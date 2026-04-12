Đưa thông tin vợ cũ lên nhóm tìm người "giao lưu tình cảm", người chồng hết đường chối

Chiều 12-4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.K.

Ông K. bị xử phạt vi phạm hành chính sau khi đăng thông tin, hình ảnh vợ cũ lên các hội nhóm tìm người "giao lưu tình cảm"

Theo thông tin ban đầu, trước đó, do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên bà N.K.T. và ông N.T.K. đã ly hôn.

Sau khi tạo tài khoản Facebook ảo, ông K. lấy hình bà T. làm ảnh đại diện rồi đăng tải thông tin của vợ cũ lên các hội nhóm tìm người "giao lưu tình cảm" nhằm mục đích xúc phạm uy tín và danh dự bà T.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau cho hay sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát trên không gian mạng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; không vì mâu thuẫn cá nhân mà đăng tải, phát tán thông tin thất thiệt, xúc phạm người khác.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.Q.L. Trước đó, ông L. đã tạo tài khoản Zalo ảo để đăng thông tin sai sự thật về chồng cũ của bạn gái.



