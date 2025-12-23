HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xử phạt 2 người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên TikTok

Vân Du

(NLĐO) – Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, 2 cá nhân ở Cà Mau còn bị buộc gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật trên TikTok

Ngày 23-12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên TikTok.

Xử phạt 2 người đăng tải thông tin sai sự thật trên TikTok tại Cà Mau - Ảnh 1.

Công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 9 đến 11-2025, P.M.T. (29 tuổi; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội TikTok để đăng tải các video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 

Với vi phạm trên, T. bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng và buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải.

Trong khi đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 21-11, công an phát hiện ông N.V.H. (45 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau) sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải video chứa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến tình hình bão lũ tại miền Trung… gây hoang mang dư luận.

Ngoài mức phạt hành chính 7,5 triệu đồng, ông H. còn bị buộc gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật. 

Qua làm việc với cơ quan chức năng, T. và H. đã thừa nhận hành vi vi phạm.


