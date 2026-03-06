HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Đưa tài sản mã hóa vào khuôn khổ

Luật sư ĐÀO TIẾN PHONG - Giám đốc điều hành Hãng luật Investpush

Những sản phẩm có mức độ rủi ro cao hơn, chỉ nên được xem xét khi khung pháp lý và hệ thống quản trị rủi ro đã vận hành ổn định

Sau nhiều năm phát triển nhanh nhưng gần như nằm ngoài khuôn khổ pháp lý, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi Chính phủ chuẩn bị triển khai thí điểm sàn giao dịch.

Bước ngoặt chính sách xuất hiện với Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ - lần đầu tiên tài sản mã hóa được đưa vào khuôn khổ quản lý và triển khai thí điểm trong 5 năm. Tiếp đó, Quyết định 96/2026 của Bộ Tài chính đã cụ thể hóa quy trình cấp phép và vận hành sàn giao dịch, từng bước hình thành khung pháp lý cho thị trường này.

Vấn đề đặt ra không chỉ là đưa sàn giao dịch vào hoạt động mà còn xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn, có khả năng phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi quá trình triển khai được thiết kế đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng và hệ sinh thái thị trường.

Trước hết, khung pháp lý, tiêu chuẩn cấp phép, yêu cầu vốn, cơ chế giám sát và hạ tầng công nghệ cần được xây dựng song song. Trong giai đoạn đầu, cần có các cơ chế hỗ trợ hợp lý nhằm thu hút nhà đầu tư và doanh nghiệp (DN) tham gia. Các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro như quy định niêm yết tài sản, lưu ký, quản lý thanh khoản và phòng chống rửa tiền cũng cần được thiết lập theo chuẩn mực quốc tế.

Tài sản mã hóa là lĩnh vực có tốc độ đổi mới rất nhanh. Vì vậy, các quy định trong giai đoạn thử nghiệm cần đủ linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Nếu cơ chế kiểm soát duy trì quá chặt trong thời gian dài, thị trường có thể gặp khó khăn về thanh khoản và khả năng thu hút nhà đầu tư.

Một yếu tố quan trọng khác là vai trò của các ngân hàng và định chế tài chính lớn trong việc nâng chuẩn vận hành của thị trường, xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ đối với dòng tiền, giao dịch và lưu ký tài sản số. Khi những tiêu chuẩn này được áp dụng từ đầu, thị trường sẽ có nền tảng ổn định hơn để phát triển.

Bên cạnh đó, việc kết hợp năng lực trong nước với kinh nghiệm quốc tế cũng có thể giúp rút ngắn quá trình xây dựng hạ tầng. DN trong nước có thể làm chủ dữ liệu, công nghệ đồng thời hợp tác có chọn lọc với đối tác quốc tế trong những lĩnh vực chuyên sâu như lưu ký tài sản, bảo mật hệ thống hoặc tư vấn tuân thủ.

Việc phát triển các sản phẩm tài sản mã hóa do DN và đội ngũ công nghệ trong nước xây dựng cũng là yếu tố quan trọng để hình thành một thị trường bền vững. Điều này không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào các dự án nước ngoài mà còn tạo nền tảng cho một hệ sinh thái tài sản số mang dấu ấn Việt Nam, qua đó thu hút và giữ chân nhà đầu tư lâu dài.

Chiến lược phát triển thị trường, vì vậy, cần được triển khai theo lộ trình hợp lý. Chương trình thí điểm ở giai đoạn đầu có thể tập trung vào các dịch vụ cốt lõi như giao dịch giao ngay, lưu ký tài sản an toàn và cơ chế thanh toán minh bạch. Những sản phẩm có mức độ rủi ro cao hơn, như giao dịch ký quỹ hay phái sinh, chỉ nên được xem xét khi khung pháp lý và hệ thống quản trị rủi ro đã vận hành ổn định.

Nếu các giải pháp về pháp lý, hạ tầng vận hành và hệ sinh thái sản phẩm được triển khai đồng bộ, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững, từng bước trở thành một phần của hệ thống tài chính. 

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 2-3: Phản ứng hiện tại của Bitcoin giữa căng thẳng tại Trung Đông

Thị trường tiền số hôm nay, 2-3: Phản ứng hiện tại của Bitcoin giữa căng thẳng tại Trung Đông

(NLĐO)- Trước căng thẳng tại Trung Đông, Bitcoin từng rơi về gần 63.000 USD và được dự báo có thể giảm sâu xuống vùng 40.000 - 45.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 5-3: Tin vui đến với Bitcoin

(NLĐO) - Các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền vào tăng mạnh trong phiên hôm nay, khi Bitcoin vượt mốc 73.000 USD.

tiền số tiền mã hóa bitcoin tài sản mã hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo