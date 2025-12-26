Khai màn chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 25 - năm 2026

Chiều 26-12, Báo Người Lao Động tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 24 - năm 2025 và phát động chương trình năm 2026, cùng chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm "Đưa trường học đến thí sinh".

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Ý nghĩa, nhân văn

Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình "Đưa trường học đến thí sinh", nhấn mạnh: "Chúng ta cùng nhìn lại chặng đường rất đáng nhớ của một chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức sống bền bỉ, được phát triển mạnh mẽ qua từng năm. Chương trình ấn tượng bởi hành trình từ định hướng chọn nghề, chọn ngành, chọn trường cho học sinh phổ thông trên cả nước đến lúc các em vững bước ra đời, trở thành những người lao động có kiến thức, chuyên môn và đam mê nghề nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước".

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" - phát biểu tại hội nghị tổng kết

Trải qua chặng đường gần 1/4 thế kỷ, "Đưa trường học đến thí sinh" ghi nhận những đóng góp của nhiều thầy cô. Từ những chương trình tư vấn đầu tiên, khi báo còn rất khó khăn về mọi mặt nhưng thầy cô đã không quản ngại, cùng đồng hành trên những chuyến tàu, những chuyến xe đò… để đến với các em học sinh ở khắp các địa phương.

Đến nay, tinh thần đó, nhiệt huyết đó vẫn được tiếp nối trọn vẹn, để mỗi chương trình là khoảng thời gian gặp gỡ quý báu của tuổi học trò còn nhiều trăn trở, băn khoăn về nghề nghiệp và thầy cô với vai trò định hướng như những cây cao bóng cả tạo niềm tin để các em trưởng thành hơn trong việc tự quyết định lối đi vào đời.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

"Trong bối cảnh mới, với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự thay đổi về nhu cầu nhân lực, ngành nghề, chúng tôi rất muốn nghe thêm những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và đại diện các đơn vị, với mong muốn chương trình ngày càng lan tỏa, thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa xã hội sâu rộng hơn. Chương trình "Đưa trường học đến thứ sinh" lần thứ 25 - năm 2026 sẽ tiếp nhận những ý kiến đóng góp quý báu đó và có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp"- nhà báo Tô Đình Tuân khẳng định.

Các thầy cô đồng hành cùng chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 24 năm qua

Qua 24 năm với hàng trăm buổi tư vấn trực tiếp, trực tuyến, ngày hội, toạ đàm, talkshow; kết hợp tư vấn cho học sinh và tập huấn kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên, "Đưa trường học đến thí sinh" không chỉ là một chương trình tư vấn mùa thi đơn thuần, mà đã trở thành "thương hiệu" được Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT, các trường đại học - cao đẳng, các đài truyền hình, các nhà đồng hành đặt niềm tin; được giáo viên, học sinh khắp các địa phương chờ đón.

"Từ trái tim đến trái tim"

Tại hội nghị tổng kết, TS Nguyên Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho rằng qua gần ¼ thế kỷ, "Đưa trường học đến thí sinh" kiên trì mục tiêu thi cử và tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. Từ năm đầu tiên 2001 đến nay, việc thi tốt nghiệp, tuyển sinh, phương thức xét tuyển thay đổi liên tục. Trong năm 2026, việc học và tuyển sinh tiếp tục có nhiều thay đổi. Quốc hội cũng ban hành nhiều nghị quyết liên quan việc đào tạo, học tập và tuyển sinh, vì thế chương trình nên theo sát.

"Trong bối cảnh sáp nhập các địa phương, "Đưa trường học đến thí sinh" nên vận dụng kỹ thuật, bên cạnh tư vấn trực tiếp còn có cầu truyền hình dành cho các em vùng sâu, vùng xa, không thể tham gia trực tiếp. "Đưa trường học đến thí sinh" không chỉ "môi giới" giữa học sinh với trường CĐ, ĐH mà còn là chương trình nhân văn, có ý nghĩa rất lớn"- ông nhận xét.

