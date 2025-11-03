HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Dừa tươi rớt giá thê thảm

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá dừa tươi đang rớt thảm không chỉ tại Việt Nam mà còn ở Thái Lan. Trong khi đó, giá vẫn rất cao tại thị trường nhập khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc.

Nông dân bán ra chưa được 3.000 đồng/trái

Anh Tuấn, một đầu mối chuyên thu mua dừa tươi ở Vĩnh Long (khu vực Bến Tre cũ), cho biết dừa tươi đến lứa thu hoạch quá nhiều nhưng quá ít người mua.

Hiện giá dừa tươi loại lớn hiện chỉ 30.000 đồng/chục 12 trái trong khi cùng kỳ năm ngoái khoảng 70.000 đồng/chục 12 trái.

Nguyên nhân do trời mưa nhiều, nhu cầu tiêu thụ ít. Đặc biệt là các đơn hàng đi miền Trung, miền Bắc gần như vắng bóng do ảnh hưởng thiên tai. Ngay cả các đơn hàng xuất khẩu cũng ì ạch.

"Dừa khô đỡ hơn nhưng cũng đang giảm rất mạnh. Mới 2 tuần trước còn 180.000 đồng/chục giờ chỉ còn 100.000 đồng/chục" – ông Tuấn lo lắng.

Không chỉ tại Việt Nam, báo cáo mới đây của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho biết ngành dưa tươi Thái Lan đang trải qua giai đoạn suy thoái gây thiệt hại tài chính lớn cho người trồng. Cụ thể, vào cuối tháng 10 vừa qua, giá dừa tươi tại vườn ở tỉnh Songkhla quy ra tiền VNĐ chỉ có 1.300 – 2.100 đồng/quả trong khi chi phí sản xuất hơn gấp đôi.

"Chất lượng không đồng đều và khả năng tiếp cận thị trường hạn chế là những thách thức đối với người trồng dừa quy mô nhỏ tại Thái Lan. Người trồng dừa Thái Lan mong muốn nhà nước đưa ra các biện pháp bình ổn giá và giúp khôi phục khả năng cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc" – báo cáo nêu.

Giá dừa tươi giảm mạnh ảnh hưởng kinh tế Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Thu hoạch dừa tươi ở Vĩnh Long

Thiếu hàng xuất khẩu, thừa hàng đại trà

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, xác nhận tình trạng giá dừa tươi hiện chỉ còn 3.000 – 4.000 đồng/kg, tiêu thụ khó khăn.

Nguyên nhân chính là do thị trường quốc tế đòi hỏi sự kiểm soát cực kỳ chặt chẽ bởi dừa tươi là thức uống tươi, yêu cầu nghiêm ngặt hơn sản phẩm chế biến.

Đặc biệt, hiện dừa tươi ở nước ngoài là sản phẩm dành cho người giàu khi giá bán lẻ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) là 90.000 đồng/quả, Mỹ 120.000 đồng/quả nên yêu cầu rất nghiêm ngặt. Do đó, rất cần các vùng nguyên liệu dừa có chứng nhận quốc tế về sản xuất bền vững.

Trong khi đó, về phía vùng trồng dừa hiện nay còn mang tính tự phát, thừa hàng đại trà nhưng thiếu hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu dẫn đến tính trạng hiện nay.

Đối với các đơn vị xuất khẩu, ông Khoa cho hay ngành dừa đang trong giai đoạn thanh lọc mạnh khi có nhiều nơi phải phá sản khi xuất khẩu hàng không quản lý được chất lượng. Tuy nhiên, tiềm năng của mặt hàng dừa tươi vẫn còn rất lớn.

dừa tươi dừa khô Hiệp hội dừa Việt Nam Cao Bá Đăng Khoa
