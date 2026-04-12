Pháp luật

Đưa thông tin vợ cũ lên nhóm tìm người "giao lưu tình cảm", người chồng hết đường chối

Vân Du

(NLĐO) – Ông N.T.K. bị xử phạt vi phạm hành chính sau khi đăng thông tin cùng hình ảnh của vợ cũ lên các nhóm tìm người "giao lưu tình cảm".

Chiều 12-4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.K.

Ông K. bị xử phạt vi phạm hành chính sau khi đăng thông tin, hình ảnh vợ cũ lên các hội nhóm tìm người "giao lưu tình cảm"

Theo thông tin ban đầu, trước đó, do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên bà N.K.T. và ông N.T.K. đã ly hôn.

Sau khi tạo tài khoản Facebook ảo, ông K. lấy hình bà T. làm ảnh đại diện rồi đăng tải thông tin của vợ cũ lên các hội nhóm tìm người "giao lưu tình cảm" nhằm mục đích xúc phạm uy tín và danh dự bà T.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau cho hay sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát trên không gian mạng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; không vì mâu thuẫn cá nhân mà đăng tải, phát tán thông tin thất thiệt, xúc phạm người khác.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.Q.L. Trước đó, ông L. đã tạo tài khoản Zalo ảo để đăng thông tin sai sự thật về chồng cũ của bạn gái.


2 người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử

2 người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử

(NLĐO) - Hai người này bị xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp; tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm

Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại

(NLĐO) – Ông L.Q.Đ. bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại

Xử phạt 2 người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên TikTok

(NLĐO) – Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, 2 cá nhân ở Cà Mau còn bị buộc gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật trên TikTok

xử phạt Cà Mau vi phạm hành chính Facebook xúc phạm uy tín