TS Nguyên Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho hay qua ¼ thế kỷ, chương trình kiên trì mục tiêu thi cử và tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh

Theo TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, từ khóa của chương trình "Kiến tạo, tiên phong, lan tỏa giá trị thật" rất ý nghĩa. TS Lý đã tâm huyết tham gia chương trình từ năm đầu tiên và nhận thấy đến nay, chương trình vẫn giữ được "chất" này. "Tôi rất xúc động khi nhiều em tham gia chương trình đã trở thành sinh viên của các trường ĐH và các em này học rất giỏi"- ông cho hay.

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, đánh giá "Đưa trường học đến thí sinh" dành nhiều thời gian tư vấn trên sân khấu mà ít thời gian tương tác tại sân trường. Chương trình nên dành nhiều thời gian cho các em tương tác tại sân trường; nên mời thêm cựu học sinh đến tư vấn để ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc trao học bổng cho học sinh khó khăn; ứng dụng công nghệ số để tăng cường tương tác.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho hay từ khóa "Kiến tạo, tiên phong, lan tỏa giá trị thật" rất ý nghĩa

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, nhận định "Đưa trường học đến thí sinh" là chương trình hay, bổ ích. Bình Điền đã đồng hành cùng nhiều chương trình xã hội ý nghĩa, trong đó có "Đưa trường học đến thí sinh" hơn 10 năm.

Ông Tâm đề xuất: "Năm 2026, chúng ta bước vào một giai đoạn mới. Với công nghệ hiện nay, không gian cũng thu hẹp, song người dân nông thôn ít có điều kiện tiếp cận. Vì thế, chương trình cần lan tỏa mạnh mẽ hơn. Bình Điền sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình".

Các thầy cô, nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình suốt 24 năm

Theo PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Trưởng Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh, tư vấn online cũng là hướng đi hay nhưng chương trình cần phải "từ trái tim đến trái tim", thầy cô phải thấy được ánh mắt các em học sinh.

"Tại sao "Đưa trường học đến thí sinh" mà không "Đưa trường học đến phụ huynh"? Phụ huynh chính là người đồng hành thân thiết nhất của các em. Song song đó, chương trình nên có nhiều suất học bổng để đồng hành cùng các học sinh khó khăn" - ông đề nghị.

Tri ân những cá nhân, đơn vị đồng hành

Hội nghị tổng kết cũng là dịp để Báo Người Lao Động tri ân những đóng góp của 19 cá nhân, đơn vị cùng sát cánh, đồng hành, góp phần tạo nên sự thành công của chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" nhiều năm qua.

Để chương trình được thành công suốt gần 25 năm qua, Báo Người Lao Động đã tri ân những đóng góp thầm lặng, miệt mài của đội ngũ chuyên gia, thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh, những người đã gắn bó nhiều năm với chương trình.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân tri ân các thầy cô đồng hành cùng chương trình

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Bùi Thanh Liêm tri ân các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Lê Cao Cường tri ân các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình

Các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình

Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động Nguyễn Tố Bình tri ân các thầy cô tham gia chương trình

Chương trình cũng tri ân 16 thầy cô đã nhiều năm liên tục tham gia Ban Tư vấn Tuyển sinh "Đưa trường học đến thí sinh".

Ban Chỉ đạo và các thầy cô, khách mời khai màn Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"năm 2026



"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 dự kiến gồm 10 sự kiện, chương trình tư vấn trực tiếp, talkshow, ngày hội tuyển sinh nghề nghiệp… tại TPHCM và các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây. Mỗi chương trình dự kiến có 2.000 học sinh và 200 giáo viên tham gia. Chương trình còn kết hợp trao học bổng cho học sinh khó khăn, trao tặng cờ Tổ quốc…

Báo Người Lao Động trân trọng cảm ơn các đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, Trường ĐH Tân Tạo.









