Người Việt đón Tết Nguyên đán ở Mỹ

Tuy thiếu đi không khí nhộn nhịp ngày xuân về, Tết Nguyên đán tại tiểu bang Illinois, Mỹ, lại được thắp sáng bởi sự gắn kết bền chặt của cộng đồng và sự sáng tạo của các gia đình Việt Nam.

Người Việt đón tết Nguyên đán tại tiểu bang Illinois, Mỹ



Đồ trang trí Tết không còn là món đồ có thể tìm thấy ngoài chợ, mà là món hàng xa xỉ phải đặt chuyển từ xa. Đối mặt với khó khăn này, nhiều gia đình đã chọn cách tự làm đồ trang trí tại nhà. Trong không gian ấm cúng, người thì cắt dán, người thì gắn keo, xen kẽ cùng tiếng cười rộn rã, tạo nên không khí sum vầy của ngày lễ.

Những cành đào từ giấy màu hay quạt thủ công không chỉ lấp đầy khoảng trống của sắc xuân mà còn trở thành cầu nối tinh thần để những người con xa xứ kết nối với cội nguồn.

Những người con xa xứ đón một cái tết đầm ấm

Những cuộc gọi dài xuyên biên giới trở thành sợi dây gắn kết giữa hai đầu nỗi nhớ. Qua màn hình nhỏ, những người con nơi xa được hòa chung vào không khí tất bật của ngày Tết tại quê nhà, được nhìn thấy mâm cỗ thịnh soạn, và nghe những lời chúc ấm áp từ người thân. Dù cách trở về mặt địa lý, những chính những cuộc trò chuyện ấy đã kéo khoảng cách cả ngàn cây số được gần lại. Ở nơi nào cũng đong đầy tình thân và sự sẻ chia.

Du học sinh Việt Nam

Sự kiện "Tết sum vầy 2026", do hội gia đình và sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại trường đại học Illinois Urbana-Champaign (Vietnamese Family and Student Community at UIUC - VFS@UIUC), đã diễn ra thành công, thể hiện sức ảnh hưởng của văn hóa Việt tại cộng đồng quốc tế.

Dưới mái trường UIUC, cái lạnh của mùa đông Illinois dường như tan biến trước sắc đỏ rực rỡ của hoa đào và hương thơm nồng nàn từ mâm cỗ Tết. Không chỉ là một buổi tụ họp đầm ấm, "Tết sum vầy 2026"hiện lên như một cuộc "viễn du" văn hóa với những trò chơi và tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc.

Cùng thưởng thức món Việt trong dịp tết

Sự hiện diện của hơn 200 hội viên và khách mời quốc tế chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức lan tỏa của văn hóa Việt tới với cộng đồng quốc tế. Mỗi tà áo dài thướt tha, mỗi trò chơi và điệu múa dân gian được tái hiện không chỉ giúp những người con xa xứ vơi đi nỗi nhớ quê hương, mà còn là nhịp cầu hữu nghị giúp bạn bè năm châu thêm hiểu và yêu một Việt Nam hiếu khách, giàu bản sắc và luôn hướng về cội nguồn.

Các du học sinh chụp ảnh lưu niệm

Để có được một chương trình Tết ấm cúng ở nơi đất khách quê người, ban tổ chức đã làm việc dành trọn hai tháng chuẩn bị với sự tâm huyết. Bên cạnh đó, thành công rực rỡ của "Tết sum vầy 2026" là trái ngọt từ sự chung tay đóng góp từ vật chất tới công sức của quý nhà tài trợ, nhóm tình nguyện viên, các gia đình, và toàn thể các bạn sinh viên tại trường đại học Illinois ở Urbana-Champaign.

Bánh chưng ngày tết

"Đối với tôi, đón Tết ở Mỹ mang một cảm xúc thật đặc biệt, vừa ấm áp vừa thoáng chút bâng khuâng. Dẫu thiếu vắng tiếng pháo, chợ hoa hay không khí nhộn nhịp của ngày xuân ở quê nhà, nhưng được quây quần bên đại gia đình VFS khiến cho ngày Tết trở nên thật đặc biệt"- chị Khánh Vân, một người con xa quê cho hay.

Thiếu nữ làm duyên ngày tết

Không chỉ ở Illinois, mà đối với người Việt ở khắp nơi trên thế giới, những chương trình đậm sắc văn hóa chính là một món quà động viên tinh thần to lớn, để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và gìn giữ văn hóa dân tộc ở nơi đất khách quê người.