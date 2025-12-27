"Đưa trường học đến thí sinh" chạm mốc 25 năm

Báo Người Lao Động tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 24, năm 2025 và phát động chương trình năm 2026, chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm "Đưa trường học đến thí sinh" vào chiều 26-12.

Tri ân đóng góp của nhiều cá nhân, đơn vị

Phát biểu tại chương trình, nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, cho hay: "Chúng ta đến đây để cùng nhìn lại chặng đường rất đáng nhớ của một chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức sống bền bỉ được phát triển mạnh mẽ qua từng năm. Chương trình ấn tượng bởi hành trình từ định hướng chọn nghề, chọn ngành, chọn trường cho các em học sinh phổ thông trên cả nước đến lúc các em vững bước ra đời, trở thành những người lao động có kiến thức, chuyên môn và đam mê nghề nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước".

Ban Tổ chức bấm nút phát động chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 25, năm 2026 .Ảnh: QUANG LIÊM

Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao thư cảm ơn cho các chuyên gia nhiều năm đồng hành với chương trình

Trải qua chặng đường dài gần trọn 1/4 thế kỷ, chương trình ghi nhớ những đóng góp của quý thầy cô từ những chương trình tư vấn đầu tiên khi báo còn rất khó khăn về mọi mặt nhưng thầy cô đã không quản ngại đồng hành với chương trình trên những chuyến tàu, những chuyến xe… để đến với các em học sinh ở khắp các địa phương. Cho đến nay, tinh thần đó, nhiệt huyết đó vẫn được tiếp nối trọn vẹn, để mỗi chương trình là khoảng thời gian gặp gỡ quý báu của tuổi học trò còn nhiều trăn trở, băn khoăn về nghề nghiệp và thầy cô với vai trò định hướng như những cây cao bóng cả tạo niềm tin để các em trưởng thành hơn trong việc tự quyết định lối đi vào đời.

Các đơn vị, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp được vinh danh tại hội nghị

Đã qua hành trình 24 năm với hàng trăm buổi tư vấn trực tiếp, trực tuyến, ngày hội, tọa đàm, talkshow; kết hợp tư vấn cho học sinh và tập huấn kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên, "Đưa trường học đến thí sinh" không chỉ là một chương trình tư vấn mùa thi đơn thuần mà từ lâu đã trở thành một "thương hiệu" được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường CĐ - ĐH, các đài truyền hình, các nhà đồng hành đặt niềm tin; được giáo viên, học sinh khắp các địa phương chờ đón.

Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Tô Đình Tuân khẳng định: "Trong bối cảnh mới với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự thay đổi về nhu cầu nhân lực, ngành nghề, chúng tôi rất muốn nghe thêm những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và đại diện các đơn vị với mong muốn chương trình ngày càng lan tỏa, thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa xã hội sâu rộng hơn".

Để chương trình được thành công xuyên suốt gần tròn 1/4 thế kỷ, Báo Người Lao Động đã tri ân những đóng góp thầm lặng, miệt mài của đội ngũ chuyên gia, thành viên Ban Tư vấn Tuyển sinh đã gắn bó nhiều năm với chương trình. Hình ảnh các thầy cô dầm mưa dãi nắng bám trụ tại sân trường đến những phút cuối để trả lời thấu đáo các câu hỏi của các em học sinh chắc chắn là những hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong mỗi mùa "Đưa trường học đến thí sinh". Đó là tâm huyết, là tình yêu thương, trách nhiệm của các thầy cô đối với thế hệ tương lai. Chương trình đã tri ân 16 thầy cô là thành viên có nhiều năm liên tục tham gia Ban Tư vấn Tuyển sinh chương trình "Đưa trường học đến thí sinh".

Đây cũng là dịp để Báo Người Lao Động tri ân những đóng góp của 19 cá nhân, đơn vị đã cùng sát cánh, đồng hành, góp phần tạo nên sự thành công của chương trình nhiều năm qua.

Đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp

Chia sẻ tại chương trình, TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, cho hay qua 1/4 thế kỷ, chương trình kiên trì mục tiêu thi cử và tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp cho các em. Từ năm đầu tiên 2001 đến nay, việc thi tốt nghiệp, tuyển sinh, phương thức xét tuyển thay đổi liên tục. Trong năm 2026, việc học và tuyển sinh tiếp tục có nhiều thay đổi. Quốc hội cũng ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến việc đào tạo, học tập và tuyển sinh vì thế chương trình nên theo sát.

