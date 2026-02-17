HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm "đại sứ văn hóa"

Thu Hương

(NLĐO) - Chân thành và sáng tạo, những người trẻ Việt nơi xứ người đang biến bản sắc dân tộc thành nhịp cầu kết nối, mang Tết Việt lan tỏa khắp năm châu.

Những ngày cuối năm Ất Tỵ 2025, giữa nhịp sống hối hả phương xa, cộng đồng du học sinh Việt lại rộn ràng mang Tết ra thế giới.

Vị Tết từ bếp nhà

Tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), gian hàng của nhóm sinh viên Việt Nam trong lễ hội văn hóa Cultural Fest hồi cuối tháng 1 vừa qua đã trở thành hiện tượng khi 160 chiếc nem rán (chả giò) vừa "ra lò" đã hết sạch chỉ trong 30 phút.

Với anh Hà Phan (28 tuổi, thạc sĩ Quản trị Văn hóa), chiếc nem không đơn thuần là món ăn, đó là linh hồn của mâm cỗ Tết Hà Nội.

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 1.

Món nem nhà làm với công thức của mẹ được Hà Phan cùng nhóm bạn tự tay chuẩn bị cho bạn bè quốc tế vào lễ hội văn hóa Cultural Fest tại Đại học Chulalongkorn

Được chế biến từ công thức truyền thống của mẹ anh, những chiếc nem do Hà Phan cùng nhóm bạn tự tay chuẩn bị đã mang hương vị bếp nhà đến với xứ sở Chùa Vàng.

Hà Phan hào hứng kể: "Mình chọn gói nem vì đó là món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ Tết nhà mình. Ở nhà, cách chúng mình thương nhau là thông qua đồ ăn. Mang hương vị này đến bạn bè quốc tế giống như cách mình mời họ về nhà ăn cơm vậy".

Khi được hỏi về về tinh thần của những người con đất Việt học tập nơi xứ người, Hà Phan chia sẻ rằng "Chúng mình có thể không đông nhất nhưng phải vui vẻ và rực rỡ nhất để tinh thần Việt lan tỏa".

Không dừng lại ở ẩm thực, không gian Tết Việt tại Thái Lan còn rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, nón lá và những giai điệu nhạc Xuân rộn rã.

Hình ảnh những sinh viên quốc tế từ Ấn Độ, Philippines đến Ba Lan thích thú đội nón lá, chấm nem với giấm hay "vẫy cờ Việt Nam" đã minh chứng cho sức hút tự nhiên của văn hóa truyền thống khi được truyền tải bằng sự chân thành.

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 2.

160 chiếc nem Hà Nội "vừa ra lò" hết veo chỉ trong 30 phút

Những màn "reaction" rất đáng yêu từ bạn bè quốc tế khi thưởng thức món nem Hà Nội.

Dịp Tết năm nay, cộng đồng sinh viên Việt tại Bangkok vẫn duy trì những nếp cũ: đi chùa Việt, nấu cơm tất niên và tổ chức các buổi giao lưu ngôn ngữ, văn hóa Tết.

Những hoạt động này giúp những người con xa xứ vừa vơi đi nỗi nhớ nhà, vừa tạo nên một "hệ sinh thái" văn hóa Việt bền vững tại xứ người.

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 3.

Hà Phan và cộng đồng du học sinh Việt Nam tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.

"Thẩm thấu" bản sắc Việt trên sóng truyền hình quốc tế

Bên cạnh cách quảng bá trực diện bằng những sự kiện, Anh Thư (21 tuổi, sinh viên năm 4 Đại học Yonsei, Hàn Quốc) chọn cách đưa bản sắc Việt "thẩm thấu" tự nhiên vào lòng bạn bè quốc tế.

Điểm chạm ấn tượng nhất cho hành trình này chính là khoảnh khắc cô xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống trên sóng truyền hình quốc tế Arirang TV.

