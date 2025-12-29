HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Giải đua thuyền buồm TP Cần Thơ mở rộng không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo

Sáng 29-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Giải đua thuyền buồm thành phố mở rộng năm 2025.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Giải là hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ. Tham gia giải có 8 đội thi gồm 16 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị sẽ tranh tài với cự ly 2.500 m trên sông Hậu.

"Giải đấu sẽ góp phần tạo thêm sân chơi đầy thú vị, lan tỏa vẻ đẹp của sông nước Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước; đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân" - ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơđề nghị lực lượng trọng tài tập trung làm tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cuộc tranh tài diễn ra khách quan, công bằng, chính xác để làm tiền đề cho giải đấu lần sau.

Sau một ngày tranh tài, ban tổ chức trao giải nhất cho đôi vận động viên Bùi Sỉ Liêm - Nguyễn Thanh Đời; giải nhì là đôi vận động viên Trần Châu Long - Nguyễn Thành Triết; giải ba thuộc về đôi vận động viên Đoàn Công Thanh - Lê Trọng Phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại giải:

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 6.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 7.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 8.

Các đội tranh tài tại giải. Ảnh: CA LINH

Đua thuyền buồm trên sông Hậu: Sân chơi thể thao mới lạ tại Cần Thơ - Ảnh 9.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đôi vận động viên. Nguồn: baocantho.com.vn