TS Nghĩa đề xuất: "Trong bối cảnh sáp nhập, chương trình nên vận dụng kỹ thuật, bên cạnh tư vấn trực tiếp còn có cầu truyền hình dành cho các em vùng sâu, vùng xa, không thể tham gia trực tiếp. Chương trình không chỉ cầu nối cho học sinh và trường CĐ - ĐH mà là chương trình nhân văn, có ý nghĩa rất lớn".

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, cho hay từ khóa chương trình "Kiến tạo, Tiên phong, Lan tỏa giá trị thật" vô cùng ý nghĩa. TS Lý đã dành nhiều tâm huyết tham gia chương trình từ năm đầu tiên và nhận thấy đến nay chương trình vẫn giữ được "chất" này. Có nhiều hình ảnh ý nghĩa, cảm động trong suốt 24 năm chương trình diễn ra. Ông rất xúc động khi nhiều em tham gia tư vấn của chương trình trở thành sinh viên của các trường ĐH và học rất giỏi.

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing TP HCM, đề xuất chương trình nên dành nhiều thời gian hơn cho các em tương tác tại sân trường. Cũng cần mời thêm các cựu học sinh đến tư vấn để chương trình sinh động, ý nghĩa hơn. Đẩy mạnh chương trình trao học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ người yếu thế… Ứng dụng công nghệ số vào chương trình để tăng cường tương tác.

Trong khi đó, ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, đánh giá đây là chương trình hay, bổ ích. Bình Điền cũng đã đồng hành với nhiều chương trình xã hội ý nghĩa, trong đó đã đồng hành với "Đưa trường học đến thí sinh" hơn 10 năm. "Năm 2026, chúng ta bước vào một giai đoạn mới. Với công nghệ hiện nay, không gian cũng thu hẹp. Tuy nhiên, người dân nông thôn ít có điều kiện tiếp cận. Vì thế, chương trình phải lan tỏa mạnh mẽ hơn. Bình Điền hứa sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình" - ông Tâm khẳng định.

TS Lê Thị Thanh Mai, nguyên Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP HCM, góp ý nên hướng nghiệp "Đào tạo ứng dụng AI" cho giáo viên, giáo viên đào tạo lại cho học sinh thì hiệu quả sẽ cao hơn. TS Mai khẳng định trường sẵn sàng đồng hành với chương trình ứng dụng AI để đào tạo, bồi dưỡng, hướng nghiệp cho các em.

Còn PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết với công nghệ hiện nay có thể tư vấn, giải đáp các thắc mắc trực tuyến, tương tác trực tiếp với các em để chương trình không tốn kém, mà hiệu quả cao.

Còn TS Phạm Nguyễn Hồng Ngự, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam, cho hay trường vô cùng biết ơn chương trình. "Tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, học sinh cuối cấp rất trông chờ tiếp cận được chương trình. Với tình hình sáp nhập hiện nay, một thành phố/tỉnh mới có địa bàn rất rộng, đường truyền internet có thể bị nghẽn. Vì thế, trước chương trình, các em có thể gửi trước câu hỏi để trong chương trình truyền hình trực tiếp, nhận được ngay câu trả lời và không bỏ lỡ cơ hội" - TS Ngự đề xuất.

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Trưởng Khoa Cơ khí Chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, có cái nhìn đặc biệt. PGS-TS Vũ cho rằng AI phát triển nhanh, tư vấn online cũng là hướng hay nhưng chương trình phải "Từ trái tim đến trái tim", thầy cô phải thấy ánh mắt của các em, lắng nghe các em. "Tại sao "Đưa trường học đến thí sinh" mà không "Đưa trường học đến phụ huynh"? Phụ huynh mới chính là người đồng hành thân thiết nhất của các em. Chương trình nên có nhiều suất học bổng để đồng hành với học sinh khó khăn" - PGS-TS Vũ đề xuất.

Phát động chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026 Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026 dự kiến gồm 10 sự kiện, chương trình tư vấn trực tiếp, talkshow, ngày hội tuyển sinh nghề nghiệp... tại TP HCM và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây. Quy mô mỗi chương trình dự kiến có 2.000 - 3.000 học sinh và 200 giáo viên tham gia. Chương trình năm 2026 còn là chuỗi tư vấn trực tuyến, lồng ghép tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên THPT các địa phương và các chương trình của Báo Người Lao Động như trao học bổng, trao cờ Tổ quốc, trao quà "Mai Vàng tri ân" cho đội ngũ giáo viên có nhiều đóng góp...



