như heo bơm nước hay tăng trọng do chất tạo nạc.

Trong khi đó, sản phẩm tham gia chương trình đều được kiểm soát xuyên suốt từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến bán lẻ. Người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với giá hợp lý. Tiểu thương giảm giá vốn, tăng khả năng cạnh tranh và được hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu để tạo niềm tin với khách hàng, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, trường học hay đơn vị mua sỉ.

Về phía DN chăn nuôi, việc kết nối trực tiếp với thương nhân giúp nâng cao hiệu quả tiêu thụ và giảm phụ thuộc khâu trung gian.

Ông Hùng cho biết sau khi mô hình tại chợ Tân Mỹ vận hành ổn định, Sở Công Thương sẽ kiến nghị UBND TP HCM xem xét kế hoạch nhân rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên địa bàn toàn TP HCM. Do hoạt động trên cơ sở tự nguyện, các thương nhân tham gia sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh nhờ bảo đảm nguồn hàng và chất lượng.

Đối với sàn giao dịch thịt heo, một số DN chăn nuôi lớn đã bắt đầu giao dịch trực tiếp với thương nhân. Khi mô hình hoàn thiện, thịt heo có thể được vận chuyển thẳng từ nhà máy giết mổ công nghiệp đến các quầy chợ, giúp giảm đáng kể chi phí lưu thông. Tuy nhiên, sàn vẫn đang trong giai đoạn vận hành thí điểm, hoàn thiện các quy trình nên chưa công bố chính thức. 

Tin liên quan

"Tick xanh trách nhiệm" vào bữa ăn học đường

"Tick xanh trách nhiệm" vào bữa ăn học đường

TP HCM thí điểm mô hình "Tick xanh trách nhiệm", ứng dụng AI và blockchain để giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" hút khách

Sản phẩm gắn "Tick xanh trách nhiệm" được kiểm soát chặt về chất lượng nên người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, nhất là trong dịp Tết

Bánh trung thu gắn nhãn "Tick xanh trách nhiệm" sẽ bị kiểm tra nhiều hơn

(NLĐO) – Lần đầu tiên người tiêu dùng có thể chọn bánh trung thu được kiểm soát chặt bằng nhãn "Tick xanh trách nhiệm"

chợ truyền thống Sở Công Thương Tick xanh Tick xanh trách nhiệm chợ Tân Mỹ thịt heo sạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo