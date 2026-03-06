Chương trình gồm chuỗi tư vấn trực tiếp, các ngày hội, tọa đàm, tư vấn trực tuyến cho học sinh đầu cấp, trường nghề và sinh viên cao đẳng, đại học; tập huấn kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ chính thức khai mạc sáng 7-3, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP HCM). Gần 2.000 học sinh đến từ 22 trường THPT trên địa bàn TP HCM sẽ tham dự chương trình.

Phong phú nội dung, hình thức tổ chức

Khởi động chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, trước đó, talk show - tư vấn trực tuyến với chủ đề "Điểm mới quan trọng của tuyển sinh ĐH, CĐ 2026" đã được thực hiện tại Báo Người Lao Động với sự tham dự của các chuyên gia, đại diện các trường ĐH, CĐ.

Với chương trình tư vấn trực tiếp tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện này đánh dấu cột mốc 25 năm chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp bền bỉ, hiệu quả tại hàng trăm điểm với hàng triệu lượt thí sinh tham dự từ những chương trình đầu tiên cho đến nay.

Chuỗi chương trình với nhiều hoạt động tư vấn - hướng nghiệp, được tổ chức qua nhiều hình thức. Đồ họa: HUẾ XUÂN

Năm nay, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" sẽ thực hiện 3 giai đoạn với rất nhiều đổi mới.

Giai đoạn 1, tư vấn trực tiếp tại các tỉnh, thành: TP HCM (Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành và Trường THPT Vũng Tàu, phường Tam Thắng); tỉnh Tây Ninh (Trường THPT Tây Ninh, phường Tân Ninh); tỉnh Đắk Lắk (Trường THPT Buôn Ma Thuột, phường Buôn Ma Thuột) và tỉnh Quảng Trị (Trường THPT Quảng Trị, phường Quảng Trị).

Tại mỗi địa điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) các tỉnh, thành sẽ huy động khoảng 2.000 học sinh từ nhiều trường THPT trên địa bàn tham dự. Ban Tư vấn gồm đại diện đến từ Bộ GD-ĐT, ĐHQG TP HCM, các trường ĐH, CĐ, chuyên gia tuyển sinh - hướng nghiệp, chuyên gia tâm lý… nhằm cung cấp thông tin mới nhất về quy chế tuyển sinh, phương thức tuyển sinh của các trường, đồng thời tư vấn chọn nghề, chọn ngành, chọn trường phù hợp cho thí sinh trước kỳ thi THPT và tuyển sinh quan trọng. Các chương trình sẽ được đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành tường thuật trực tiếp, Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn.

Tại Tây Ninh, Đắk Lắk và Quảng Trị, chương trình sẽ tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp cho hơn 200 giáo viên làm công tác hướng nghiệp ở các trường THPT. Diễn giả là những chuyên gia giàu kinh nghiệm về hướng nghiệp và tuyển sinh, sẽ cập nhật kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp mới nhất, đặc biệt là trong thời kỳ AI phát triển.

Giai đoạn 2, các ngày hội quy tụ đông đảo học sinh và các đơn vị tham gia theo hình thức gian hàng. Cụ thể:

Ngày hội tuyển sinh lớp 10 "Chọn đúng nguyện vọng, vững bước vào lớp 10" tại TP HCM, dự kiến cuối tháng 4-2026, với quy mô khoảng 2.000 em; 30-40 gian hàng (các trường THPT, trường nghề, trung tâm luyện thi, nhà xuất bản, trung tâm tin học, ngoại ngữ…); tư vấn trực tiếp cho học sinh về chọn nguyện vọng lớp 10, chọn trường, chọn tổ hợp môn…

Ngày hội tuyển sinh nghề nghiệp "Học nghề sáng tương lai" tại TP HCM, dự kiến tháng 5-2026, với quy mô khoảng 3.000 học sinh THCS, THPT; 30-40 gian hàng (các trường CĐ, trường nghề, trung tâm luyện thi, nhà xuất bản, trung tâm tin học, ngoại ngữ, cơ sở tuyển dụng…); tư vấn trực tiếp cho học sinh; tư vấn chọn trường, chọn nghề tại sân trường cùng tọa đàm: "Những ngành nghề khát nhân lực hiện nay"…

Tư vấn tuyển sinh đầu cấp "Cùng con vào lớp 1 và lớp 6" tại Báo Người Lao Động, dự kiến vào tháng 5-2026, sẽ thông tin và tư vấn về tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 tại TP HCM; trao đổi trực tiếp giữa phụ huynh và đại diện các trường, Sở GD-ĐT…

Giai đoạn 3, chuỗi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh trực tuyến, dự kiến từ tháng 7 đến tháng 8-2026 với nội dung: Xu hướng chọn ngành, chọn nghề; đăng ký nguyện vọng ĐH, CĐ; ôn thi ĐH hiệu quả; phân tích điểm thi; tư vấn nguyện vọng bổ sung…

Để kỷ niệm 25 năm "Đưa trường học đến thí sinh", tọa đàm "25 năm hướng nghiệp, chọn nghề" sẽ được tổ chức dự kiến giữa tháng 9-2026. Tọa đàm nhằm nhìn lại công tác hướng nghiệp, tuyển sinh trong bối cảnh mới; kết nối tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh - việc làm và nhìn lại 25 năm "Đưa trường học đến thí sinh"…

Mở rộng đối tượng tư vấn

Như vậy, "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25-2026 đã mở rộng đối tượng tư vấn: Từ học sinh đầu cấp (lớp 1-6), học sinh lớp 10, đến hệ nghề, sinh viên CĐ, ĐH và tập huấn kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp cho cả giáo viên.

Phương thức tư vấn cũng rất phong phú, gồm: tư vấn trực tiếp, tư vấn trực tuyến, ngày hội, tọa đàm và các chương trình tập huấn. Hàng chục ngàn học sinh, giáo viên sẽ tham gia để được hướng nghiệp và được cung cấp thông tin mới nhất, chính xác nhất về tuyển sinh các cấp học năm nay.

Với sự mở rộng quy mô, đối tượng và linh hoạt trong hình thức, phương thức tổ chức, ban tổ chức chương trình mong muốn học sinh được hướng nghiệp, chọn nguyện vọng từ sớm. Các chuyên gia sẽ tư vấn thấu đáo cho từng đối tượng để các em có thể nắm bắt đầy đủ quy chế tuyển sinh, nắm rõ thế mạnh của bản thân và các trường để đặt nguyện vọng chính xác.

Tại chương trình khai mạc, Sở GD-ĐT TP HCM đã huy động học sinh lớp 12 từ 22 trường THPT trên địa bàn tham dự, gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THCS-THPT Lương Thế Vinh, THPT Ten Lơ Man, THPT Trưng Vương, THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao, THPT Lê Quý Đôn, THPT Lê Thị Hồng Gấm, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Marie Curie, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Hữu Thọ, THPT Nguyễn Trãi, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Trần Văn Giàu, THPT Thanh Đa, THPT Gia Định, THPT Võ Thị Sáu, THPT Hoàng Hoa Thám, Trung tâm GDNN-GDTX quận 1, Trung tâm GDNN-GDTX quận 4, Trung tâm GDTX Chu Văn An và "chủ nhà" - Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Đội ngũ ban tư vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ ĐHQG TP HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Luật TP HCM, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường CĐ Lý Tự Trọng… Qua đó, học sinh sẽ được tư vấn toàn diện tại thời điểm quan trọng để các em tự tin ôn luyện, tham dự kỳ thi THPT và đặt đúng nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm nay.

Chương trình khai mạc sẽ được Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM tường thuật trực tiếp lúc 7 giờ 30 phút trên kênh Khoa học Giáo dục (HTV4). Chương trình cũng được tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên các nền tảng xuất bản của Báo Người Lao Động.

PGS-TS LÊ TRUNG ĐẠO, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Cầu nối quan trọng Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức nhiều năm qua đã trở thành một hoạt động tư vấn tuyển sinh có ảnh hưởng lớn đối với học sinh lớp 12. Chương trình không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin tuyển sinh mà còn là một cầu nối quan trọng giữa giáo dục phổ thông với giáo dục đại học, giúp học sinh lớp 12 hiểu rõ hơn về quy chế tuyển sinh, định hướng ngành nghề và chuẩn bị tốt cho hành trình học tập sau trung học. Trong bối cảnh quy chế tuyển sinh liên tục điều chỉnh và thị trường lao động thay đổi nhanh do chuyển đổi số và AI, các hoạt động tư vấn trực tiếp như vậy mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Đối với học sinh lớp 12, việc hiểu đúng quy chế tuyển sinh là yếu tố quyết định trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Nhờ được trao đổi trực tiếp với chuyên gia và đại diện các trường, học sinh có thể tránh những hiểu lầm phổ biến về quy chế tuyển sinh. Học sinh còn có cơ hội tìm hiểu nội dung đào tạo của từng ngành, biết được cơ hội nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực… Từ đó, giúp các em lựa chọn ngành học phù hợp dựa trên năng lực và sở thích. ThS VŨ ĐÌNH LÊ, Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường ĐH Luật TP HCM: Nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai Từ góc nhìn của chúng tôi, hiện nay doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt coi trọng các năng lực nền tảng của sinh viên. Trong đó, nổi bật là khả năng tư duy và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của môi trường làm việc. Ngoài ra, thái độ làm việc và trách nhiệm cũng là yếu tố mà doanh nghiệp đánh giá rất cao. Thông qua chương trình "Đưa trường học đến thí sinh", chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng: Trong giai đoạn này, các em nên dành thời gian và nỗ lực cao nhất cho học tập nhằm đạt được kết quả tốt trong kỳ thi. Hãy lựa chọn ngành học dựa trên sở thích của bản thân, sự phù hợp với năng lực cá nhân và điều kiện kinh tế của gia đình. Trường ĐH không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là môi trường để rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Nếu chủ động học hỏi để hoàn thiện bản thân, các em sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Huy Lân ghi