Quyết định này đến đầy ngẫu hứng. Chỉ 2 tiếng trước giờ lên hình vào ngày 6-2 vừa qua, Anh Thư nhận ra bộ áo dài đang treo trên giá chính là 'sứ giả' hoàn hảo nhất.

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 4.
Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 5.

Anh Thư xuất hiện rạng rỡ với tà áo dài trong một buổi phỏng vấn với kênh truyền hình quốc tế Arirang TV ngày 5-2.

Trên sóng Arirang TV — kênh thông tin đối ngoại chủ lực của xứ sở Kim Chi, với Anh Thư, việc khoác lên mình trang phục truyền thống ngay dịp cận Tết Nguyên đán mang một ý nghĩa kết nối đặc biệt.

Không chỉ đơn thuần là diện một trang phục đẹp, mà là mang theo niềm tự hào về một Việt Nam rực rỡ và thanh tao giữa nhịp sống hiện đại của xứ sở kim chi.

"Mình không dám nhận bản thân là đại sứ văn hóa nhưng là một du học sinh, mình luôn muốn chia sẻ nét đẹp Việt Nam một cách tinh tế và khéo léo nhất" - Anh Thư bộc bạch.

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 6.

Lá cờ Việt Nam tại khuôn viên trường Đại học Yonsei.

Thực tế, tinh thần "đại sứ" ấy đã bền bỉ chảy suốt 4 năm đại học của cô nữ sinh ngành Quản lý Văn hóa và Thiết kế.

Từ những ngày đầu xây dựng nội dung cho cộng đồng sinh viên quốc tế, Anh Thư đã khéo léo "đan cài" bản sắc quê hương vào mọi vị trí cô đảm nhiệm: dùng nhạc Việt làm nền cho các bài đăng trên kênh Instagram 500.000 follower của trường, hay sau mỗi sự kiện, cô đều sẽ mời bạn bè thưởng thức ẩm thực Việt.

Không chỉ dừng lại ở những hình ảnh cá nhân, Anh Thư còn trực tiếp khởi xướng và lan tỏa văn hóa dân tộc thông qua các sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tại trường học.

“Tại sự kiện Vietnam Day tổ chức vào tháng 11-2024 với hơn 1000 khách, mình đã nhờ bạn mua những lá cờ Việt Nam từ quê nhà mang sang để treo giữa sân trường Đại học Yonsei. Rất nhiều bạn bè và thầy cô đã check-in tại đây. Hay tại sự kiện Vietnam Arcade, nhìn bạn bè quốc tế hào hứng nhảy dây, đá cầu và khen ngợi áo dài, mình cảm thấy tự hào vô cùng” - Anh Thư kể lại.

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 7.

Hai bạn sinh viên người Hàn Quốc đội nón lá trong sự kiện Vietnam Day

Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 8.
Đưa Tết Việt ra thế giới: Khi người trẻ làm đại sứ văn hóa - Ảnh 9.

Nhiều bạn bè quốc tế tham gia chương trình Vietnam Arcade do Anh Thư cùng cộng sự tổ chức.

Sức lan tỏa của Tết Việt và văn hóa Việt không chỉ dừng lại ở sự tò mò của bạn bè quốc tế. Đó còn là sự công nhận và yêu mến thực thụ.

Li Xiaomin (sinh viên Trung Quốc) thừa nhận đã "phải lòng" cà phê cốt dừa và mít sấy Việt Nam, trong khi Juan Garzon Antonio (đến từ Colombia) lại vô cùng hào hứng với các trò chơi dân gian dù chúng "khó hơn tưởng tượng".

Hành trình của Hà Phan và Anh Thư là minh chứng cho khả năng lan tỏa văn hóa vô cùng mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Họ đã chứng minh mỗi du học sinh chính là một "nhịp cầu" sống động nhất. Khi bản sắc được trao đi bằng trái tim và sự tinh tế, Tết Việt không còn là khái niệm xa lạ, mà đã thực sự tỏa sáng và ở lại trong lòng bạn bè năm châu.

